Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Умение предсказать будущее связали с уровнем интеллекта
Для принятия верных решений необходимо точно оценивать вероятность того или иного исхода в условиях неопределенности. В новом исследовании профессор экономики и поведенческих наук из Университета Бата (Великобритания) Крис Доусон установил, что обладатели развитого интеллекта гораздо меньше, чем индивидуумы с более низким IQ, ошибаются в предвидении будущего. По мнению ученого, именно это позволяет умным людям выбирать правильные решения и добиваться больших успехов в жизни.
В основу научной работы, статья о которой недавно вышла в издании Journal of Personality and Social Psychology, легли данные многолетнего исследования English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) с участием людей от 50 лет и старше. В репрезентативную выборку включили 3946 человек. Наряду с выполнением тестов на когнитивные способности участники дополнительно оценивали вероятность своего дожития до определенного возраста.
Затем профессор Доусон сопоставил данные участников, включая уровень IQ, с тем, насколько точны были их прогнозы. О правильности оценок судили, сравнивая с показателями смертности и расчетами ожидаемой продолжительности жизни, взятыми у Национальной статистической службы Великобритании. При анализе делали поправки на такие факторы, как состояние здоровья, образ жизни респондентов и наследственная предрасположенность к долголетию. Также учитывали генетические маркеры, коррелирующие с интеллектом и достижениями в образовании.
Выяснилось, что люди с наименьшим уровнем IQ (2,5% выборки с самыми низкими баллами) чаще допускали ошибки в прогнозировании, причем неточности были более чем вдвое существеннее, чем у респондентов с высоким IQ (2,5% участников с лучшим результатами в когнитивных тестах). Прогнозы умных людей реже расходились со статистическими данными как в большую, так и в меньшую сторону. В целом они оказались более последовательными и точными.
Комментируя результаты, Крис Доусон отметил, что от правильной оценки возможных негативных или благоприятных исходов зависит принятие корректных решений практически во всех областях — от открытия бизнеса и совершения вложений до выбора, где переходить дорогу или с кем встречаться.
Из прошлых исследований известно, что показатели IQ коррелируют с уровнем образования, здоровьем, профессиональными и материальными достижениями людей. Результаты новой научной работы подчеркнули еще одно серьезное преимущество интеллектуально развитых людей — способность точнее предвидеть будущее.
Также специалист добавил, что завышенные или заниженные ожидания способны обернуться финансовыми ошибками и падением благосостояния населения. В масштабах страны это может негативно повлиять на экономику, заключил он.
Пожилые женщины, чувствующие себя одинокими, оказались более склонны к просмотру телевизора, чем мужчины. К такому выводу пришла международная команда ученых.
Новое исследование показало, что учащиеся вузов с более выраженными чертами нарциссизма, макиавеллизма, психопатии, а также материализма могут быть сильнее предрасположены к академическому обману и злоупотреблению нейросетями при выполнении учебных заданий.
Единственная генетическая замена в иммунном белке сделала человека более уязвимым к раку по сравнению с приматами. Эта мутация позволила опухолям отключать важный механизм защиты иммунной системы, что объяснило неэффективность некоторых видов иммунотерапии. Зная это, получится сделать лечение солидных опухолей эффективнее.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.
Международная группа физиков из России (включая ученых ТГУ), Казахстана и Японии экспериментально зафиксировала необычное явление: стрела, движущаяся прямолинейно, оставляет за собой след в форме винтовой спирали. Это противоречит классическим представлениям, но было подтверждено в эксперименте с переходным излучением. Открытие меняет существующие взгляды на природу закрученного света и имеет значительные перспективы как для фундаментальных исследований, так и для прикладных технологий.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
DART — самоубийственная миссия к двойному астероиду
Армения vs Азербайджан: о военно-воздушном потенциале
Pokemon Go: игра, которая меняет реальность
ВЭПП-6: каким будет новый коллайдер, который даст шанс на понимание природы темной материи
Самые необычные космические аппараты на орбите
В Аргентине усомнились в необходимости второй дозы «Спутника» для переболевших
Лабораторные люди
Ложечку за маму: рыбий жир как плацебо
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии