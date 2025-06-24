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Пилот бомбардировщика рассказал, как летчики справляются с изнурительными 30-часовыми перелетами
Американские бомбардировщики B-2A Spirit в прошлые выходные совершили 37-часовой беспосадочный полет, преодолев более 11 тысяч километров, чтобы нанести авиаудар по ядерной инфраструктуре Ирана.
Экс-пилот бомбардировщика B-52, недавно окончивший школу переподготовки пилотов B-2, капитан Крис Бек рассказал журналисту издания Defense News, как он готовится к длительным миссиям, который составляют 30 и более часов.
Он старается не спать большую часть полета, чтобы быть готовым выполнить любую необходимую задачу. Но у пилотов B-2 в этом отношении почти нет выбора. B-52 пилотирует экипаж из пяти человек: два пилота, два штурмана и один офицер радиоэлектронной борьбы. На B-2 все задачи делят между двумя пилотами, что оставляет меньше времени на отдых, который возможен в основном в периоды дозаправок самолета в воздухе.
Бек отметил важность поддержания водного баланса и сказал, что берет с собой на борт бутылки с водой и газированный напиток Gatorade. Кроме того, он старается хорошо отдохнуть перед миссией, выспаться. На борту летчик питается легкими закусками, которые дают ему возможность чувствовать себя счастливее.
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