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Спутниковые снимки запечатлели строительство самого массивного здания в мире
Новые спутниковые изображения строительной площадки огромного кубического здания под названием «Мукааб» (The Mukaab) в Саудовской Аравии показали, что котлован полностью готов, идет забуривание свай фундамента, которое будет продолжаться до конца года.
Кроме того, активно возводится инфраструктура самого района в столице страны — городе Эр-Рияд, где расположится «Мукааб»: сооружаются мосты и дороги, прокладывается инфраструктура.
Ширина и высота будущего здания составят 400 метров, а площадь превысит 19 миллионов квадратных метров.
Внутри сооружения площадью более 19 миллионов квадратных метров разместятся множество жилых помещений, гостиничные номера и различные развлекательные объекты.
Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.
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Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.
Наблюдая ранние этапы рождения землеподобных миров, астрономы приблизились к решению «метрового барьера» — проблемы роста пылевых зерен до размеров, необходимых для формирования планет.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
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