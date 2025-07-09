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Ученые сравнили эффективность терапии горячей ванной и финской сауной
Контакт с теплой водой по воздействию на организм сравним с тренировкой. Учитывая не всегда широкую популярность последних, исследователи решили выяснить, какой вид «теплых» процедур лучше действует на организм.
Современные люди серьезно страдают от недостаточной физической активности. Причем возраст, когда она максимально эффективно предотвращает будущие метаболические, сердечно-сосудистые и иные заболевания — молодые годы, — совпадает со временем, когда люди в наименьшей степени склонны к занятиям спортом. Интерес к ним часто возникает позже, когда серьезно наращивать нагрузки уже проблематично, а в случае сердечников не всегда просто или безопасно.
Из-за этого исследователи из разных стран ищут альтернативы упражнениям, способные оказывать сходный оздоравливающий эффект. Скажем, горячий душ на 15 минут, как показали более ранние эксперименты, требует расхода 300 килокалорий, что по нагрузке близко к получасу умеренной активности на велотренажере (или четверти часа высокой активности). Причина — в больших тратах энергии организмом, вынужденным заниматься терморегулированием в условиях, когда отвод тепла стандартными методами, например потоотделением, затруднен.
Ученые из США решили выяснить, какой из способов такой пассивной тепловой терапии сильнее действует на сердечно-сосудистую систему. Результаты работы опубликовали в журнале American Journal of Physiology.
Авторы привлекли к экспериментам 20 молодых людей (от 20 до 28), некурящих и здоровых. Во время испытаний отслеживали внутреннюю температуру тела, артериальное давление, частоту сердечных сокращений и активность иммунной системы. Участников подвергали трем видам воздействия, разнесенным по времени как минимум на неделю.
Первым была горячая ванна на 45 минут при температуре воды плюс 40,5 °C (для большинства это верхний предел того, что может долго переносить здоровый человек). Вторым — традиционная сауна, три раздельных сессии по 10 минут при плюс 80 °C окружающего воздуха. Третьим стала так называемая ИК-сауна — 45 минут под дальним инфракрасным излучением с температурой плюс 45-65 °C.
Исследователи посчитали наиболее сильно действующей на организм горячую ванну. Внутренняя температура тела при ней поднималась максимально (плюс 1,1 °C), поскольку теплоотвод потом в горячей воде, по сути, не работает. После обычной сауны температура выросла на 0,4° C, после ИК-сауны не изменилась. Возможно, отобранные добровольцы были заметно здоровее популяции в целом, иначе непонятно, почему воздействие стало настолько низким.
Максимальный прирост кровотока, на 3,7 литра в минуту, тоже был после горячей ванны. Традиционная сауна подняла кровоток лишь на 2,3 литра в минуту, а ИК-сауна — на 1,6 литра. Средний пульс после ванны увеличился с 71 до 109 ударов в минуту, остальные виды терапии изменили его слабее.
Изменения силы последующего воспалительного ответа определяли по концентрации интерлейкина-6. После горячей ванны он изменялся значительно, а после остальных типов воздействия — нет. Напомним, воспаление происходит в организме и после каждой тренировки, обеспечивая перестройку и обновление тканей в тренируемых зонах (или в организме в целом в случае ванн). Само по себе оно полезно, а борются с воспалительными процессами врачи тогда, когда они становятся хроническими, без пауз и начинают наносить вред организму.
Общий вывод исследователей: терапевтическая сила горячей ванны выше, чем сауны обоих типов. Она может рассматриваться как эффективная процедура и в смысле сердечно-сосудистой системы, и иммунной или терморегуляторной. Разумеется, здесь речь идет лишь о назначениях врача, способного учесть допустимые нагрузки для конкретного человека.
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