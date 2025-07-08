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Андрей Привалов
Андрей Привалов
8 июля, 15:12
Рейтинг: +2
Посты: 45

В Китае предложили новую миссию для исследования Нептуна

Китайские ученые предложили запустить межпланетную миссию к Нептуну в 2033 году. Это будет первый китайский аппарат, направленный к ледяному гиганту на краю Солнечной системы. 

Сообщество
# Китай
# космос
# Нептун
Нептун в объективе камер космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, CSA, STScI
Нептун в объективе камер космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, CSA, STScI

По данным портала Space news, зонд получит радиоизотопный источник энергии, который позволит ему работать на огромном расстоянии от Солнца, где солнечный свет слишком слаб для питания солнечных батарей.

Цель миссии — проведение детального изучения атмосферы, магнитного поля, системы колец и спутников Нептуна, а также крупнейшего спутника планеты — Тритона, который считается захваченным объектом из пояса Койпера и потенциально интересным с точки зрения геологии и возможного подповерхностного океана.

Запуск запланирован на 2033 год. Зонд использует гравитационные маневры у Юпитера и Сатурна для разгона, однако даже в этом случае его прибытие к Нептуну ожидается примерно через 16 лет после старта. Это будет одна из самых продолжительных и технологически сложных миссий в истории китайской космонавтики.

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# конопля
# корм
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# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
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