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Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
С начала космической эры на околоземной орбите неоднократно давали знать о себе «зомби-спутники». К примеру, в 2012 году несколько астрономов-любителей поймали необычные радиосигналы на определенной частоте. Они были периодическими: приходили каждые четыре секунды.
Выяснилось, что тогда после 45 лет молчания «ожил» американский аппарат LES-1. Его запустили еще в 1965 году для испытания системы спутниковой связи для ВВС США, а два года спустя LES-1 перестал выходить на связь. Специалисты заподозрили, что солнечные панели могли постепенно накопить немного энергии и спонтанно дать заряд старым батареям. Что касается четырехсекундной периодичности, то ее объясняют вращением спутника вокруг своей оси по мере движения по орбите.
В 2018 году похожим образом напомнил о себе зонд IMAGE, который в 2000-2005 годах собирал данные о магнитосфере Земли и отключился, предположительно, из-за сбоя под действием космической радиации. Обрадованные «воскрешением» аппарата инженеры даже попытались обновить его программное обеспечение и вернуть к полноценной работе, но после нескольких месяцев нестабильной передачи телеметрии он умолк снова.
Недавно астрономы зафиксировали событие, которое от предыдущих подобных эпизодов заметно отличается. Ученые описали его в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org. Речь идет о сигнале, полученном 13 июня 2024 года комплексом радиотелескопов ASKAP в Австралии. Особенность в том, что радиосигнал был однократным, очень сильным и притом необычно кратковременным — менее 30 наносекунд.
В таких случаях исследователи космоса первым делом предполагают драматическое естественное событие в глубинах Вселенной: «громкие» мгновенные сигналы часто приходят из тех мест, где, например, сталкиваются друг с другом и сливаются воедино нейтронные звезды. Но конкретно этот радиосигнал оказался на такие всплески совсем не похож: по своим характеристикам он соответствует именно искусственным сигналам. В то же время он оказался на порядки ярче типичных сигналов от «мертвых» зондов.
Ученым удалось вычислить, что источник располагался ориентировочно в 4500 километрах над Землей. Астрономы стали изучать траектории известных околоземных аппаратов и обнаружили, что в момент события как раз примерно на такой высоте над Австралией должен был пролетать аппарат Relay 2. Он не работает с 1967 года. Это был один из первых телекоммуникационных спутников NASA. Считается, что оба его передатчика вышли из строя, так что в наши дни это просто космический мусор, который курсирует по эллиптической орбите, на высоте примерно от двух до семи с лишним тысяч километров.
Теперь стоит задача разобраться, что заставило его подать такой своеобразный «признак жизни». По одной из версий, причиной мог быть электростатический разряд — результат многолетнего воздействия солнечного ветра. Другой вариант — удар микрометеорита. Во всяком случае, это не похоже на случайное включение электроники из-за частичного восстановления питания. По мнению астрономов, этот пример стоит как следует изучить, поскольку подобные электроразряды могут вредить и работающим аппаратам.
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