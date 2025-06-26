Японские ученые воссоздали древнее каноэ-долбленку и переплыли сильнейшее течение Куросио

Археологи построили копию каноэ каменного века и успешно переплыли на нем от Тайваня до Японии. Эксперимент, подкрепленный компьютерным моделированием, подтвердил, что древние люди могли совершать сложные морские путешествия, преодолевая одно из самых сильных океанских течений в мире.

Предки современных людей достигли островов Рюкю, включая Окинаву, примерно 35 тысяч лет назад. Однако сам способ этого путешествия долгое время оставался загадкой. Древним мореплавателям предстояло пересечь открытое море на расстояние более 100 километров без карт и компасов. Большую часть пути они не видели землю, к которой плыли. Главным препятствием было Куросио — мощное океанское течение, которое могло легко сбить с курса или унести в океан.

Поскольку лодки и плоты из дерева не сохраняются десятки тысяч лет, нет прямых доказательств, на чем именно плавали древние люди. Чтобы проверить гипотезы, ученые обращаются к экспериментальной археологии — воссоздают древние технологии и пытаются повторить действия предков.

Именно такой подход лег в основу проекта по реконструкции доисторического плавания. Предыдущие попытки пересечь пролив на плотах из тростника и бамбука провалились: такие суда оказались слишком медленными и маломаневренными для борьбы с течением Куросио. Оно неизбежно сносило их в океан, не позволяя достигнуть островов. Оставалась еще одна гипотеза — каноэ-долбленка.

Работа объединила усилия японских и тайваньских ученых, которые решили проверить гипотезу на практике. Исследование состояло из двух частей: постройки и реального плавания на реплике древней лодки, а также компьютерного моделирования различных сценариев путешествия. Результаты опубликованы в двух статьях в журнале Science Advances.

Сначала команда создала каноэ. Лодку, названную «Сугимэ», выдолбили из цельного ствола японского кедра. Для работы использовали каменные топоры с шлифованной рабочей частью, аналогичные тем, что находили на стоянках палеолита в Японии возрастом примерно 38 тысяч лет.

Процесс постройки был трудоемким, но показал, что создание такой лодки вполне осуществимо с помощью технологий каменного века. Готовое каноэ имело длину 7,5 метра, ширину 70 сантиметров и весило около 241 килограмма.

(A) Кедровое дерево до рубки. (B и C) Каменный топор с деревянной рукояткой, который использовали. (D и E) Рубка и придание формы. (F и G) Каноэ до и во время обжига. (H) Деревянные сиденья внутри и тонкий бамбук, прикрепленный к боковой стороне в качестве волнореза. (I) Готовое каноэ перед отплытием. (J) Изготовление однолопастного весла с помощью заточенного каменного тесла. / © 2025 Kaifu et al./Science Advances

Летом 2019 года команда из пяти опытных гребцов — четырех мужчин и одной женщины — начала «историческое» плавание. Они стартовали с восточного побережья Тайваня и взяли курс на японский остров Йонагуни в 225 километрах от точки старта. У мореплавателей не было современных навигационных приборов — только солнце, звезды, направление волн и внутреннее чутье.

Путешествие продлилось 45 часов и 10 минут и стало настоящим испытанием на прочность. Гребцы столкнулись с суровыми реалиями открытого моря. Главным препятствием было течение Куросио, скорость которого достигала двух метров в секунду. В его основном потоке лодка иногда двигалась вдвое быстрее, при этом сильно раскачивалась, так что гребцам приходилось постоянно вычерпывать воду, чтобы не утонуть.

Большая часть пути проходила вне видимости суши, что создавало, по словам участников, огромное психологическое давление. Ночью, без привычных ориентиров, команда несколько раз сбивалась с курса. Длительное физическое напряжение, жара и недостаток сна привели к тому, что гребцы страдали от мышечных болей, галлюцинаций и приступов внезапной сонливости.

Несмотря на трудности, команда успешно достигла цели, доказав, что каноэ-долбленка — достаточно быстрое и прочное судно для перехода. При этом успех плавания зависел не только от лодки, но и от мастерства гребцов.

(Слева) GPS-слежение и моделирование океанских течений в конце экспериментального плавания. (Справа) Команда в то же время, что и на левом снимке. / © 2025 Kaifu et al./Science Advances

Однако одного успешного плавания недостаточно, чтобы делать выводы о целой эпохе. Условия в океане постоянно меняются, и 30 тысяч лет назад они отличались. Чтобы оценить шансы на успех при разных обстоятельствах, исследователи провели вторую часть работы — компьютерное моделирование.

Они воспроизвели сотни «виртуальных плаваний», используя три разные океанографические модели: две повторяли современные условия, а третья реконструировала океан времен позднего плейстоцена. Чтобы проверить точность моделей, археологи сначала смоделировали реальное плавание «Сугимэ», и результаты оказались очень близкими.

Батиметрия исследуемого региона и места начала наблюдений (красные точки), использованные в моделировании. Серая штриховка схематически изображает Куросио. Белый круг — зону видимости горы Урабу на острове Йонагуни. Черная пунктирная линия — точную траекторию путешествия в 2019 году, а желтые точки и цифры рядом с ними — места и часы после отправления. / © 2025 Kaifu et al./Science Advances

Анализ виртуальных путешествий показал несколько ключевых моментов. Во-первых, место старта имело решающее значение. Экспериментальная команда стартовала с мыса Усиби, но симуляции показали, что отправная точка Тароко, расположенная севернее, была более выгодной. С нее можно было добраться до Енагуни в среднем за 30–40 часов, а шансы на успех при правильной стратегии достигали 100%.

Во-вторых, самая очевидная тактика — плыть прямо к цели — оказалась проигрышной. Из-за мощного течения Куросио, которое несет воды на северо-восток, лодку сильно сносило. Успех гарантировала контринтуитивная стратегия: грести немного юго-восточнее, в сторону от цели, чтобы компенсировать снос течением. Палеоокеаническая модель показала, что 30 тысяч лет назад Куросио было еще быстрее, а его русло проходило восточнее, что делало эту стратегию еще более важной.

С другой стороны, авторы исходили из того, что палеолитические мореплаватели только гребли и не знали паруса. В то же время более ранние реконструкции показали, что еще предки человека флоресского должны были использовать парус, чтобы попасть на остров Флорес, как и люди, в палеолите заселившие Крит. Не исключено, что паруса были доступны и людям, достигшим Окинавы с Тайваня. Тогда, особенно при применении погружаемых деревянных рулей, они могли достичь острова и на плоту.

Работа продемонстрировала, что переселение на острова Рюкю не было случайностью. Экспериментаторы «на своей шкуре» смогли убедиться в навыках и стратегическом мышлении палеолитических предков. Их путешествия через опасные воды были не актом отчаяния, а хорошо спланированными и рискованными экспедициями.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Игорь Гришков 64 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.