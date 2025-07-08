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Часы с картой звёздного неба IX века и 3D-планетарием: Hvilina представила коллекцию Universum Cosmographia
Белорусский бренд Hvilina представил коллекцию наручных часов Universum Cosmographia с трёхмерным планетарием и GMT-диском в виде стилизованной звёздной карты IX века. Вдохновением стали старинные астрономические атласы и изобретательность человека в поисках истины. 3D-модель Солнечной системы, декор механизма в планетарном стиле и отсылки к средневековым источникам раскрывают переход от представлений древних астрономов и философов к современным достижениям науки и космонавтики. Новинка создана при участии почётного профессора Университета Сорбонны.
Новая коллекция Universum Cosmographia продолжает развивать концепцию объединения звёздных карт из разных эпох: от геоцентрической системы мира до современного понимания устройства Вселенной. В основе дизайна — одна из первых звёздных карт Средневековья, где Земля изображена в центре Вселенной.
При её адаптации Hvilina консультировалась с профессором Сорбонны Ричардом Кернером, физиком-космологом и специалистом по средневековой картографии. Основанием стала одна из рукописных копий карты другого автора, которая отличалась деталями. Разъяснения профессора помогли верно воссоздать исторический источник.
Ключевой элемент циферблата — трёхмерный планетарий, выполненный в редкой для часовой индустрии технике. Это многоуровневая композиция с дополнительным основанием, на котором закреплены объёмные стилизованные 3D-планеты, расположенные в соответствии с реальными орбитами. Каждая из них словно парит в невесомости, подчёркивая драматизм и театральность космического пространства. Циферблат выполнен в технике гильоше, что придаёт ему дополнительную глубину и объём.
Трёхмерная модель с имитацией Солнечной системы занимает нижнюю часть циферблата, верхняя же отдана GMT-диску под циферблатом. Через фигурное окно видна средневековая карта звёздного неба. Вместо привычной стрелки — вращающийся диск с латинскими названиями планет и зодиакальными созвездиями. День и ночь разделены цветом, а в течение суток можно наблюдать полный круг обозначений и созвездий — от Овна до Рыб.
Баланс древнего и современного поддерживает сектор механизма: он декорирован гравировкой транснептуновых объектов — четырёх карликовых планет, летающих за орбитой Нептуна. Уникальная гравировка Хаумеа — овальной формы — отсылка к её реальной форме. За точность отвечает премиальный японский механизм Miyota 9075 с функцией GMT и 24 рубиновыми камнями. Запас хода — 42 часа, водонепроницаемость — 50 м. Футуристичный корпус часов — оригинальная разработка Hvilina, с характерным рантом, гравировкой названия коллекции и переработанной задней крышкой.
Коллекция доступна в четырёх цветах, всего будет выпущено 500 шт. каждой модели. Часы поставляются на быстросъёмном каучуковом ремешке с возможностью выбора дополнительного комплекта: кожаного ремешка, индивидуального номера или кастомизации GMT-диска по знаку зодиака. Цена по предзаказу — 37 000 руб. В продажу часы поступят в ноябре 2025 года.
Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
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Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
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Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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