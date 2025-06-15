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Спутниковые снимки запечатлели строительство самого массивного здания в мире

Новые спутниковые изображения строительной площадки огромного кубического здания под названием «Мукааб» (The Mukaab) в Саудовской Аравии показали, что котлован полностью готов, идет забуривание свай фундамента, которое будет продолжаться до конца года.

Стройплощадка «Мукааба» / © SaudiProject

Кроме того, активно возводится инфраструктура самого района в столице страны — городе Эр-Рияд, где расположится «Мукааб»: сооружаются мосты и дороги, прокладывается инфраструктура.

Рендер «Мукааба» / © SaudiProject

Ширина и высота будущего здания составят 400 метров, а площадь превысит 19 миллионов квадратных метров.

Внутри сооружения площадью более 19 миллионов квадратных метров разместятся множество жилых помещений, гостиничные номера и различные развлекательные объекты.

Рендер «Мукааба» / © SaudiProject

Рендер «Мукааба» / © SaudiProject