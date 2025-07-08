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Экскурсия
16+
Экскурсия в Музей Истории Мироздания

Слушатели узнают о формировании планеты, зарождении жизни и эволюции существ.

Курилка Гутенберга
12 июля, 12:30 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Московская область, городской округ Истра, деревня Талицы, дом 44

О мероприятии

Идея Музея Истории Мироздания – в игровой форме показать жизнь людей в контексте истории Вселенной, развития Солнечной системы и эволюции планеты Земля. Это коренным образом отличает его от других естественно-научных музеев (зоологического, геологического, палеонтологического и других), касающихся лишь какой-то одной стороны природы.

Программа «Путешествуй во времени» увлечет экскурсантов в необычайное путешествие во времени и пространстве, длиной в 14 миллиардов лет. 

Участники мероприятия посетят окраину галактики Млечный путь, где засветилась новая звезда — Солнце, и увидят одну из крупнейших коллекций метеоритов нашей страны. Затем перенесутся на Землю и узнают о формировании планеты, зарождении жизни и эволюции существ, от первых примитивных организмов до динозавров и млекопитающих. Смогут увидеть реконструкции давно вымерших существ, включая плезиозавров и мегалодонов, а также познакомятся с далекими предками, такими как австралопитек «Люси» и неандерталец.

Расписание
12
Суббота
Июль 2025
Московская область, городской округ Истра, деревня Талицы, дом 44 Москва
12:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Московская область, городской округ Истра, деревня Талицы, дом 44

9 июля, 02:59
Александр Речкин
3
# биология
# история
# мир
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# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
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Комментарии

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