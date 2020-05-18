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Охотники-собиратели, которые жили на берегу Бискайского залива, изготавливали орудия из костей по меньшей мере пяти видов китов еще 20 тысяч лет назад. Это делает предметы древнейшими в своем роде. Согласно выводам авторов нового исследования, люди освоили работу с китовой костью на тысячу лет раньше, чем считалось ранее.
Кроссплатформенный мессенджер Telegram Павла Дурова и стартап xAl Илона Маска договорились о партнерстве на один год с целью распространения чат-бота Grok.
В ночь на 28 мая компания SpaceX провела девятый испытательный полет транспортной системы Starship, который завершился потерей первой ступени Super Heavy и гибелью корабля Starship. За последними тестами Starship следил и руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
Ученые из МФТИ разработали новый подход для превращения мембранных белков в растворимые с помощью нейронных сетей. Мембранные белки отвечают за «общение» живой клетки с окружающей средой, и теперь их станет легче изучать, в том числе находить действующие на них лекарства.
Третий раз подряд испытания второй модификации Starship вышли неудачными. Причем, в отличие от прошлых двух случаев, в этот раз не смогла отработать нормально даже первая ступень. Похоже, SpaceX не смогла корректно увидеть причины двух предшествующих частичных неудач, поэтому принятые меры по исправлению технических проблем не дали результатов.
От морозов крайнего севера до тропической влажности: как белорусские инженеры проводят климатические испытания элементов комплексов uST 4.5
Создание транспортно-инфраструктурных комплексов uST ставит перед инженерами сложную техническую задачу: обеспечить надежную работу всех систем в широком диапазоне климатических условий — от арктических морозов до тропической жары. Ключевым фактором долговечности рельсо-струнных эстакад, а также элементов корпуса юнимобилей становится качество защитных покрытий. Они должны сохранять свои свойства в условиях воздействия агрессивной окружающей среды. Белорусские инженеры проводят сложные климатические испытания, которые позволяют за несколько недель смоделировать десятилетия эксплуатации транспортной инфраструктуры в суровых климатических условиях.
Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Джеймс Уэбб» (JWST). Снимок демонстрирует огромное количество галактик.
Ученые РТУ МИРЭА синтезировали новый класс противоопухолевых препаратов на основе платины и природных хлоринов. Эти соединения объединяют химио- и фотодинамическую терапию, что может повысить эффективность лечения и снизить побочные эффекты.
Хиолиты — это проблемные окаменелости животных, живших в палеозое начиная с кембрийского периода. Они имели раковины в форме конусов или пирамид, скульптурированные кольцами и гребнями. От хиолитов почти всегда остаются лишь развалившиеся скелеты из мелких частей (склеритомы), а причудливое сочетание признаков затрудняло их отнесение к определенной группе животных. Новая публикация описала анатомию и процесс индивидуального развития хиолитов и сделала их понятнее.
Некоторые аппараты Starlink компании SpaceX преждевременно сходят с орбиты не из-за технических проблем, а активности Солнца. Об этом рассказали ученые из NASA после анализа массива данных. По их мнению, наша звезда уже оказывает негативное влияние на спутниковую группировку и в будущем может нарушить космическую связь.
Чтобы сохранить свою целостность при порезах, ссадинах и воспалительных процессах, клетки эпителиальной ткани умеют менять форму и перестраиваться относительно друг друга — это играет важную роль в заживлении ран. Но тот же механизм задействован в развитии рака, когда клетки начинают бесконтрольно делиться. Согласно статистике ВОЗ, в 2022 году во всем мире было зарегистрировано 20 миллионов новых случаев рака, а к 2050 году эта цифра вырастет на 77% и достигнет 35 миллионов. Ученые Пермского Политеха разработали математическую модель, которая позволяет подробно рассмотреть, как именно клетки эпителия перестраиваются под воздействием механических нагрузок.
Сформировавшиеся планеты нередко мигригруют по молодой системе, взаимодействуя друг с другом. Если в этом «танце» крупная планета отлетает слишком далеко, она должна покинуть «семью». Тем не менее, даже в нашей системе есть гипотетический гигант на дальней орбите. В новой работе ученые показали, что помогает таким планетам удержаться.
Российские города уже атакуют вездесущие воздушные хлопья, которые буквально заполняют улицы, парки и дворы, становясь причиной дискомфорта и обострения аллергических реакций у многих людей. Эксперты Пермского Политеха рассказали, для чего тополю пушистые семена, почему в одни годы их много, а в другие — мало, почему июньский «снег» вызывает конъюнктивит и ринит, как пережить этот период астматикам, почему важно очищать кондиционеры вовремя и как безобидные пушинки могут заставить автовладельцев распрощаться с деньгами.
Свежее изображение нового китайского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Кунцзин-3000 (KJ-3000), который сейчас проходит летные испытания, появилось в социальных сетях.
Представители Европейского космического агентства опубликовали, сделанные спутниками программы Copernicus в мае снимки со стройки грандиозного проекта — горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), который должен достигать в ширину 200 метров, в высоту — 500, в длину — 170 тысяч метров.
Обозреватель американского издания 19FortyFive Брент М. Иствуд в недавней публикации рассмотрел особенности многоцелевого сверхманевренного российского истребителя Су-35С и назвал его одним из лучших на планете.
Исследователям дикой природы впервые удалось сфотографировать представителя африканских антилоп — упемба личи (Kobus anselli) — одного из самых редких крупных млекопитающих в мире, которые в настоящее время находятся на грани вымирания. Считается, что их осталось менее 100 особей.
Беспилотный прототип гиперзвукового бизнес-джета Quarterhorse Mk 1 американской авиационной компании Hermeus впервые поднялся в воздух на авиабазе Эдвардс, Калифорния. Аппарат, согласно сообщению компании, достиг устойчивого полета и плавно приземлился.
Мы зачастую думаем, что паутина успешно липнет к добыче (или добыча к ней) из-за клея на нитях. Однако такое взаимодействие не исследовалось, биологи ограничивались проверкой паутины на стекле или металле. Немецкие зоологи экспериментально оценили свойства разной паутины и выяснили, что клей совсем не помогает паукам ловить мух и жуков. Насекомые за секунды выпутывались из сетей благодаря слою воска на экзоскелете.
В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности
Многофункциональный комплекс «Ахмат Тауэр», который десять лет назад планировали построить в Грозном (Чеченская республика), получил финансирование.
В ночь на 28 мая, в 02:30 по московскому времени, SpaceX отправит транспортную систему Starship в девятый испытательный полет. Впервые в нем будет использована ранее уже летавшая первая ступень Starship. Это будут третьи испытания для Starship Block 2, причем двое предыдущих были в значительной степени неудачными: удалось спасти первые ступени, но вторые оба раза взорвались.
В центральной части Испании археологи нашли камень, по форме напоминающий человеческое лицо. Примечателен он тем, что на нем прямо по центру нанесена красная точка. Ученые потратили три года, чтобы исключить случайность и найти веские доказательства в поддержку своей гипотезы: более 40 тысяч лет назад красную точку намеренно поставил неандерталец, а, значит, это древнейшее свидетельство отпечатка пальца представителя рода Homo. Кроме того, авторы нового исследования полагают, что сама находка может быть неопровержимым доказательством наличия абстрактного мышления у неандертальцев.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Обнаруженный в 2022 году квазиспутник Венеры и еще несколько летающих возле нее небесных тел навели астрономов на подозрение, что такой объект может по каким-нибудь причинам сойти со своей необычной орбиты и направиться к Земле. По мнению ученых, мы можем не узнать об этом до самого подлета астероида к нашей планете: он будет двигаться со стороны Солнца и скрываться в его свете от телескопов.
В жарких странах в последние десятки лет резко возросла частота рака. Авторы новой научной работы отнесли это к росту температур там. Если их трактовка верна, в странах умеренного климата сходное увеличение частоты рака должно быть намного сильнее.
Исследователи из МФТИ и Египта провели фундаментальное аналитическое исследование, направленное на изучение эволюции микрокавитационных пузырьков в тройных гибридных наножидкостях, находящихся вблизи упругих твердых тел. Пример такой жидкости — человеческая кровь. Ученым удалось показать, что радиус пузырьков в тройных гибридных наножидкостях заметно меньше, чем в гибридных, мононаножидкостях и чистой крови, а повышение концентрации наночастиц уменьшает интенсивность кавитации. Это открывает перспективы для медицинских технологий, например, для доставки лекарств с точной дозировкой.
Первое в мире промышленное судно для разведения лосося под названием Su Hai No. 1 вышло на первые морские испытания в Южно-Китайское море.
Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас» 5.1
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Согласно данным доклада «Перспективы мирового населения» Организации Объединенных Наций, Монако имеет самую высокую среднюю продолжительность жизни в мире. Ребенок, родившийся в стране в 2025 году, может рассчитывать прожить до 87 лет.
Новозеландская компания Dawn Aerospace объявила о начале приема заказов на беспилотный многоразовый ракетоплан Aurora, предназначенный для вывода небольшой полезной нагрузки.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.
Город изменил образ жизни диких животных и вынудил их приспосабливаться. Американский исследователь, разъезжая на своей машине, заметил необычное охотничье поведение ястребов Купера — некоторые из них перелетают в город. Несколько часов наблюдений показали: хищник, по-видимому, научился мониторить автомобильный трафик и распознавать смену сигналов светофора, выбирая лучший момент для охоты на других городских птиц.
Летающий испытательный стенд (лаборатория) NT-43A, созданный в начале 2000-х на базе учебно-тренировочного самолета Boeing T-43 (Boenig 737-200), недавно прибыл в международный аэропорт Рика Хасбенда в Амарилло, штат Техас, где его запечатлел авиационный фотограф Джейсон Зикер.
Строители будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — использовали модель 4D BIM для визуализации календарно-сетевого графика с учетом проведения строительных работ во времени и пространстве.
Подводные лодки — это скрытая мощь морских и океанских глубин, олицетворение стихии. Как гласит давняя мудрость, «Кто владеет морем, тот владеет миром». Многие государства используют эти подводные корабли не только для обеспечения национальной безопасности, но и как символ своей военной мощи.
Представители Европейского космического агентства опубликовали, сделанные спутниками программы Copernicus в мае снимки со стройки грандиозного проекта — горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), который должен достигать в ширину 200 метров, в высоту — 500, в длину — 170 тысяч метров.
Американский предприниматель и руководитель ряда технологических компании Илон Маск в интервью Теду Крузу рассказал, как роботы и технологии изменят мир.
Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН с помощью одного из телескопов LASCO зафиксировали рядом с нашей звездой неизвестный объект, чей размер превышает Землю.
В городе Ханчжоу провинция Чжэцзян на востоке Китая состоялся первый в мире турнир по боям среди роботов-гуманоидов. Мероприятие организовала китайская робототехническая компания Unitree Robotics.
Развитие транспортной инфраструктуры — один из ключевых факторов улучшения качества жизни горожан. Особенно остро стоит проблема сообщения между мегаполисами и близлежащими городами. Специалисты компании UST Inc. на примере городов — спутников белорусской столицы рассчитали, как применение надземных транспортно-инфраструктурных комплексов могло бы решить эту проблему.
Специалисты Пермского Политеха представили уникальную разработку в области силовых установок — импульснотурбинный двигатель, который может изменить будущее беспилотных летательных аппаратов. Это гибридная конструкция, которая сочетает лучшие черты поршневых и турбинных технологий, и на 5-10% эффективнее по сравнению с традиционными аналогами.
Подразделение Airbus Defence and Space аэрокосмической компании Airbus Group опубликовало новые спутниковые изображения строительной площадке в чилийской пустыне Атакама, где продолжается создание Чрезвычайно большого телескопа (ELT).
В январе текущего года ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX доставила на околоземную орбиту небольшой аппарат SatGus, сконструированный бывшим инженером NASA и видеоблогером Марком Робером.
Большинство известных экзопланет в зоне потенциальной обитаемости — газовые гиганты, но ученые не спешат вычеркивать их из списка интересных для поиска внеземной жизни: у них могут быть каменистые луны с собственной атмосферой и гидросферой.
В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности
Многофункциональный комплекс «Ахмат Тауэр», который десять лет назад планировали построить в Грозном (Чеченская республика), получил финансирование.
Специалисты портала Visualcapitalist создали инфографику на основе данных проекта Our World in Data о ежедневные доходах самых богатых и бедных людей из 25 стран за 2024 год. Вся информация указана в долларах США и скорректирована с учетом паритета покупательной способности (ППС).
После того как в 2016 году ракета Falcon 9 неожиданно вспыхнула и взорвалась на стартовой площадке, генеральный директор SpaceX Илон Маск заподозрил, что причиной катастрофы мог стать выстрел снайпера, расположившегося на крыше здания его конкурента — компании United Launch Alliance (ULA).
На прошлой неделе американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс вышли в открытый космос с борта МКС. Их миссия заключалась в том, чтобы прикрепить кронштейн для новой солнечной панели, которая повысит энергетическую мощность станции на 30%.
В современных условиях покупка нового автомобиля стала проблемой для многих семей, что подстегнуло спрос на рынке подержанных машин. Но не все подержанные авто одинаковы, и надежность играет важную роль в долгосрочных расходах на владение транспортным средством.
Инженерам Лаборатории реактивного движения NASA удалось восстановить работу двигателей космического аппарата «Вояджер-1» (Voyager 1), которые считались неисправными с 2004 года. Запущенный 50 лет назад, «Вояджер-1», сейчас находится на расстоянии почти 25 миллиардов километров от нашей планеты.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой? 4.1
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Международный аэропорт Гонконга — важнейший транспортный узел в Юго-Восточной Азии. Его работа организована так, чтобы воздушная гавань обеспечивает перевозки 24 часа в сутки, причем такая загруженность не помешала аэропорту неоднократно получать международные награды, как лучшему в мире.
Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас» 5.1
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Онлайн-сервис для SEM-специалистов по исследованию сайтов опубликовал данные о самых посещаемых веб-ресурсах в мире.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Канадская компания Bombardier сообщила, что первый серийный бизнес-джет Global 8000 впервые поднялся в воздух 16 мая. Испытательный полет прошел успешно, что открыло путь к вводу модели в эксплуатацию, запланированную на вторую половину 2025 года.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник 4.7
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для поддержания здоровья человек должен еженедельно уделять 2,5 часа умеренной физической активности или 1,25 часа интенсивной физической активности.
За последние несколько десятилетий Китай значительно расширил свои военные силы. Инвестиции в отрасль подстегнули быстрое наращивание бронетанковых возможностей страны. С 2023 года КНР превзошла Россию, КНДР и США, создав крупнейший танковый парк в мире, насчитывающий 6800 машин.
Глобальная теневая экономика ежегодно генерирует триллионы долларов дохода за счет преступной деятельности и других нерегистрируемых транзакций. В государствах с низким уровнем дохода теневая деятельность составляет большую часть валового внутреннего продукта (ВВП).
Новый робот, созданный американскими студентами Университета Пердью (штат Индиана), попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав кубик Рубика почти в три раза быстрее предыдущего рекордсмена — японского робота компании Mitsubishi Electric.
Фотограф дикой природы Маркос Родригес заснял 20-минутную битву между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида.
Согласно данным доклада «Перспективы мирового населения» Организации Объединенных Наций, Монако имеет самую высокую среднюю продолжительность жизни в мире. Ребенок, родившийся в стране в 2025 году, может рассчитывать прожить до 87 лет.
Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.
Организаторы Fine Art Photography Awards (FAPA) 2025 подвели итоги ежегодного конкурса в категории «Дикая природа / животные», отметив мастерство любителей и профессиональных фотографов, которые привлекают внимание к удивительному миру животных.
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