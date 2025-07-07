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7 июля, 09:27
Полина Меньшова
1

Одиночество изменило досуг женщин, но не мужчин

❋ 5.1

Пожилые женщины, чувствующие себя одинокими, оказались более склонны к просмотру телевизора, чем мужчины. К такому выводу пришла международная команда ученых.

Психология
# досуг
# одинокие люди
# одиночество
# телевизор
Более одинокие женщины стали дольше смотреть телевизор каждый день
Более одинокие женщины стали дольше смотреть телевизор каждый день / © Автор неизвестен, lazarev.ru

Многие современные исследования посвящены влиянию одиночества на жизнь и здоровье. Например, авторы одной из недавних работ выяснили, что социальная изоляция влияет на риск смерти сильнее алкоголя и ожирения. При этом, согласно другому исследованию, брак способен повысить шансы выжить при раке кишечника.

Специалисты из Шэньчжэньского университета в Китае, Университета Сан-Паулу в Бразилии и Эрфуртского медицинского университета в Германии изучили связь между недостаточным количеством социальных связей и просмотром телевизора. Результаты исследования появились в Journal of Affective Disorders.

Авторы статьи использовали данные, собранные во время английского исследования старения, в котором с начала 2000-х годов изучались состояние здоровья и образ жизни людей в возрасте от 50 лет. В выборку для новой работы вошли 3684 женщины и 3104 мужчины, трижды предоставившие сведения о себе в период с 2008 по 2013 год. На момент первого опроса участникам исследования в среднем было около 60 лет.

Каждый респондент ответил на вопросы о времени, которое он посвящает просмотру телевизора в будние и в выходные дни, а также заполнил специальную шкалу, позволяющую оценить уровень одиночества. Кроме того, участники исследования предоставили общую информацию о себе: возраст, семейное положение, уровень образования, занятость, индекс массы тела, частоту физической активности и наличие симптомов депрессии.

Статистический анализ показал, что у женщин, которые на момент первого опроса чувствовали себя более одинокими, в дальнейшем увеличивалось время ежедневного просмотра телевизора. К моменту следующего опроса (его назначали через два года) при повышении уровня одиночества на один пункт респондентки проводили у телевизора примерно на девять минут больше каждый день.

У мужчин подобной тенденции не обнаружилось. Вероятно, некоторые из них склонны недооценивать ощущение одиночества из-за социальных ожиданий или справляются с ним с помощью других занятий. При этом для представителей обоих полов не подтвердилась обратная связь между исследуемыми явлениями: длительный просмотр телевизора не заставлял респондентов чувствовать себя более одинокими.

Исследователи предполагают, что телевизор как средство отвлечения или источник эмоций может быть более доступен, чем досуг, предполагающий социальную или физическую активность. По их мнению, стоит учесть это при создании различных социальных программ.

«Мы обнаружили, что увеличение времени просмотра телевизора — одного из занятий, характеризующих сидячий образ жизни, — можно предсказать по уровню одиночества. В связи с этим особенно важно повышать осведомленность людей о феномене одиночества, а также разрабатывать инструменты борьбы с ним», — подытожили авторы статьи.

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Полина Меньшова
372 статей
Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.
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Психология
# досуг
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# одиночество
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