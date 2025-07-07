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7 июля, 17:34
Юлия Тарасова
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391

Умение предсказать будущее связали с уровнем интеллекта

❋ 4.2

Для принятия верных решений необходимо точно оценивать вероятность того или иного исхода в условиях неопределенности. В новом исследовании профессор экономики и поведенческих наук из Университета Бата (Великобритания) Крис Доусон установил, что обладатели развитого интеллекта гораздо меньше, чем индивидуумы с более низким IQ, ошибаются в предвидении будущего. По мнению ученого, именно это позволяет умным людям выбирать правильные решения и добиваться больших успехов в жизни.

Психология
# будущее
# интеллект
# принятие решений
# прогнозирование
# уровень iq
Кадр из фильма «Игры разума» / © DreamWorks Pictures

В основу научной работы, статья о которой недавно вышла в издании Journal of Personality and Social Psychology, легли данные многолетнего исследования English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) с участием людей от 50 лет и старше. В репрезентативную выборку включили 3946 человек. Наряду с выполнением тестов на когнитивные способности участники дополнительно оценивали вероятность своего дожития до определенного возраста.

Затем профессор Доусон сопоставил данные участников, включая уровень IQ, с тем, насколько точны были их прогнозы. О правильности оценок судили, сравнивая с показателями смертности и расчетами ожидаемой продолжительности жизни, взятыми у Национальной статистической службы Великобритании. При анализе делали поправки на такие факторы, как состояние здоровья, образ жизни респондентов и наследственная предрасположенность к долголетию. Также учитывали генетические маркеры, коррелирующие с интеллектом и достижениями в образовании.

Выяснилось, что люди с наименьшим уровнем IQ (2,5% выборки с самыми низкими баллами) чаще допускали ошибки в прогнозировании, причем неточности были более чем вдвое существеннее, чем у респондентов с высоким IQ (2,5% участников с лучшим результатами в когнитивных тестах). Прогнозы умных людей реже расходились со статистическими данными как в большую, так и в меньшую сторону. В целом они оказались более последовательными и точными.

Комментируя результаты, Крис Доусон отметил, что от правильной оценки возможных негативных или благоприятных исходов зависит принятие корректных решений практически во всех областях — от открытия бизнеса и совершения вложений до выбора, где переходить дорогу или с кем встречаться.

Из прошлых исследований известно, что показатели IQ коррелируют с уровнем образования, здоровьем, профессиональными и материальными достижениями людей. Результаты новой научной работы подчеркнули еще одно серьезное преимущество интеллектуально развитых людей — способность точнее предвидеть будущее.

Также специалист добавил, что завышенные или заниженные ожидания способны обернуться финансовыми ошибками и падением благосостояния населения. В масштабах страны это может негативно повлиять на экономику, заключил он.

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Юлия Тарасова
720 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
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Психология
# будущее
# интеллект
# принятие решений
# прогнозирование
# уровень iq
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Комментарии

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1 Комментарий
Arkady Kolbenev
Arkady Kolbenev
25 секунд назад
-
0
+
Прогнозирование очень сложная штука. Я так полагаю что успешный расчет касался только их компетенций. Ибо прогноз врача и прогноз финансиста будут сильно различаться. Это если касаться сферы финансов. И еще: тест iq уже давно признан не валидным. Да и что он в итоге показывает? Так что исследование странное и врядли может иметь какую либо практическую ценность. Кликбейт для выбиаания финсирования.
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Arkady Kolbenev
25 секунд назад
Прогнозирование очень сложная штука. Я так полагаю что успешный расчет касался только их компетенций. Ибо прогноз врача и прогноз финансиста

Умение предсказать будущее связали с уровнем интеллекта

tv ovic
56 минут назад
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Sam Dowson
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Иван Колупаев
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tv ovic
4 часа назад
Sam, эт в 90-х стоячими проходы забивали и таксисты у трапа встречали , был свидетелем неоднократно Москва-Минеральные воды ша наверно не будет😹😹😹

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Kostik Orlov
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А где он? На красной площади это просто возможно пустая коробка была а на СВО ,так же как и СУ 57 .бутофория.у нас тут за 1000 с лишним км украинские бпла

Американский аналитик оценил танк «Армата»

Igor Stupak
6 часов назад
Alex, Похоже, вы наивный юноша. 😃

Американский аналитик оценил танк «Армата»

Sam Dowson
6 часов назад
С таким "хвостом" Валькирии будут хорошо видны для инфракрасных головок наведения ракет земля-воздух или воздух-воздух километров за 500-600.

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Иван Колупаев
6 часов назад
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Алексей Шато
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Илья Кучеров
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Евгений Керель
10 часов назад
На войны и бесконечное производство оружия у них всегда есть ресурсы. Меня поражает что многие до сих пор считают это государство образцом.

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Popov Anatoly
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Кот Котофей
14 часов назад
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