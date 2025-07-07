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Лекция
6+
Зачем геологи изучают рельеф

Слушатели узнают, как рассчитываются различные морфометрические характеристики рельефа.

Русское географическое общество
11 июля, 18:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Новая пл., д. 10, стр. 2

О мероприятии

Кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Алексей Андреевич Сенцов расскажет:

  • Какие существуют цифровые модели рельефа и современные методы их обработки.
  • Как эти модели применяются в задачах неотектоники и с какими ограничениями сталкиваются специалисты.
  • Как рассчитываются различные морфометрические характеристики рельефа.
  • Как эти характеристики связаны с современной сейсмической активностью — на примере сейсмоактивных областей России.

Расписание
11
Пятница
Июль 2025
Новая пл., д. 10, стр. 2 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Новая пл., д. 10, стр. 2

7 июля, 11:58
Александр Речкин
2
# география
# геология
# рельеф
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