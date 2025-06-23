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Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Федеральное управление энергетики Швейцарии (SFOE) решило не публиковать результаты заказанного ранее исследования, поскольку оно подтвердило, что электромобили в отличие транспорта с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) наносят меньше вреда окружающей среде.

Зарядка электромобилей / © Getty Images

Еще в 2022 году SFOE поручило авторитетной исследовательской фирме Infras ответить на простой вопрос: имеет ли смысл с точки зрения защиты климата, переходить с бензинового автомобиля на электрический?

Когда исследование провели и его результаты представили осенью 2024 года, то вердикт оказался очевиден: замена более 90% существующих автомобилей с бензиновым/дизельным двигателем на электромобили приведет к сокращению выбросов CO₂.

Однако вместо того чтобы опубликовать исследование, Федеральное управление энергетики решило о нем умолчать.

Почему? Непонятно.

По мнению журналистов издания Electrek, это связано с лобби нефтедобывающих стран, которые обслуживает банковская Швейцарии.