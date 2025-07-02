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Американский аналитик оценил танк «Армата»

Обозреватель американского издания 19FortyFive Айзек Сейтц в новом материале рассказал о главных преимуществах и проблемах самого передового танка России.

Российский танк Т-14 «Армата» / © Creative Commons

Хотя западные аналитики любят ругать Т-14 «Армата», на момент своего появления этот танк представил ряд подлинно инновационных изменений в конструкции. В отличие от обычных танков, где экипаж управляет основным орудием из башни, башня Т-14 полностью автоматизирована и управляется дистанционно. Экипаж, состоящий из командира, наводчика и водителя, находится в бронированной капсуле, расположенной в передней части корпуса машины.

Такая конструкция значительно повышает выживаемость людей, изолируя их от отсеков боеприпасов и топлива, которые обычно представляют собой наиболее уязвимые области танка во время боя. Концепт необитаемой башни — радикальный отход от традиционной конструкции и пока не принят ни одной другой крупной военной державой.

Кроме того, T-14 оснащен системой активной защиты «Афганит»: она не только обеспечивает перехват кумулятивных гранат и ПТУР, как и другие активные защиты, но и обладает достаточным быстродействием и точностью для перехвата подкалиберных бронебойных снарядов (БПС). Эта система считается одной из самых передовых в мире и стала ключевым компонентом оборонительных возможностей T-14 .

Помимо активной защиты, танк оснащен пассивными мерами скрытности, включая сниженную радиолокационную и тепловую заметность, что затрудняет его обнаружение.

Комплект датчиков танка обеспечивает 360-градусную ситуационную осведомленность посредством комбинации камер, тепловизионных и радиолокационных систем. Этот комплексный набор датчиков позволяет экипажу следить за полем боя в режиме реального времени и более эффективно реагировать на угрозы.

Другим ключевым аспектом Т-14 стала его интеграция в сетецентрические системы ведения войны. Танк предназначен для работы в составе более крупного цифрового поля боя, обмена данными с другими подразделениями, беспилотниками и командными центрами в режиме реального времени. Эта связь позволяет проводить скоординированные операции и повышает общую эффективность военных сражений. Цифровые системы Т-14 предназначены для поддержки будущих модернизаций, включая потенциал для автономных или дистанционно управляемых вариантов.

Что касается огневой мощи, Т-14 оснастили 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, способной вести огонь широким спектром боеприпасов, включая бронебойные подкалиберные снаряды, осколочно-фугасные противотанковые снаряды и управляемые ракеты. Есть планы в итоге оснастить танк 152-миллиметровой пушкой, что сделает его самым тяжеловооруженным танком в мире. Вспомогательное вооружение включает крупнокалиберный пулемет с ленточным питанием «Корд» и пулеметом ПКТМ, оба управляются дистанционно. Это оружие обеспечивает дополнительную огневую мощь для поражения пехоты и легкой техники.

Т-14 оснащен дизельным двигателем ЧТЗ 12Н360 мощностью до 1500 лошадиных сил. Силовая установка обеспечивает танку максимальную скорость приблизительно 80 километров в час на дорогах и запас хода около 500 километров. Танк также оснащен гидропневматической подвеской, которая позволяет регулировать дорожный просвет и улучшает его подвижность на различных типах местности.

Подводя итог, журналист отметил, что, несмотря на впечатляющие возможности, Т-14 столкнулся с многочисленными проблемами при производстве. Кроме того, создание танка стоит довольно дорого, поэтому неудивительно, что российская армия сегодня сделала акцент на использовании модернизированных версий Т-90, а не Т-14.