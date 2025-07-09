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Китайская многоразовая ракета Gravity 2 успешно прошла ключевое комплексное огневое испытание

Многоразовая ракета Gravity 2 китайской компании Orienspace успешно завершила ключевое комплексное огневое испытание «три в одном», заложив основу для предстоящих тестов двигательной установки и первого полета.

Огневое испытание двигателя ракеты Gravity 2 / © Orienspace

По данным Orienspace, двигатель первой ступени, сервомеханизм и клапаны на ракете Gravity 2 во время тестов работали согласованно. Инженеры проверили функционирование интерфейсов и индикаторов.

Высота ракеты составляет 70 метров, диаметр — 4,2 метра, обтекатель — 5,2 метра. Gravity 2 сможет выводить до 21,5 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 15 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.

Первую многоразовую ступень ракеты планируют использовать не менее 30 раз (для сравнения, рекорд многоразового использования одной и той же первой ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX на сегодня оставляет 29 полетов).

Первый испытательный полет Gravity 2 запланирован на конец 2025 года.