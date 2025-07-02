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Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Отработанная биомасса конопли — побочный продукт переработки этого растения, который остается после извлечения из него каннабиноидов. Хотя такие отходы богаты питательными веществами, сельхозпроизводители не могут пускать их на корм для скота из-за присутствия тетрагидроканнабинола (ТГК) — основного психоактивного вещества конопли. Он способен накапливаться в мясе и молоке, что может представлять риск для здоровья потребителей.
Тем не менее в Соединенных Штатах, где конопля с 2018 года легализована как сельскохозяйственная культура, проводят эксперименты, результаты которых в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Среди специалистов, работающих на этом направлении, — доцент кафедры наук о животноводстве и пастбищных угодьях в Университете штата Орегон (США) Массимо Бионаз (Massimo Bionaz). Ранее международная группа под его руководством установила, что добавление отходов конопли в рацион молочных коров не вредит их здоровью и даже способствует некоторому увеличению надоев.
Недавно в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry вышло новое исследование Бионаза. Совместно с коллегами из своего вуза он решил выяснить, как накапливаются и выводятся каннабиноиды из организма дойных коров, получающих кормовую добавку с биомассой конопли, а также оценить риски для людей, употребляющих их молоко.
К эксперименту привлекли 18 коров джерсейской породы. Половину животных держали на экспериментальной диете, в которую входила добавка из отходов конопли. Доля последней в общем рационе составляла 13%. Второй, контрольной группе из девяти коров давали гранулированную подкормку из люцерны в том же соотношении. После 28 дней такого питания всех коров перевели на контрольный рацион с гранулами люцерны. «Период очистки» тоже длился четыре недели.
Результаты анализов взятых у коров образов методом сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией показали, что вместе с биомассой конопли коровы действительно потребляли значительное количество каннабиноидов. В молоко попадало менее процента таких веществ. Тетрагидроканнабинол (Δ9-THC) сильнее всего накапливался в жировой ткани буренок. Его присутствие обнаруживали и через месяц с момента отмены диеты с конопляной подкормкой. Каннабидиол (КБД, CBD) и каннабидиоловая кислота (КБДК, CBDA) в плазме крови коров сохранялись даже после 90 дней отсутствия в их корме добавки из отработанной конопли.
Также выяснилось, что при питье молока от коров на экспериментальном корме общее потребление ТГК превысило бы острую референсную дозу (в токсикологии — максимальная пероральная доза, не представляющая существенного риска для людей) в один микрограмм на килограмм массы тела.
В то же время исследователи установили, что основной психоактивный компонент конопли становился необнаружимым в коровьем молоке уже после 12 дней на контрольном рационе. С учетом этого ученые заключили: отмена подкормки на две недели полностью устраняет риск употребления ТГК с молоком.
По мнению авторов научной работы, эти выводы важны для возможной легализации отработанной биомассы конопли в качестве кормовой добавки, благодаря которой отходы коноплеводства смогут принести экономическую выгоду.
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