Ученые узнали, какие студенты более склонны прибегать к помощи ИИ

Новое исследование показало, что учащиеся вузов с более выраженными чертами нарциссизма, макиавеллизма, психопатии, а также материализма могут быть сильнее предрасположены к академическому обману и злоупотреблению нейросетями при выполнении учебных заданий.

Темные стороны личности, или черты темной триады, не раз становились предметом научных исследований. Немецкие психологи ранее обратили внимание на высокий уровень макиавеллизма и нарциссизма у экоактивистов. В другой статье авторы установили, что подобные личностные качества, а также неклинические психопатия и садизм характерны для криптоинвесторов.

В новой работе, которая недавно появилась в журнале BMC Psychology, ученые из Южной Кореи сосредоточились на студентах и современном проявлении академической нечестности среди них — использовании нейросетей вроде ChatGPT и Midjourney.

Специалисты предположили, что учащиеся с выраженными чертами темной триады сильнее предрасположены к академическому обману и злоупотреблению ИИ в учебе. Прошлые исследования показывали, что для нарциссизма, макиавеллизма, психопатии, а также материализма характерны корысть, склонность к манипуляциям и игнорирование социальных норм. Чаще такое поведение допускают, стремясь к личной выгоде, повышению статуса и собственной значимости.

Ученые решили проверить гипотезу на выборке более чем 500 человек, которую сформировали из учащихся шести крупных вузов творческой специализации в китайской провинции Сычуань. Как пояснили исследователи, будущие актеры, музыканты, танцоры, художники и дизайнеры, которые там учатся, сталкиваются с повышенными требованиями с точки зрения креативности и оригинальности. При этом программы обучения сочетают традиционные методы с современными технологиями, такими как инструменты искусственного интеллекта, что может создавать искушение их неправомерного использования для улучшения своих работ.

В рамках исследования студенты заполнили стандартизированные опросники, направленные на оценку личностных черт, уровня учебной тревожности, фрустрации, склонности к прокрастинации и негативным мыслям. Также часть вопросов касалась характера использования нейросетей. Затем с помощью методов статистического анализа ученые проследили за корреляциями между перечисленными переменными.

Результаты совпали с ожиданиями: студенты, набравшие больше баллов в тесте на черты темной триады, демонстрировали большую склонность к обману в учебе с помощью нейросетей и выдаче сгенерированных работ за плод своих трудов. Нарциссы могли прибегать к подобному «читерству» в стремлении поддержать имидж и добиться признания среди сверстников. Студентам с выраженным макиавеллизмом в этом виделся способ добиться успеха, а обладатели психопатических черт, склонные к импульсивности и отсутствию раскаянию, не усматривали в подобных уловках ничего предосудительного.

Кроме того, у людей, допускавших возможность академической нечестности, отмечали повышенный уровень тревожности из-за учебы и привычку откладывать выполнение заданий на потом. Это поведение, в свою очередь, коррелировало с усилением фрустрации и нарастанием негативных мыслей. Спешка и психологический стресс еще больше повышали вероятность обращения за помощью к нейросетям, в итоге возникал своеобразный порочный круг.

Полученные результаты важны, поскольку помогают лучше понять предпосылки подобных нарушений среди учащихся. Однако авторы исследования отметили, что оно основано на данных самоотчетов и не позволяет сделать однозначных выводов о причинно-следственной связи между чертами темной триады и академическим обманом с помощью нейросетей.

Тем не менее сделанные открытия могут быть полезны при разработке правил, регулирующих применение ИИ в учебных заведениях. По мнению исследователей, курсы по этике использования нейросетей и психологическая поддержка студентов могли бы помочь в профилактике такого рода злоупотреблений.

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Юлия Тарасова 719 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.