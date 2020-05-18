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    • 28 мая, Среда

    Популярное сегодня

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    5 часов назад
    Игорь Байдов
    257

    В пещерах Европы нашли древнейшие орудия из китовой кости 4.2

    Охотники-собиратели, которые жили на берегу Бискайского залива, изготавливали орудия из костей по меньшей мере пяти видов китов еще 20 тысяч лет назад. Это делает предметы древнейшими в своем роде. Согласно выводам авторов нового исследования, люди освоили работу с китовой костью на тысячу лет раньше, чем считалось ранее.

    Антропология
    # животные
    # киты
    # орудия
    Древко из кости кита
    Алена Кирсанова
    Алена Кирсанова
    6 часов назад
    Рейтинг: +406
    Посты: 884

    Чат-бот Маска появится в Telegram

    Кроссплатформенный мессенджер Telegram Павла Дурова и стартап xAl Илона Маска договорились о партнерстве на один год с целью распространения чат-бота Grok. 

    Сообщество
    # Grok
    # Telegram
    # ИИ
    0
    120
    -
    0
    +
    Андрей Привалов
    Андрей Привалов
    9 часов назад
    Рейтинг: +5
    Посты: 18

    Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

    В ночь на 28 мая компания SpaceX провела девятый испытательный полет транспортной системы Starship, который завершился потерей первой ступени Super Heavy и гибелью корабля Starship. За последними тестами Starship следил и руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    Сообщество
    # SpaceX
    # StarShip
    # Илон Маск
    8
    4 068
    -
    1
    +
    9 часов назад
    ФизТех
    114

    Российские ученые научились модифицировать белки для борьбы с болезнями 4.4

    Ученые из МФТИ разработали новый подход для превращения мембранных белков в растворимые с помощью нейронных сетей. Мембранные белки отвечают за «общение» живой клетки с окружающей средой, и теперь их станет легче изучать, в том числе находить действующие на них лекарства.

    ФизТех
    # белки
    # белковая инженерия
    # болезни
    9 часов назад
    Александр Березин
    2 434

    Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней 5.2

    Третий раз подряд испытания второй модификации Starship вышли неудачными. Причем, в отличие от прошлых двух случаев, в этот раз не смогла отработать нормально даже первая ступень. Похоже, SpaceX не смогла корректно увидеть причины двух предшествующих частичных неудач, поэтому принятые меры по исправлению технических проблем не дали результатов.

    15
    Космонавтика
    # SpaceX
    # StarShip
    # Илон Маск
    Выбор редакции

    План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

    18 мая
    9 часов назад
    Unitsky String Technologies Inc.
    88

    От морозов крайнего севера до тропической влажности: как белорусские инженеры проводят климатические испытания элементов комплексов uST 4.5

    Создание транспортно-инфраструктурных комплексов uST ставит перед инженерами сложную техническую задачу: обеспечить надежную работу всех систем в широком диапазоне климатических условий — от арктических морозов до тропической жары. Ключевым фактором долговечности рельсо-струнных эстакад, а также элементов корпуса юнимобилей становится качество защитных покрытий. Они должны сохранять свои свойства в условиях воздействия агрессивной окружающей среды. Белорусские инженеры проводят сложные климатические испытания, которые позволяют за несколько недель смоделировать десятилетия эксплуатации транспортной инфраструктуры в суровых климатических условиях.

    Unitsky String Technologies Inc.
    # арктика
    # климат
    # струнный рельс
    Юлия Николаева
    Юлия Николаева
    9 часов назад
    Рейтинг: +5
    Посты: 15

    «Джеймс Уэбб» получил самое «глубокое» изображение космоса

    Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Джеймс Уэбб» (JWST). Снимок демонстрирует огромное количество галактик.

    Сообщество
    # галактики
    # Джеймс Уэбб
    # космос
    1
    1 516
    -
    0
    +
    10 часов назад
    РТУ МИРЭА
    86

    Новые платиновые препараты улучшат лечение рака с помощью света 4.5

    Ученые РТУ МИРЭА синтезировали новый класс противоопухолевых препаратов на основе платины и природных хлоринов. Эти соединения объединяют химио- и фотодинамическую терапию, что может повысить эффективность лечения и снизить побочные эффекты.

    РТУ МИРЭА
    # платина
    # раковая опухоль
    # свет
    10 часов назад
    Михаил Орлов
    178

    Хиолитов отнесли к самым ранним моллюскам 4.1

    Хиолиты — это проблемные окаменелости животных, живших в палеозое начиная с кембрийского периода. Они имели раковины в форме конусов или пирамид, скульптурированные кольцами и гребнями. От хиолитов почти всегда остаются лишь развалившиеся скелеты из мелких частей (склеритомы), а причудливое сочетание признаков затрудняло их отнесение к определенной группе животных. Новая публикация описала анатомию и процесс индивидуального развития хиолитов и сделала их понятнее.

    Палеонтология
    # Кембрий
    # моллюски
    # окаменелости
    Микрофотографии хиолитов Recilites sp.
    Лекция
    16+
    16 Июн
    Метеорология в нашей жизни
    Библиотека Планетарий 1
    Санкт-Петербург
    Бесплатно
    Предстоящие мероприятия
    Все
    Лекция
    29 Май
    Бесплатно
    Эволюция многообразия методов электрофизиологии
    Нейрокампус
    Москва
    Лекция
    29 Май
    Бесплатно
    Как бактерии научились использовать серу для выживания
    Парк «Зарядье»
    Москва
    Лекция
    29 Май
    Бесплатно
    Как человек принимает решения в условиях неопределенности в вероятностной среде
    Центр «Архэ»
    Москва
    Лекция
    29 Май
    Бесплатно
    От Фау-2 до Р-7. Первые шаги советской космической программы
    Курилка Гутенберга
    Москва
    Лекция
    29 Май
    Бесплатно
    Зоопарк в моем языке
    Московский зоопарк
    Москва
    Лекция
    29 Май
    600
    Любовь и смерть в мире животных
    Центр «Архэ»
    Онлайн
    Лекция
    30 Май
    Бесплатно
    Магнитные роботы на страже здоровья
    Библиотека Планетарий 1
    Санкт-Петербург
    Лекция
    30 Май
    1000
    Человек в космосе
    Medio Modo
    Москва
    Экскурсия
    31 Май
    1450
    Экскурсия в музей ракетно-космической техники имени С.П. Королева
    Твой сектор космоса
    Москва
    11 часов назад
    Игорь Байдов
    690

    Солнечная активность стала причиной незапланированного схода с орбиты спутников Starlink 4.8

    Некоторые аппараты Starlink компании SpaceX преждевременно сходят с орбиты не из-за технических проблем, а активности Солнца. Об этом рассказали ученые из NASA после анализа массива данных. По их мнению, наша звезда уже оказывает негативное влияние на спутниковую группировку и в будущем может нарушить космическую связь.

    Космонавтика
    # SpaceX
    # Starlink
    # геомагнитная буря
    Спутники Starlink
    11 часов назад
    ПНИПУ
    78

    Математическая модель предскажет поведение клеток при ранах и онкологии 4.5

    Чтобы сохранить свою целостность при порезах, ссадинах и воспалительных процессах, клетки эпителиальной ткани умеют менять форму и перестраиваться относительно друг друга — это играет важную роль в заживлении ран. Но тот же механизм задействован в развитии рака, когда клетки начинают бесконтрольно делиться. Согласно статистике ВОЗ, в 2022 году во всем мире было зарегистрировано 20 миллионов новых случаев рака, а к 2050 году эта цифра вырастет на 77% и достигнет 35 миллионов. Ученые Пермского Политеха разработали математическую модель, которая позволяет подробно рассмотреть, как именно клетки эпителия перестраиваются под воздействием механических нагрузок.

    ПНИПУ
    # математическая модель
    # онкозаболевания
    # раны
    12 часов назад
    Дарья Губина
    659

    Астрономы объяснили появление удаленных планет-гигантов подобных гипотетической Девятой планете 5.2

    Сформировавшиеся планеты нередко мигригруют по молодой системе, взаимодействуя друг с другом. Если в этом «танце» крупная планета отлетает слишком далеко, она должна покинуть «семью». Тем не менее, даже в нашей системе есть гипотетический гигант на дальней орбите. В новой работе ученые показали, что помогает таким планетам удержаться.

    Астрономия
    # газовый гигант
    # девятая планета
    # звездные ясли
    Удаленная от звезды планета в представлении художника
    12 часов назад
    ПНИПУ
    159

    Нос забит, глаза опухли: ученые рассказали, как пережить сезон тополиного пуха 4.5

    Российские города уже атакуют вездесущие воздушные хлопья, которые буквально заполняют улицы, парки и дворы, становясь причиной дискомфорта и обострения аллергических реакций у многих людей. Эксперты Пермского Политеха рассказали, для чего тополю пушистые семена, почему в одни годы их много, а в другие — мало, почему июньский «снег» вызывает конъюнктивит и ринит, как пережить этот период астматикам, почему важно очищать кондиционеры вовремя и как безобидные пушинки могут заставить автовладельцев распрощаться с деньгами.

    ПНИПУ
    # аллергия
    # деревья
    # тополиный пух
    Николай Головин
    Николай Головин
    Сегодня, 09:43
    Рейтинг: +235
    Посты: 725

    В Сети появился самый четкий снимок нового китайского самолета ДРЛО Кунцзин-3000

    Свежее изображение нового китайского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Кунцзин-3000 (KJ-3000), который сейчас проходит летные испытания, появилось в социальных сетях.

    Сообщество
    # авиация
    # Китай
    0
    295
    -
    0
    +
    Вячеслав Говорун
    Вячеслав Говорун
    Сегодня, 08:53
    Рейтинг: +633
    Посты: 1570

    Опубликованы свежие спутниковые снимки  строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

    Представители Европейского космического агентства опубликовали, сделанные спутниками программы Copernicus в мае снимки со стройки грандиозного проекта — горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), который должен достигать в ширину 200 метров, в высоту — 500, в длину — 170 тысяч метров. 

    Сообщество
    # The Line
    # Зеркальная линия
    # Саудовская Аравия
    0
    8 140
    -
    0
    +
    Олег Гончар
    Олег Гончар
    Сегодня, 08:32
    Рейтинг: +658
    Посты: 1977

    В США назвали лучший российский истребитель

    Обозреватель американского издания 19FortyFive Брент М. Иствуд в недавней публикации рассмотрел особенности многоцелевого сверхманевренного российского истребителя Су-35С и назвал его одним из лучших на планете.

    Сообщество
    # авиация
    # оружие
    # Россия
    0
    1 200
    -
    0
    +
    Мария Чеботарь
    Мария Чеботарь
    Сегодня, 08:13
    Рейтинг: +381
    Посты: 651

    Опубликован первый снимок одного из самых редких крупных млекопитающих в мире

    Исследователям дикой природы впервые удалось сфотографировать представителя африканских антилоп — упемба личи (Kobus anselli) — одного из самых редких крупных млекопитающих в мире, которые в настоящее время находятся на грани вымирания. Считается, что их осталось менее 100 особей.

    Сообщество
    # животные
    # фотографии
    0
    1 049
    -
    0
    +
    Олег Гончар
    Олег Гончар
    Сегодня, 07:47
    Рейтинг: +658
    Посты: 1977

    Прототип гиперзвукового самолета Quarterhorse выполнил первый полет

    Беспилотный прототип гиперзвукового бизнес-джета Quarterhorse Mk 1 американской авиационной компании Hermeus впервые поднялся в воздух на авиабазе Эдвардс, Калифорния. Аппарат, согласно сообщению компании, достиг устойчивого полета и плавно приземлился.

    Сообщество
    # Hermeus
    # Quarterhorse
    # авиация
    0
    569
    -
    0
    +
    Сегодня, 07:27
    Андрей Папиш
    343

    Насекомые выпутались из паутины благодаря воску на экзоскелете 4.3

    Мы зачастую думаем, что паутина успешно липнет к добыче (или добыча к ней) из-за клея на нитях. Однако такое взаимодействие не исследовалось, биологи ограничивались проверкой паутины на стекле или металле. Немецкие зоологи экспериментально оценили свойства разной паутины и выяснили, что клей совсем не помогает паукам ловить мух и жуков. Насекомые за секунды выпутывались из сетей благодаря слою воска на экзоскелете.

    Биология
    # насекомые
    # пауки
    # Паутина
    Паутина
    Вячеслав Говорун
    Вячеслав Говорун
    Сегодня, 07:23
    Рейтинг: +633
    Посты: 1570

    В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

    Многофункциональный комплекс «Ахмат Тауэр», который десять лет назад планировали построить в Грозном (Чеченская республика), получил финансирование.

    Сообщество
    # Грозный
    # небоскрёбы
    # Россия
    0
    4 667
    -
    0
    +
    Лекция
    16+
    07 Июн
    Микробиота ЖКТ и пищевые волокна: взаимосвязь и значение для здоровья человека
    Библиотека Планетарий 1
    Санкт-Петербург
    Бесплатно
    Вчера, 21:51
    Александр Березин
    2 600

    Live: девятый испытательный запуск Starship 5.6

    В ночь на 28 мая, в 02:30 по московскому времени, SpaceX отправит транспортную систему Starship в девятый испытательный полет. Впервые в нем будет использована ранее уже летавшая первая ступень Starship. Это будут третьи испытания для Starship Block 2, причем двое предыдущих были в значительной степени неудачными: удалось спасти первые ступени, но вторые оба раза взорвались.

    Live
    # SpaceX
    # StarShip
    # космос
    Вчера, 17:49
    Игорь Байдов
    2 047

    Найден древнейший отпечаток человеческого пальца 4.9

    В центральной части Испании археологи нашли камень, по форме напоминающий человеческое лицо. Примечателен он тем, что на нем прямо по центру нанесена красная точка. Ученые потратили три года, чтобы исключить случайность и найти веские доказательства в поддержку своей гипотезы: более 40 тысяч лет назад красную точку намеренно поставил неандерталец, а, значит, это древнейшее свидетельство отпечатка пальца представителя рода Homo. Кроме того, авторы нового исследования полагают, что сама находка может быть неопровержимым доказательством наличия абстрактного мышления у неандертальцев.

    1
    Археология
    # Homo
    # Homo neanderthalensis
    # Homo sapiens
    отпечаток неандертальца
    Вчера, 17:37
    Любовь Соковикова
    22 930

    Физики убрали искривление пространства-времени из квантовой гравитации 3.4

    Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.

    2
    Физика
    # Гравитон
    # квантовая гравитация
    # квантовая механика
    Вчера, 17:09
    Адель Романенкова
    1 391

    Объекты возле Венеры сочли потенциально опасными для Земли 4.9

    Обнаруженный в 2022 году квазиспутник Венеры и еще несколько летающих возле нее небесных тел навели астрономов на подозрение, что такой объект может по каким-нибудь причинам сойти со своей необычной орбиты и направиться к Земле. По мнению ученых, мы можем не узнать об этом до самого подлета астероида к нашей планете: он будет двигаться со стороны Солнца и скрываться в его свете от телескопов.

    Астрономия
    # астероиды
    # Венера
    # квазиспутник
    Венера на снимке с борта зонда Parker
    Вчера, 14:46
    Александр Березин
    860

    Глобальное потепление назвали причиной роста частоты рака у женщин 5.2

    В жарких странах в последние десятки лет резко возросла частота рака. Авторы новой научной работы отнесли это к росту температур там. Если их трактовка верна, в странах умеренного климата сходное увеличение частоты рака должно быть намного сильнее.

    Климат
    Медицина
    # глобальное потепление
    # здоровье
    # медицина
    Вчера, 13:50
    ФизТех
    112

    Ученые объяснили, как ведут себя пузырьки в крови 4.5

    Исследователи из МФТИ и Египта провели фундаментальное аналитическое исследование, направленное на изучение эволюции микрокавитационных пузырьков в тройных гибридных наножидкостях, находящихся вблизи упругих твердых тел. Пример такой жидкости — человеческая кровь. Ученым удалось показать, что радиус пузырьков в тройных гибридных наножидкостях заметно меньше, чем в гибридных, мононаножидкостях и чистой крови, а повышение концентрации наночастиц уменьшает интенсивность кавитации. Это открывает перспективы для медицинских технологий, например, для доставки лекарств с точной дозировкой.

    ФизТех
    # доставка лекарств
    # кровь
    # наночастицы
    Николай Головин
    Николай Головин
    Вчера, 13:01
    Рейтинг: +235
    Посты: 725

    Китай построил первое в мире судно для разведения лосося

    Первое в мире промышленное судно для разведения лосося под названием Su Hai No. 1 вышло на первые морские испытания в Южно-Китайское море.

    Сообщество
    # Китай
    # промышленность
    # технологии
    0
    2 367
    -
    0
    +
    22 мая
    ПНИПУ
    67 513

    Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас» 5.1

    Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

    3
    ПНИПУ
    # грибы
    # зомби
    # кордицепс
    Вчера, 12:38
    Юлия Николаева
    37 855

    Инфографика: ожидаемая продолжительность жизни по странам в 2025 году

    Согласно данным доклада «Перспективы мирового населения» Организации Объединенных Наций, Монако имеет самую высокую среднюю продолжительность жизни в мире. Ребенок, родившийся в стране в 2025 году, может рассчитывать прожить до 87 лет.

    14
    Сообщество
    # здоровье
    # инфографика
    # медицина
    24 мая
    Андрей Привалов
    30 098

    Стартовали продажи ракетоплана Aurora, который сможет летать в космос каждые несколько дней

    Новозеландская компания Dawn Aerospace объявила о начале приема заказов на беспилотный многоразовый ракетоплан Aurora, предназначенный для вывода небольшой полезной нагрузки.

    29
    Сообщество
    # Aurora
    # Dawn Aerospace
    # космос
    Позавчера, 12:48
    Unitsky String Technologies Inc.
    27 467

    Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы 4.5

    Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

    9
    Unitsky String Technologies Inc.
    # #Алматы
    # дорожные пробки
    # струнные технологии
    Вчера, 17:37
    Любовь Соковикова
    22 930

    Физики убрали искривление пространства-времени из квантовой гравитации 3.4

    Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.

    2
    Физика
    # Гравитон
    # квантовая гравитация
    # квантовая механика
    Вчера, 11:08
    НИУ ВШЭ
    16 095

    Лингвисты показали, что билингвы усваивают язык не через правила 4.4

    Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.

    1
    НИУ ВШЭ
    # билингвы
    # правила
    # русский язык
    23 мая
    Андрей Папиш
    18 433

    Городские ястребы научились охотиться по светофорам 5.3

    Город изменил образ жизни диких животных и вынудил их приспосабливаться. Американский исследователь, разъезжая на своей машине, заметил необычное охотничье поведение ястребов Купера — некоторые из них перелетают в город. Несколько часов наблюдений показали: хищник, по-видимому, научился мониторить автомобильный трафик и распознавать смену сигналов светофора, выбирая лучший момент для охоты на других городских птиц.

    Биология
    # город
    # городская среда
    # интеллект животных
    Молодой ястреб Купера Accipiter cooperi
    Позавчера, 07:49
    Николай Головин
    11 394

    Самый засекреченный в мире Boeing 737 сфотографировали в аэропорту Техаса

    Летающий испытательный стенд (лаборатория) NT-43A, созданный в начале 2000-х на базе учебно-тренировочного самолета Boeing T-43 (Boenig 737-200), недавно прибыл в международный аэропорт Рика Хасбенда в Амарилло, штат Техас, где его запечатлел авиационный фотограф Джейсон Зикер.

    0
    Сообщество
    # Boeing
    # авиация
    # США
    Вчера, 09:01
    Вячеслав Говорун
    10 923

    Представлена новая визуализация строительства километрового небоскреба Саудовской Аравии

    Строители будущего самого высокого здания в мире —  Jeddah Tower — использовали модель 4D BIM  для визуализации календарно-сетевого графика с учетом проведения строительных работ во времени и пространстве.

    0
    Сообщество
    # Саудовская Аравия
    # строительство
    # технологии
    25 мая
    Вячеслав Говорун
    9 993

    Инфографика: крупнейшие в мире подводные флоты

    Подводные лодки — это скрытая мощь морских и океанских глубин, олицетворение стихии. Как гласит давняя мудрость, «Кто владеет морем, тот владеет миром». Многие государства используют эти подводные корабли не только для обеспечения национальной безопасности, но и как символ своей военной мощи.

    8
    Сообщество
    # инфографика
    # оружие
    # подлодки
    Сегодня, 08:53
    Вячеслав Говорун
    8 140

    Опубликованы свежие спутниковые снимки  строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

    Представители Европейского космического агентства опубликовали, сделанные спутниками программы Copernicus в мае снимки со стройки грандиозного проекта — горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), который должен достигать в ширину 200 метров, в высоту — 500, в длину — 170 тысяч метров. 

    0
    Сообщество
    # The Line
    # Зеркальная линия
    # Саудовская Аравия
    Позавчера, 12:05
    Юлия Николаева
    8 090

    Маск рассказал, как изменится мир в ближайшем будущем 

    Американский предприниматель и руководитель ряда технологических компании Илон Маск в интервью Теду Крузу рассказал, как роботы и технологии изменят мир.  

    9
    Сообщество
    # будущее
    # Илон Маск
    # Роботы
    Позавчера, 07:21
    Алена Кирсанова
    7 669

    Рядом с Солнцем обнаружили неизвестный объект

    Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН с помощью одного из телескопов LASCO зафиксировали рядом с нашей звездой неизвестный объект, чей размер превышает Землю. 

    13
    Сообщество
    # астрономия
    # космос
    # Солнце
    Позавчера, 13:03
    Юлия Николаева
    7 542

    В Китае прошли первые в мире бои с участием человекоподобных роботов

    В городе Ханчжоу провинция Чжэцзян на востоке Китая состоялся первый в мире турнир по боям среди роботов-гуманоидов. Мероприятие организовала китайская робототехническая компания Unitree Robotics.

    3
    Сообщество
    # Unitree
    # Роботы
    # технологии
    23 мая
    Unitsky String Technologies Inc.
    7 568

    Струнный транспорт как решение для городов-спутников 4.5

    Развитие транспортной инфраструктуры — один из ключевых факторов улучшения качества жизни горожан. Особенно остро стоит проблема сообщения между мегаполисами и близлежащими городами. Специалисты компании UST Inc. на примере городов — спутников белорусской столицы рассчитали, как применение надземных транспортно-инфраструктурных комплексов могло бы решить эту проблему.

    17
    Unitsky String Technologies Inc.
    # город
    # струнные технологии
    # струнный рельс
    22 мая
    ПНИПУ
    18 755

    В Перми представили новый тип двигателя, который повысит эффективность беспилотников 4.4

    Специалисты Пермского Политеха представили уникальную разработку в области силовых установок — импульснотурбинный двигатель, который может изменить будущее беспилотных летательных аппаратов. Это гибридная конструкция, которая сочетает лучшие черты поршневых и турбинных технологий, и на 5-10% эффективнее по сравнению с традиционными аналогами.

    ПНИПУ
    # беспилотники
    # БПЛА
    # двигатель
    Вчера, 11:02
    Николай Головин
    5 984

    Спутники показали, как идет строительство самого большого в мире телескопа

    Подразделение Airbus Defence and Space аэрокосмической компании Airbus Group опубликовало новые спутниковые изображения строительной площадке в чилийской пустыне Атакама, где продолжается создание Чрезвычайно большого телескопа (ELT).

    0
    Сообщество
    # Airbus
    # ELT
    # спутники
    Позавчера, 09:45
    Алена Кирсанова
    5 822

    Заработал спутник, позволяющий делать селфи на фоне Земли

    В январе текущего года ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX доставила на околоземную орбиту небольшой аппарат SatGus, сконструированный бывшим инженером NASA и видеоблогером Марком Робером. 

    6
    Сообщество
    # космос
    # спутники
    # фотографии
    Позавчера, 20:56
    Адель Романенкова
    5 250

    Планетологи нашли девять экзопланет с потенциально обитаемыми лунами 4.9

    Большинство известных экзопланет в зоне потенциальной обитаемости — газовые гиганты, но ученые не спешат вычеркивать их из списка интересных для поиска внеземной жизни: у них могут быть каменистые луны с собственной атмосферой и гидросферой.

    Астрономия
    # газовые гиганты
    # космос
    # обитаемая зона
    Гипотетический спутник экзопланеты Kepler-1625b-i в представлении художника
    Сегодня, 07:23
    Вячеслав Говорун
    4 667

    В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

    Многофункциональный комплекс «Ахмат Тауэр», который десять лет назад планировали построить в Грозном (Чеченская республика), получил финансирование.

    0
    Сообщество
    # Грозный
    # небоскрёбы
    # Россия
    3 мая
    Вячеслав Говорун
    170 090

    Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

    Специалисты портала Visualcapitalist создали инфографику на основе данных проекта Our World in Data о ежедневные доходах самых богатых и бедных людей из 25 стран за 2024 год. Вся информация указана в долларах США и скорректирована с учетом паритета покупательной способности (ППС).

    130
    Сообщество
    # инфографика
    # статистика
    # финансы
    6 мая
    Андрей Привалов
    151 078

    Маск уверен, что снайпер конкурентов взорвал ракету SpaceX

    После того как в 2016 году ракета Falcon 9 неожиданно вспыхнула и взорвалась на стартовой площадке, генеральный директор SpaceX Илон Маск заподозрил, что причиной катастрофы мог стать выстрел снайпера, расположившегося на крыше здания его конкурента — компании United Launch Alliance (ULA).

    13
    Сообщество
    # SpaceX
    # ULA
    # ракеты
    5 мая
    Олег Гончар
    150 683

    Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

    На прошлой неделе американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс вышли в открытый космос с борта МКС. Их миссия заключалась в том, чтобы прикрепить кронштейн для новой солнечной панели, которая повысит энергетическую мощность станции на 30%. 

    32
    Сообщество
    # NASA
    # космос
    # скафандры
    4 мая
    Вячеслав Говорун
    146 401

    Инфографика: самые надежные бренды подержанных автомобилей 2025 года

    В современных условиях покупка нового автомобиля стала проблемой для многих семей, что подстегнуло спрос на рынке подержанных машин. Но не все подержанные авто одинаковы, и надежность играет важную роль в долгосрочных расходах на владение транспортным средством.

    30
    Сообщество
    # автомобили
    # инфографика
    # статистика
    15 мая
    Вячеслав Говорун
    109 966

    Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

    Инженерам Лаборатории реактивного движения NASA удалось восстановить работу двигателей космического аппарата «Вояджер-1» (Voyager 1), которые считались неисправными с 2004 года. Запущенный 50 лет назад, «Вояджер-1», сейчас находится на расстоянии почти 25 миллиардов километров от нашей планеты.

    81
    Сообщество
    # «Вояджер 1»
    # NASA
    # voyager 1
    6 мая
    Редакция Naked Science
    89 164

    Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой? 4.1

    Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

    93
    FAQ
    # New Shepard
    # космос
    # мифы
    Выбор редакции
    19 мая
    Вячеслав Говорун
    79 802

    Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира

    Международный аэропорт Гонконга — важнейший транспортный узел в Юго-Восточной Азии. Его работа организована так, чтобы воздушная гавань обеспечивает перевозки 24 часа в сутки, причем такая загруженность не помешала аэропорту неоднократно получать международные награды, как лучшему в мире.

    33
    Сообщество
    # спутники
    # строительство
    # технологии
    22 мая
    ПНИПУ
    67 513

    Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас» 5.1

    Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

    3
    ПНИПУ
    # грибы
    # зомби
    # кордицепс
    11 мая
    Вячеслав Говорун
    63 423

    Инфографика: самые посещаемые сайты в мире

    Онлайн-сервис для SEM-специалистов по исследованию сайтов опубликовал данные о самых посещаемых веб-ресурсах в мире.  

    17
    Сообщество
    # Google
    # интернет
    # инфографика
    6 мая
    Александр Березин
    60 846

    Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании 4.9

    Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

    38
    С точки зрения науки
    # ВИЭ
    # зеленый переход
    # Испания
    Выбор редакции
    Испанские улицы после отключения света
    21 мая
    Юлия Николаева
    56 609

    Серийный прототип самого быстрого в мире гражданского самолета выполнил первый полет

    Канадская компания Bombardier сообщила, что первый серийный бизнес-джет Global 8000 впервые поднялся в воздух 16 мая. Испытательный полет прошел успешно, что открыло путь к вводу модели в эксплуатацию, запланированную на вторую половину 2025 года.

    16
    Сообщество
    # Bombardier
    # авиация
    # самолёты
    2 мая
    Unitsky String Technologies Inc.
    54 929

    Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник 4.7

    Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

    18
    Unitsky String Technologies Inc.
    # каркас
    # подвеска
    # рельсовый беспилотник
    29 апреля
    Вячеслав Говорун
    56 358

    Инфографика: жители каких стран недостаточно занимаются спортом?

    По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для поддержания здоровья человек должен еженедельно уделять 2,5 часа умеренной физической активности или 1,25 часа интенсивной физической активности.

    8
    Сообщество
    # здоровье
    # инфографика
    # спорт
    12 мая
    Вячеслав Говорун
    51 875

    Инфографика: страны с крупнейшими танковыми парками на 2025 год

    За последние несколько десятилетий Китай значительно расширил свои военные силы. Инвестиции в отрасль подстегнули быстрое наращивание бронетанковых возможностей страны. С 2023 года КНР превзошла Россию, КНДР и США, создав крупнейший танковый парк в мире, насчитывающий 6800 машин.

    33
    Сообщество
    # инфографика
    # оружие
    # статистика
    19 мая
    Вячеслав Говорун
    48 322

    Инфографика: размеры теневой экономики каждой страны

    Глобальная теневая экономика ежегодно генерирует триллионы долларов дохода за счет преступной деятельности и других нерегистрируемых транзакций. В государствах с низким уровнем дохода теневая деятельность составляет большую часть валового внутреннего продукта (ВВП).

    20
    Сообщество
    # инфографика
    # статистика
    # экономика
    15 мая
    Николай Головин
    38 901

    Робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика 

    Новый робот, созданный американскими студентами Университета Пердью (штат Индиана), попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав кубик Рубика почти в три раза быстрее предыдущего рекордсмена — японского робота компании Mitsubishi Electric.

    16
    Сообщество
    # Кубик Рубика
    # рекорды
    # Роботы
    29 апреля
    Мария Чеботарь
    38 684

    Фотограф запечатлел борьбу змеи с цаплей

    Фотограф дикой природы Маркос Родригес заснял 20-минутную битву между большой голубой цаплей (Ardea herodias) и полосатым ужом (Nerodia fasciata) в водно-болотных угодьях Орландо в Кристмасе, Флорида.

    3
    Сообщество
    # животные
    # природа
    # птицы
    Вчера, 12:38
    Юлия Николаева
    37 855

    Инфографика: ожидаемая продолжительность жизни по странам в 2025 году

    Согласно данным доклада «Перспективы мирового населения» Организации Объединенных Наций, Монако имеет самую высокую среднюю продолжительность жизни в мире. Ребенок, родившийся в стране в 2025 году, может рассчитывать прожить до 87 лет.

    14
    Сообщество
    # здоровье
    # инфографика
    # медицина
    11 мая
    Редакция Naked Science
    32 953

    Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании 1.6

    Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

    13
    Sci-Fi
    # 3D-дизайн
    # Mohammad H. Attaran
    # биомеханика
    Концепт-арт Мохаммада Х. Аттарана (Mohammad H. Attaran) / © Mohammad H. Attaran
    5 мая
    Мария Чеботарь
    32 345

    Опубликованы снимки победителей премии FAPA 2025 в категории «Дикая природа»

    Организаторы Fine Art Photography Awards (FAPA) 2025 подвели итоги ежегодного конкурса в категории «Дикая природа / животные», отметив мастерство любителей и профессиональных фотографов, которые привлекают внимание к удивительному миру животных.

    0
    Сообщество
    # животные
    # природа
    # фотографии
    Все статьи
    Выбор редакции

    План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

    18 мая

    Последние комментарии

    Vlad Gansovsky
    45 секунд назад
    Red, думаю, что он в курсе и про Экзомарс и прочие Персиверансы, доставленные на Марс. Значит эти нагрузки он не считает большого объема. Все

    Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

    Maks Budaks
    14 минут назад
    Сергей, просто они тестят новые системы параллельно улучшая старые. Бустер себя хорошо показал, единственное не пережил агрессивное снижение

    Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

    Vlad Parygin
    2 часа назад
    Владимир67, хаха. Это Мрия никогда больше не полетит.

    Серийный прототип самого быстрого в мире гражданского самолета выполнил первый полет

    Vlad Parygin
    2 часа назад
    Дмитрий, выбили.

    Серийный прототип самого быстрого в мире гражданского самолета выполнил первый полет

    Vlad Parygin
    2 часа назад
    Сергей, это другой. Дизельный.

    Серийный прототип самого быстрого в мире гражданского самолета выполнил первый полет

    Лана Пренципал
    2 часа назад
    Вменяемый, политкорректный комент от главы Роскосмоса - уже прогресс. Не дебильные шутки про батут и не наивные заявления про амур, более

    Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

    Red
    2 часа назад
    Владимир, Эк у вас всё просто, батенька) Как говорят нам приверженцы выводов Дарвина, многие тысячи лет эволюции сделали так, что мирное

    Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

    Red
    3 часа назад
    Месьё Баканофф слегка лукавит) "сложность технологической задачи доставки большого объема полезной нагрузки к Марсу" давно решена уже имеющимися

    Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

    Dmitriy Dorian
    3 часа назад
    Sam, ну ок, хорошо, но принципиально это не меняет моё рассуждение.

    Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

    Владимир Дзювин
    3 часа назад
    Зачем все страны разом захотели лететь на Марс? Какая разница кто полетит: негр, китаец, миллиардер или гомосексуалист? Здесь главное развитие

    Глава «Роскосмоса» прокомментировал девятое испытание Starship

    Krlmn Gdbm
    3 часа назад
    Стасюк, МКС вроде не сильно-то и выше летает

    Стартовали продажи ракетоплана Aurora, который сможет летать в космос каждые несколько дней

    Krlmn Gdbm
    3 часа назад
    Ruslan, на голову кому-нибудь не очень-то и смешно

    Стартовали продажи ракетоплана Aurora, который сможет летать в космос каждые несколько дней

    Krlmn Gdbm
    3 часа назад
    6 килограмм достаточно для ядерного заряда и шпионского недоступного планера-дрона?

    Стартовали продажи ракетоплана Aurora, который сможет летать в космос каждые несколько дней

    Sam Dowson
    4 часа назад
    Dmitriy, плазма бывает высокоионизированной, полностью ионизированной и низкоионизированной. В 1 и 3 вариантах молекулы как раз и есть.

    Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

    Nikita Lazarenko
    4 часа назад
    Рассмотрел на сайте картинку без потери качества, в целом вся выдержка будто бы просто сделала картинку сильнее наполненной шумом чем качеством. У