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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
2 часа назад
Рейтинг: +633
Посты: 1589

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Китайский пилотируемый космический корабль нового поколения «Мэнчжоу» («Лодка мечты») успешно завершил испытательный полет на нулевой высоте. Это стало важным шагом в реализации проекта пилотируемого полета на Луну.

Сообщество
# Китай
# космос
# Луна
# технологии
Испытание космического корабля «Мэнчжоу» / © CNSA
Испытание космического корабля «Мэнчжоу» / © CNSA

Испытания прошли на космодроме Цзюцюань. Комбинированная система (корабль с капсулой) выполнил взлет с помощью твердотопливных двигателей и достиг заданной высоты спустя 20 секунд.

Затем отделилась возвращаемая капсула, которая с помощью парашютной системы приземлилась в установленной зоне.

Испытание космического корабля «Мэнчжоу» / © CNSA
Испытание космического корабля «Мэнчжоу» / © CNSA
Испытание космического корабля «Мэнчжоу» / © CNSA
Испытание космического корабля «Мэнчжоу» / © CNSA
Испытание космического корабля «Мэнчжоу» / © CNSA
Испытание космического корабля «Мэнчжоу» / © CNSA
Испытание космического корабля «Мэнчжоу» / © CNSA
Испытание космического корабля «Мэнчжоу» / © CNSA
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Комментарии

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1 Комментарий
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
41 минута назад
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Это испытания САС. Сам корабль уже летал на орбиту прототипом. Причем входил в атмосферу со скоростью выше первой космической.
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Николай Цыгикало
41 минута назад
Это испытания САС. Сам корабль уже летал на орбиту прототипом. Причем входил в атмосферу со скоростью выше первой космической.

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Mikhail Korsanov
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Mikhail Khramov
47 минут назад
Отличный и непредвзятый анализ. 👍

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Mikhail Korsanov
47 минут назад
Дмитрий, пенсия будет, всем. Прям от рождения. А вот работы почти не будет. Человечество всем гуртом уйдет на пенсию.

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
49 минут назад
Сергей, откуда ясно что в ближайших к нам галактиках куча других цивилизаций? И почему британская цивилизация глупая и примитивная?

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
52 минуты назад
Гадя, им и не надо отдавать прям. Они инвестируют. И получат полезную отдачу.

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
52 минуты назад
Андрей, какой-никакой порядок на планете имеется. Точно, что не идеальный. Много недостатков. Но космическая экспансия часть земных проблем тоже

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
53 минуты назад
Матвей, она не так сложно решаема на самом деле. Все будут довольны, и элиты и народ. Win-win.

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
54 минуты назад
Olga, договоренности сильно зависят от объема пирога

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
55 минут назад
Дмитрий, а я встречал. Только он был не настоящий. Хотя двигался.

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
56 минут назад
Д, не утопии, просто не так быстро как он зачем-то сказал

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
57 минут назад
Александр, примерно так: наделает машин асфальтоукладочных с ИИ и других машин по добыче полезных ископаемых и переработке их в полезное. Соберет

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
59 минут назад
Толя, сейчас исследовательский ИИ делается. Уже на уровне доктора наук фигачит. Дальше больше. Будут наверняка открыты ИИ новые физические

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
1 час назад
Евгений, он просто слегка со сроками утрировал. Не за 5 лет, а за 25-35, но кто вам считает.

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
1 час назад
Aleks, буквально все - это явно преувеличение :) но очень многое - конечно

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
1 час назад
Gavril, искусственный интеллект уже сегодня много чего изобретает, хотя не всё равнозначно хорошо. В ближайшие годы качество будет быстро расти. И

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Mikhail Korsanov
1 час назад
Вадим, колонизация галактики будет чуть позже всё таки. Нужно больше времени чтобы даже сверхчеловеческом искусственному интеллекту всё

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Александр Березин
1 час назад
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Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

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2 часа назад
Мнэ-э-э-э-э... Дайте подумать... Наверное, тем, что нельзя быть специалистом во всех вопросах? Тем более, тасуя темы, как карточную колоду: от космоса

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

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2 часа назад
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Инфографика: самые умные модели ИИ по данным теста на IQ

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