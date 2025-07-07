О мероприятии

Современные устройства для мониторинга и стимуляции активности мозга находят применение уже не только в медицине, но и в повседневной жизни. Это различные шлемы, обручи, наклейки. Но насколько они точны? Могут ли они повысить обучаемость или помочь в борьбе со стрессом? И где грань между научно обоснованными методами и маркетинговыми обещаниями?

Эксперт в области нейровизуализации, преподаватель Института образования НИУ ВШЭ, сотрудник лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ Андрей Фабер расскажет, как работают некоторые нейротехнологии, какие задачи они действительно решают и какие этические вызовы ставят перед обществом.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация