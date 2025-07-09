Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Определен состав почвы для выращивания «чистых» огурцов даже в отравленной земле
Доцент кафедры геоэкологии и лесоустройства НовГУ Светлана Гладких экспериментально доказала влияние компоста из растений на вероятность получения экологически чистых овощей на промышленно загрязненных почвах.
В качестве выращиваемой культуры выбран требовательный к питательным элементам, кислотности и загрязнителям в почве огурец Либелле F1. Как пояснила ученая, из многих требовательных культур при правильном уходе и выращивании именно этот сорт может за короткий срок продемонстрировать видимые морфологические признаки отклика на качество почвы. Для эксперимента выбрана почва с приусадебного участка вблизи Великого Новгорода, которая подвергается выбросам двух промышленных предприятий.
— В Новгородской области преобладают подзолистые земли, которые бедны питательными веществами и нуждаются в органических и минеральных удобрениях, — пояснила Светлана Гладких. — Почва для эксперимента загрязнена тяжелыми металлами с превышением предельно допустимой концентрации в несколько раз. А также имеет повышенный уровень кислотности.
Подготовка компоста для эксперимента велась в течение трех лет. Использовались остатки растительной массы после сбора урожая и растительные отходы после прополки дачного участка. Все растительные отходы отбирались для компоста без видимых признаков бактериальных и грибковых заболеваний. После того как растительная масса превратилась в компост, она была просеяна и отобрана для добавления в экспериментальные группы почвы. Всего групп четыре. Первая – К – это местный, промышленно загрязненный грунт, взятый с приусадебного участка и вблизи промышленного предприятия. Вторая – Э1 – смесь из трех видов составляющих: одна часть местного грунта, одна часть песка и одна часть компоста. Третья – Э2 – половина части компоста и половина части песка. Четвертая – Э3 – 70% компоста и 30% местного грунта.
Для проверки качества почвы на определенный отклик овощных культур, проанализированы физические параметры почвы в каждой группе. Исследовалась кислотность почвы, ее влажность через 3, 12 и 24 часа после полива, а также температура и освещенность.
В течение пяти месяцев велись наблюдения за ходом фаз вегетационного периода растений на всех участках и полученные результаты записывались в виде таблиц для дальнейшего анализа. По результатам измерений физических параметров почвы все экспериментальные участки оказались пригодными для выращивания огурца посевного. Однако лучшие параметры имели участки Э2 и Э3.
— Для доказательства влияния компоста на улучшение питательных свойств промышленно загрязненных почв применялись методы математической статистики, — пояснила ученая. — В частности, рассчитывалось среднестатистическое отклонение по количеству плодов на одном растении с определенного участка. В контрольной группе этот показатель наибольший, потому что эта группа не была подвержена какому-либо отклику на качество почвы. Для экспериментальных групп отклонение составило: К – 1,12, Э1 – 0,82, Э2 – 0,78, Э3 – 0,51. Это расхождение обусловлено применением разного количества добавления в состав почвы компоста как фактора улучшения ее плодородия.
Материалы и результаты проведенного эксперимента могут широко применяться в тепличных хозяйствах и на открытом грунте в качестве дешевого метода экологически безопасной утилизации растительных остатков после уборки урожая и превращения их в полезные питательные вещества для почвы.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
Для принятия верных решений необходимо точно оценивать вероятность того или иного исхода в условиях неопределенности. В новом исследовании профессор экономики и поведенческих наук из Университета Бата (Великобритания) Крис Доусон установил, что обладатели развитого интеллекта гораздо меньше, чем индивидуумы с более низким IQ, ошибаются в предвидении будущего. По мнению ученого, именно это позволяет умным людям выбирать правильные решения и добиваться больших успехов в жизни.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как строят А380
Каково это – посетить Юпитер?
Будущее. Хорошо ли вы знаете, что нас ожидает. Тест Naked Science
Возрождение MACHO может решить проблему темной материи, но заставит пересмотреть космологию
Зачем самки кричат во время секса?
Говорить нельзя молчать
В прекрасное далеко на поезде
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии