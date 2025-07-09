Определен состав почвы для выращивания «чистых» огурцов даже в отравленной земле

В качестве выращиваемой культуры выбран требовательный к питательным элементам, кислотности и загрязнителям в почве огурец Либелле F1. Как пояснила ученая, из многих требовательных культур при правильном уходе и выращивании именно этот сорт может за короткий срок продемонстрировать видимые морфологические признаки отклика на качество почвы. Для эксперимента выбрана почва с приусадебного участка вблизи Великого Новгорода, которая подвергается выбросам двух промышленных предприятий.

— В Новгородской области преобладают подзолистые земли, которые бедны питательными веществами и нуждаются в органических и минеральных удобрениях, — пояснила Светлана Гладких. — Почва для эксперимента загрязнена тяжелыми металлами с превышением предельно допустимой концентрации в несколько раз. А также имеет повышенный уровень кислотности.

Подготовка компоста для эксперимента велась в течение трех лет. Использовались остатки растительной массы после сбора урожая и растительные отходы после прополки дачного участка. Все растительные отходы отбирались для компоста без видимых признаков бактериальных и грибковых заболеваний. После того как растительная масса превратилась в компост, она была просеяна и отобрана для добавления в экспериментальные группы почвы. Всего групп четыре. Первая – К – это местный, промышленно загрязненный грунт, взятый с приусадебного участка и вблизи промышленного предприятия. Вторая – Э1 – смесь из трех видов составляющих: одна часть местного грунта, одна часть песка и одна часть компоста. Третья – Э2 – половина части компоста и половина части песка. Четвертая – Э3 – 70% компоста и 30% местного грунта.

Для проверки качества почвы на определенный отклик овощных культур, проанализированы физические параметры почвы в каждой группе. Исследовалась кислотность почвы, ее влажность через 3, 12 и 24 часа после полива, а также температура и освещенность.

В течение пяти месяцев велись наблюдения за ходом фаз вегетационного периода растений на всех участках и полученные результаты записывались в виде таблиц для дальнейшего анализа. По результатам измерений физических параметров почвы все экспериментальные участки оказались пригодными для выращивания огурца посевного. Однако лучшие параметры имели участки Э2 и Э3.

— Для доказательства влияния компоста на улучшение питательных свойств промышленно загрязненных почв применялись методы математической статистики, — пояснила ученая. — В частности, рассчитывалось среднестатистическое отклонение по количеству плодов на одном растении с определенного участка. В контрольной группе этот показатель наибольший, потому что эта группа не была подвержена какому-либо отклику на качество почвы. Для экспериментальных групп отклонение составило: К – 1,12, Э1 – 0,82, Э2 – 0,78, Э3 – 0,51. Это расхождение обусловлено применением разного количества добавления в состав почвы компоста как фактора улучшения ее плодородия.

Материалы и результаты проведенного эксперимента могут широко применяться в тепличных хозяйствах и на открытом грунте в качестве дешевого метода экологически безопасной утилизации растительных остатков после уборки урожая и превращения их в полезные питательные вещества для почвы.

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НовГУ 26 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.