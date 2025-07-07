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Слушатели узнают, как рассчитываются различные морфометрические характеристики рельефа.
О мероприятии
Кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Алексей Андреевич Сенцов расскажет:
- Какие существуют цифровые модели рельефа и современные методы их обработки.
- Как эти модели применяются в задачах неотектоники и с какими ограничениями сталкиваются специалисты.
- Как рассчитываются различные морфометрические характеристики рельефа.
- Как эти характеристики связаны с современной сейсмической активностью — на примере сейсмоактивных областей России.
Новая пл., д. 10, стр. 2
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