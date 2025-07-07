Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Одиночество изменило досуг женщин, но не мужчин
Пожилые женщины, чувствующие себя одинокими, оказались более склонны к просмотру телевизора, чем мужчины. К такому выводу пришла международная команда ученых.
Многие современные исследования посвящены влиянию одиночества на жизнь и здоровье. Например, авторы одной из недавних работ выяснили, что социальная изоляция влияет на риск смерти сильнее алкоголя и ожирения. При этом, согласно другому исследованию, брак способен повысить шансы выжить при раке кишечника.
Специалисты из Шэньчжэньского университета в Китае, Университета Сан-Паулу в Бразилии и Эрфуртского медицинского университета в Германии изучили связь между недостаточным количеством социальных связей и просмотром телевизора. Результаты исследования появились в Journal of Affective Disorders.
Авторы статьи использовали данные, собранные во время английского исследования старения, в котором с начала 2000-х годов изучались состояние здоровья и образ жизни людей в возрасте от 50 лет. В выборку для новой работы вошли 3684 женщины и 3104 мужчины, трижды предоставившие сведения о себе в период с 2008 по 2013 год. На момент первого опроса участникам исследования в среднем было около 60 лет.
Каждый респондент ответил на вопросы о времени, которое он посвящает просмотру телевизора в будние и в выходные дни, а также заполнил специальную шкалу, позволяющую оценить уровень одиночества. Кроме того, участники исследования предоставили общую информацию о себе: возраст, семейное положение, уровень образования, занятость, индекс массы тела, частоту физической активности и наличие симптомов депрессии.
Статистический анализ показал, что у женщин, которые на момент первого опроса чувствовали себя более одинокими, в дальнейшем увеличивалось время ежедневного просмотра телевизора. К моменту следующего опроса (его назначали через два года) при повышении уровня одиночества на один пункт респондентки проводили у телевизора примерно на девять минут больше каждый день.
У мужчин подобной тенденции не обнаружилось. Вероятно, некоторые из них склонны недооценивать ощущение одиночества из-за социальных ожиданий или справляются с ним с помощью других занятий. При этом для представителей обоих полов не подтвердилась обратная связь между исследуемыми явлениями: длительный просмотр телевизора не заставлял респондентов чувствовать себя более одинокими.
Исследователи предполагают, что телевизор как средство отвлечения или источник эмоций может быть более доступен, чем досуг, предполагающий социальную или физическую активность. По их мнению, стоит учесть это при создании различных социальных программ.
«Мы обнаружили, что увеличение времени просмотра телевизора — одного из занятий, характеризующих сидячий образ жизни, — можно предсказать по уровню одиночества. В связи с этим особенно важно повышать осведомленность людей о феномене одиночества, а также разрабатывать инструменты борьбы с ним», — подытожили авторы статьи.
Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Практически все современные люди (кроме изолированных племен охотников-собирателей) поголовно страдают кариесом, а вот в палеолите он был крайне редок. Анализ зубов одного из неандертальцев, живших 45 тысяч лет назад и погибших от неизвестных каннибалов, показал, что даже в ту эпоху случались исключения — если, конечно, хозяева зубов достаточно увлекались провоцирующий кариес пищей.
Ученые из МФТИ и НИИ системных исследований РАН разработали и успешно протестировали новый гибридный вычислительный метод для моделирования распространения сейсмических волн в геологических структурах со сложной, произвольно искривленной формой. Объединив сильные стороны двух различных подходов, исследователи создали инструмент, который позволяет с высокой точностью и эффективностью проводить виртуальную сейсморазведку, открывая новые возможности для поиска полезных ископаемых и фундаментального изучения строения нашей планеты.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.
Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Тест: на кого из знаменитых ученых вы похожи?
«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным
Курс на Марс: как NASA готовится к самому главному космическому путешествию
Все больше людей ходят с IQOS и GLO, а информации про них мало, и она противоречива. Вредно это или нет?
Личный вертолет: Что купить? Как летать?
Долгожданный дуэт: космические нейтрино впервые отметились сразу на двух телескопах
Орудия труда, свиньи и люди: где граница разумного
С точки зрения истории: почему Америка не нападет на Иран
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии