Умение предсказать будущее связали с уровнем интеллекта

В основу научной работы, статья о которой недавно вышла в издании Journal of Personality and Social Psychology, легли данные многолетнего исследования English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) с участием людей от 50 лет и старше. В репрезентативную выборку включили 3946 человек. Наряду с выполнением тестов на когнитивные способности участники дополнительно оценивали вероятность своего дожития до определенного возраста.

Затем профессор Доусон сопоставил данные участников, включая уровень IQ, с тем, насколько точны были их прогнозы. О правильности оценок судили, сравнивая с показателями смертности и расчетами ожидаемой продолжительности жизни, взятыми у Национальной статистической службы Великобритании. При анализе делали поправки на такие факторы, как состояние здоровья, образ жизни респондентов и наследственная предрасположенность к долголетию. Также учитывали генетические маркеры, коррелирующие с интеллектом и достижениями в образовании.

Выяснилось, что люди с наименьшим уровнем IQ (2,5% выборки с самыми низкими баллами) чаще допускали ошибки в прогнозировании, причем неточности были более чем вдвое существеннее, чем у респондентов с высоким IQ (2,5% участников с лучшим результатами в когнитивных тестах). Прогнозы умных людей реже расходились со статистическими данными как в большую, так и в меньшую сторону. В целом они оказались более последовательными и точными.

Комментируя результаты, Крис Доусон отметил, что от правильной оценки возможных негативных или благоприятных исходов зависит принятие корректных решений практически во всех областях — от открытия бизнеса и совершения вложений до выбора, где переходить дорогу или с кем встречаться.

Из прошлых исследований известно, что показатели IQ коррелируют с уровнем образования, здоровьем, профессиональными и материальными достижениями людей. Результаты новой научной работы подчеркнули еще одно серьезное преимущество интеллектуально развитых людей — способность точнее предвидеть будущее.

Также специалист добавил, что завышенные или заниженные ожидания способны обернуться финансовыми ошибками и падением благосостояния населения. В масштабах страны это может негативно повлиять на экономику, заключил он.

Юлия Тарасова 720 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.