Ученые поставили под сомнение пользу домашних питомцев для психики

Результаты нового исследования разошлись с распространенным представлением о том, что наличие собаки, кошки или другого домашнего компаньона безусловно положительно влияет на благополучие людей. В некоторых случаях возможен негативный эффект.

В научной литературе немало статей о позитивном влиянии домашних питомцев на психоэмоциональное состояние людей. Однако часто к подобным исследованиям привлекали любителей животных, планирующих завести или уже имеющих четвероногих друзей и привязанных к ним, что могло искажать результаты.

Группа специалистов из Венгрии решила учесть этот фактор и изучить воздействие питомцев на долгосрочное благополучие людей на более широкой случайной выборке из 2783 человек, стратифицированной по полу, возрасту, уровню образования и месту проживания.

Целью опроса, который проходил в три этапа в 2020 году, ученые указали намерение выяснить отношение к коронавирусной пандемии и изучить, как люди переживали стресс из-за вынужденной изоляции в это время. В отличие от предыдущих исследований, участники не характеризовались особой привязанностью к домашним животным и не обязательно были их прямыми хозяевами. В рассмотренный период 65 человек приобрели питомцев (собак, кошек или других животных), а 75 потеряли.

С учетом существующих данных об «осчастливливающем» эффекте наличия в доме питомцев, исследователи полагали, что появление животных благотворно скажется на качестве жизни и субъективном благополучии респондентов, а их утрата, напротив, ухудшит их. Однако полученные результаты разошлись с ожиданиями.

Приобретение пушистых компаньонов на начальном этапе действительно сопровождалось подъемом жизнерадостности, но он был непродолжительным — от одного до четырех месяцев. По прошествии полугода оценки уровня спокойствия, удовлетворенности жизнью, благополучия и физической активности снижались. Сильнее всего такой эффект проявился у респондентов, которые обзавелись собаками.

«Больше всего меня удивило то, что появление питомца в доме никак не виляло на одиночество респондентов. Ведь приобретение собаки часто рекомендуют и рекламируют как способ решить проблему, облегчить одиночество. Наше исследование показало, что собаки в этом смысле реально не помогали. Скорее, они даже заставляли новых владельцев больше тревожиться», — прокомментировал результаты один из авторов новой научной работы.

Ученые предупредили, что у впервые заводящих собак часто бывают нереалистичные ожидания. Когда чувство новизны и первоначальная радость от появления щенка в доме проходит, люди могут испытывать негативные эмоции и стресс из-за хлопот, связанных с питомцем.

Исследователи не впервые отмечают подобное. Ранее группа ветеринаров и психологов из Университета Хельсинки (Финляндия) обнаружила у некоторых владельцев щенков признаки, напоминающие послеродовую депрессию, за что состояние прозвали «щенковой депрессией».

Венгерских ученых удивило еще и то, что утрата домашних питомцев ощутимо не влияла на уровень благополучия респондентов. Впрочем, это можно объяснить особенностями выборки и самого исследования. В частности, от респондентов не требовали быть непосредственными владельцами животных, поэтому опрошенные могли испытывать к питомцам меньшую привязанность. Кроме того, на результатах мог отразиться повышенный уровень стресса и неопределенности во время пандемии.

Выводы ученых, описанные в журнале Scientific Reports, опровергают популярное мнение о том, что приобретению четвероногих компаньонов, особенно собак, всегда сопутствуют лишь плюсы. В долгосрочной перспективе возможные недочеты способны перевесить преимущества, особенно если решение завести животное было импульсивным.

Исследователи не отрицают положительного влияния питомцев на благополучие людей, но считают, что этот эффект может быть переоценен из-за прошлых научных работ с менее репрезентативными выборками из любителей животных.

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Юлия Тарасова 716 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.