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США отключат сразу пять межпланетных аппаратов без причины
Сочетание уже подписанных решений конгресса и Белого дома на данный момент ведет к ситуации, когда после 1 октября 2025 года будет прекращено финансирование целого ряда активно работающих космических аппаратов. Речь идет об автоматических межпланетных станциях, разбросанных на девяти миллиардах километров. Все они технически вполне работоспособны и могли бы прослужить еще немало лет.
Вчера, 3 июля 2025 года, конгресс принял «Большой прекрасный закон», в рамках которого бюджет NASA — как и все несиловые расходы США в целом — существенно сократится. Особенно это касается научной части расходов агентства. Особенностью законопроекта стало то, что лишь утвержденные им крупные проекты NASA будут финансироваться в следующем году. Те же, что там не упомянуты напрямую, не могут получить крупного финансирования.
Ни в его тексте, ни в тексте бюджетных предложений от Белого дома нет упоминаний таких значимых миссий, как New Horizons (находится в более чем девяти миллиардах километрах от Солнца), Mars Odyssey и MAVEN (оба на околомарсианской орбите), миссии по исследованию астероидов Osiris-APEX и аппарата Juno (на орбите вокруг Юпитера).
New Horizons стал первым межпланетным аппаратом землян, который пролетел близко к Плутону и смог получить детальные изображения его и Харона. После этого он изучал тела пояса Койпера и до этого года находился в процессе поиска следующей цели для сближения. Несмотря на 19 лет в космосе, он не только сохранил работоспособность, но и располагает небольшим количеством гидразина для дальнейших маневров. То есть в случае выбора нового (и достаточно близкого) небесного тела для исследования он мог бы совершить маневр сближения с ним.
Аппарат миссии Osiris-APEX в 2029 году должен сблизиться с астероидом Апофис и получить его снимки высокого разрешения. Хотя все эти миссии с точки зрения «железа» могут проработать еще не один год и получить существенные результаты, этого не случится, если финансирование по сопровождающим их научным группам не будет получено.
Сходная картина ранее наблюдалась в бюджетных предложениях Белого дома, по которым 41 из 124 научных миссий NASA, включая упомянутые выше, не получат финансирования с конца 2025 года. Почему сделан такой упор именно на сокращении научных программа агентства неясно, ведь в целом бюджетные предложения администрации Трампа и новый законопроект Конгресса увеличивают госрасходы США, а не уменьшают их.
В начале этой недели (то есть еще до принятия нового закона) в NASA уже начали циркулировать новые директивы руководства, связанные с сокращениями финансирования. Согласно им, детальные планы закрытия упомянутых миссий (а также как минимум одной околоземной) должны быть готовы к 9 июля, что с учетом нерабочего 4 июля в США означает необычайную спешку. Дата прекращения работы по этим планам — предварительно 1 октября 2025 года, то есть конец текущего финансового года в Штатах. Меморандум, указывающий эту дату, попал в поле зрения Эрика Бергера, ведущего обозревателя американской космической отрасли.
Документ описывает эту подготовку только как «просто упражнение в планировании», но научные сотрудники агентства считают, что речь идет о реальном прекращении миссий. В комментариях, полученных Бергером, они констатировали, что если проекты будут закрыты до 1 октября 2025 года, то они не смогут работать, даже если бюджет 2025-2026 года конгресс примет вовремя (чего с ним в последнее десятилетие практически не бывает).
Это связано с тем, что ученые, работающие в таких проектах, чтобы на что-то жить, должны быстро найти другие места работы. Вернуть их обратно в связи с этим не получится, тем более что оплата труда в рамках программ NASA далеко не всегда столь же велика, как в других проектах, особенно частных.
Отметим, что, несмотря на сокращение финансирования и отсутствие упоминаний этих миссий в законопроекте, утвержденном конгрессом, или бюджетных предложениях Белого дома, пока никаких официальных заявлений об их свертывания от NASA нет. Нельзя исключать, что в последний момент по ним все же примут положительные решения.
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