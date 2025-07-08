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Компонент каннабиса навредил печени в клинических испытаниях
У нескольких здоровых добровольцев, принимавших раствор каннабидиола в умеренной дозировке в течение 28 дней, более чем втрое выше нормы вырос уровень печеночных ферментов, которые считают маркерами повреждения или воспаления клеток органа.
Каннабидиол (КБД) — главный фитоканнабиноид каннабиса, не входящий в список наркотических средств из-за отсутствия психоактивных свойств — легализован в ряде стран. В частности, в США он распространен в виде биологических добавок, масел и съедобных продуктов вроде жевательных конфет.
В ряде исследований отмечался обезболивающий, противовоспалительный, противосудорожный и другие лечебные эффекты КБД, поэтому многие считают его безопасным и применяют без назначения врача. В недавнем опросе около 20% американцев сообщили об использовании каннабидиола за последний год.
Однако результаты нового клинического испытания, которое провели фармакологи из подразделения Управления по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств США (FDA), показали, что вещество далеко не безобидно. В эксперименте с участием здоровых добровольцев, получавших пероральный раствор каннабидиола в умеренной дозировке на протяжении четырех недель, некоторые столкнулись с нарушением нормальной работы печени. Статья об этом вышла в журнале JAMA Internal Medicine.
Основными критериями отбора испытуемых были возраст от 18 до 55 лет, отсутствие привычки курить, вес не менее 50 килограммов и нормальное состояние здоровья, подтвержденное результатами лабораторных анализов и физического осмотра. В итоговую выборку включили 201 человека от 30 до 43 лет, 89 из которых составили женщины.
Раствор каннабидиола в дозировки 2,5 миллиграмма на килограмм веса дважды в день принимал 151 человек, а 50 участников контрольной группы в течение 28 дней употребляли плацебо. Перед началом и по завершении эксперимента, а также несколько раз во время него участники посещали клинику и сдавали кровь для исследования.
У восьми человек из КБД-группы зарегистрировали более чем трехкратный рост выше верхней границы нормы уровня печеночных ферментов — аланинаминотрансферазы (АЛТ) или аспартатаминотрансферазаы (АСТ). Их считают маркерами повреждения или воспаления клеток органа.
У семи человек также отметили эозинофилию — повышение в крови числа эозинофилов. В итоге двоих участников отстранили от испытаний на 21-й день, поскольку у них проявились клинические признаки потенциального лекарственного поражения печени. Состояние еще пятерых оценили также на 28-й день. У принимавших плацебо симптомов не наблюдалось.
Среди других нежелательных побочных эффектов в КБД-группе отметили диарею и сонливость. Однако исследователи заверили, что к серьезным последствиям или опасности для жизни прием каннабидиола не привел. Повышенный уровень печеночных ферментов нормализовался через одну-две недели.
Фармакологи подчеркнули важность полученных результатов, поскольку они говорят о потенциальном риске для потребителей КБД, о котором они могли быть не в курсе.
Комментируя исследование, американские медики отметили, что врачам следует учитывать гепатотоксический эффект, связанный с приемом КБД, и проверять, не используют ли его пациенты с повышенным уровнем печеночных ферментов. Также специалисты призвали регуляторы усилить контроль за свободной продажей каннабидиола и повышать информированность людей о возможных рисках употребления содержащих его продуктов.
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