Слушатели узнают о применении лазеров в современных системах связи, производстве и измерениях.

Лазеры вокруг нас — от указки до термоядерного синтеза

О мероприятии

За столетие научных изысканий человечество совершило прорыв: от простой электрической лампочки до создания твердотельного лазера, открывшего новые горизонты в использовании света. В современном мире эти устройства стали незаменимыми — от передачи данных по оптоволокну до сложных производственных процессов в машиностроении и электронике.

Доктор физико-математических наук Владимир Николаевич Решетов познакомит слушателей с феноменом квантовой генерации света. Участники мероприятия узнают, как один фотон создает триллионы идентичных частиц. Лектор расскажет о применении лазеров в современных системах связи, производстве и измерениях, а также о том, как они помогают регистрировать гравитационные волны и участвовать в термоядерном синтезе.

Расписание Миусская пл., 9 строение 12 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация