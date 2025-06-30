О мероприятии

Краевед и создатель просветительского проекта «Несбывшийся Ленинград» Михаил Крайнов расскажет про существующий Обводный канал и про несбывшийся Новый Обводнительный (он же Южный обводный, он же Новый Обводный) канал, про соединяющий их Московский проспект, про планы реконструкции проспекта и канала, генпланы Ленинграда и их реализацию.

Ну и куда же без метро: кто и когда проектировал станцию «Обводный канал» (другую), как она могла выглядеть, что было написано в торце центрального зала (и почему), где она могла располагаться, кто мог быть ее соседями и как еще она могла называться?

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация