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SpaceX отправила останки людей в космос

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX с 70 полезными нагрузками для различных клиентов стартовала с территории космической базы Ванденберг в Калифорнии 24 июня, 00:25 по московскому времени, в рамках миссии Transporter 14.

Запуск ракеты Falcon 9 в рамках миссии Transporter 14 / © SpaceX

В число полезных нагрузок миссии Transporter 14 вошли различные спутники и кубсаты наблюдения за Землей, такие как радиолокационный аппарат Capella-17 компании Capella Space с синтезированной апертурой и Otter Pup 2 компании Starfish Space. Они попытаются выполнить первую в истории стыковку частных спутников на низкой околоземной орбите в конце 2025 года.

В состав полезной нагрузки также вошла четвертая возвращаемая капсула калифорнийской компании Varda Space, которая занимается производством фармацевтических препаратов в космосе и их возвратом на Землю.

На борту Falcon 9 — новый многоразовый космический корабль Nyx компании Exploration Company. Его задачей была мемориальная миссия в сотрудничестве с компанией Celestis, занимающейся космическим захоронением.

Nyx несет так называемые капсулы бессмертия с кремированными останки и/или ДНК примерно 150 известных людей, которые останутся в космосе.