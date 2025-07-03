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Инфографика: 40 лучших стран для жизни

Американский еженедельный журнал People совместно с новостным изданием U.S. News & World Report, Уортонской школой бизнеса и консалтинговой компанией BAV Consulting провели опрос более 17 тысяч человек, чтобы оценить лучшие условия для жизни в разных странах.

Инфографика: 40 лучших стран для жизни / © Visualcapitalist

По данным исследования (полное описание методологии можно посмотреть здесь), Швейцария завоевала признание общественности как лучшая страна по итогам 2024 года.

На второй и третьей строчках рейтинга оказались Япония и США. В десятку также вошли Канада, Австралия, Швеция, Германия, Великобритания, Новая Зеландия и Дания. Россия расположилась на 36-м месте в списке.

Однако отметим, что этот рейтинг отражает лишь восприятие той или иной страны обществом, а не полагается на какие-либо экономические, социальные и производственные показатели.