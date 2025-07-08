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8 июля, 16:07
Денис Яковлев
10

Онкологи назвали причину роста числа раковых заболеваний в раннем возрасте

Некоторые виды рака все чаще «молодеют», особенно в странах с высоким уровнем дохода. За последние 10 лет только в США число новых случаев рака желудочно-кишечного тракта у пациентов до 50 лет выросло на 14,8 процента. Увеличивается частота колоректального рака, рака поджелудочной железы, пищевода и желудка, аппендикса, желчных путей. Американские онкологи назвали основные факторы риска для этих видов рака.

Медицина
# здоровье
# онкологические заболевания
# рак
Онкологи назвали причину роста числа раковых заболеваний в раннем возрасте
Количество случаев рака желудочно-кишечного тракта у молодых людей в возрасте 20-29 лет с 2004 по 2016 год в Европе увеличилось на 7,9 процента / ©teenagecancertrust.org

Некоторые виды рака все чаще «молодеют», особенно в странах с высоким уровнем дохода. За последние 10 лет только в США число новых случаев рака желудочно-кишечного тракта у пациентов до 50 лет выросло на 14,8 процента. Увеличивается частота колоректального рака, рака поджелудочной железы, пищевода и желудка, аппендикса, желчных путей. Американские онкологи назвали основные факторы риска для этих видов рака.

По сравнению с американцами, родившимися в 1950 году, у тех, кому сегодня 35 лет, риск развития рака толстой кишки в два раза выше, а рака прямой кишки — в четыре раза. Еще одна тревожная тенденция — рост заболеваемости в более раннем возрасте. По результатам исследования, охватившего 20 европейских стран, число случаев рака желудочно-кишечного тракта у молодых людей в возрасте 20-29 лет с 2004 по 2016 год увеличилось на 7,9 процента.

Среди факторов, влияющих на рост «раннего» рака, ученые из Медицинской школы Гарварда (США) и Онкологического центра в Бостоне (США) назвали прежде всего ожирение, особенно начинающееся в детском и подростковом возрасте. Так, согласно исследованию 2019 года, в котором участвовали 85 256 американских женщин, у тех, чей индекс массы тела превышал 30 баллов (норма — от 18,5 до 24,9), вероятность развития колоректального рака с ранним началом была почти в два раза выше, чем у женщин с нормальным ИМТ.

Исследователи отметили, что существенными факторами риска колоректального рака с ранним началом могут быть западный стиль питания, неалкогольная жировая болезнь печени, курение и употребление алкоголя. Преобладание в рационе соленой, копченой или консервированной пищи в сочетании с низким потреблением фруктов и овощей повышает риск рака на 110 процентов, употребление алкоголя — вдвое, курение — на 50 процентов.

Кроме того, отмечено, что онкологические пациенты с «ранним» раком сообщают о проблемах с тревожностью, восприятием собственного тела и различных сексуальных дисфункциях. Они чаще страдают от депрессии, чем те, у кого диагностирован рак в более позднем возрасте.

Исследование американских ученых, опубликованное в издании British Journal of Surgery, говорит прежде всего о том, что в клинической практике следует отказаться от традиционного подхода, когда различные профилактические медицинские исследования назначают мужчинам и женщинам после 50 лет. Диагностику необходимо начинать значительно раньше.

До 2050 года число онкопатологий в мире увеличится на 84,3 процента — с 10,3 миллиона человек до 19 миллионов, предположили ученые из Квинслендского университета (Австралия). В среднем смертность может вырасти на 93,2 процента. Серьезно увеличится число смертей из-за рака простаты: в 2050-м число умерших вырастет по всему миру на 136 процентов и составит 939 534 случая против 397 430 в 2022 году.

По мнению австралийских онкологов, кроме курения, употребления алкоголя и ожирения, факторы риска развития различных видов рака — это рацион с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров и ультрапереработанных продуктов: чипсов и картофеля фри, нагетсов и хот-догов, пиццы, гамбургеров, мультифруктовых соков, сладких безалкогольных напитков, шоколада и мороженого.

Ряд выводов авторов трудно согласуются со статистикой по США. В частности, проблем с лишним весом у амишей не меньше, чем у обычных американцев того же возраста, живущих в тех же округах, что объяснимо, поскольку они питаются сходным образом.

Однако амиши при этом страдают раком на 40 процентов реже обычных американцев-соседей и существенно реже вообще любой крупной группы людей с современным образом жизни. Включая тех, кто не пьет, не курит, придерживается строгой диеты и имеет серьезные физнагрузки (например, спортсменов). Разница сохраняется даже для тех видов рака, которые никак не связаны с курением и питанием.


Семь лет назад другая группа ученых собрала статистику по разным странам и пришла к выводу, что стабильный рост частоты рака в современных обществах связан с уменьшением количества детей (Naked Science писал об этом здесь). Как известно, амиши, в силу религиозных взглядов, отличаются крайней многодетностью. Поскольку, как отмечают демографы, количество детей в современных обществах и далее продолжит снижаться, частота онкологических заболеваний будет расти в обозримом будущем. Напротив, при большом числе детей в самых разных странах у мужчин и женщин рак по вероятности падает на ту же величину.

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Денис Яковлев
31 статей
Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.
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Медицина
# здоровье
# онкологические заболевания
# рак
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# животноводство
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# молоко
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