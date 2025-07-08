Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают о применении лазеров в современных системах связи, производстве и измерениях.
О мероприятии
За столетие научных изысканий человечество совершило прорыв: от простой электрической лампочки до создания твердотельного лазера, открывшего новые горизонты в использовании света. В современном мире эти устройства стали незаменимыми — от передачи данных по оптоволокну до сложных производственных процессов в машиностроении и электронике.
Доктор физико-математических наук Владимир Николаевич Решетов познакомит слушателей с феноменом квантовой генерации света. Участники мероприятия узнают, как один фотон создает триллионы идентичных частиц. Лектор расскажет о применении лазеров в современных системах связи, производстве и измерениях, а также о том, как они помогают регистрировать гравитационные волны и участвовать в термоядерном синтезе.
Миусская пл., 9 строение 12
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Пожилые женщины, чувствующие себя одинокими, оказались более склонны к просмотру телевизора, чем мужчины. К такому выводу пришла международная команда ученых.
Новое исследование показало, что учащиеся вузов с более выраженными чертами нарциссизма, макиавеллизма, психопатии, а также материализма могут быть сильнее предрасположены к академическому обману и злоупотреблению нейросетями при выполнении учебных заданий.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.
Пожилые женщины, чувствующие себя одинокими, оказались более склонны к просмотру телевизора, чем мужчины. К такому выводу пришла международная команда ученых.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Путешествие к центру Земли: как «Психея» найдет прошлое нашей планеты в глубинах космоса
От «Ледяного человека» до Вселенной: как ученые определяют возраст всего
Гравитационные линзы на службе астрономии
Беглецы и бродяги: кто уничтожил суперземли Солнечной системы и лишил ее обитаемой планеты
10 мифов из социальных сетей 2013 года
«Путь через „долину смерти“ — это факт, с которым приходится мириться, и эту „долину“ нам необходимо преодолевать как можно быстрее»
Эволюционная баллистика мамонтов: от хоботных до загадки голоценового финала
Оружие Второй мировой войны. Тест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии