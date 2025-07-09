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Астроном, возможно, впервые задокументировал столкновение неизвестного объекта с Сатурном

Сотруднику NASA и астроному-любителю Марио Рана (Mario Rana) удалось запечатлеть почти уникальное явление, когда он наблюдал за Сатурном. В газовый гигант врезался неизвестный объект, а Рана зафиксировал это событие на камеру.

Вспышка на изображение слева — возможное столкновение неизвестного объекта с Сатурном / © Mario Rana

По подсчетам астрономов, около семи астероидов и комет врезаются в Сатурн ежегодно, но пока ни одно такое столкновение не удалось зафиксировать на камеру. Если наблюдение Марио Рана подтвердят другие исследователи, его снимок станет первым документальным свидетельством столкновения неизвестного объекта с газовым гигантом.

Как сообщило издание New Scientist, сегодня астрономы ищут видеозаписи Сатурна, сделанные 5 июля, с 09:00 до 09:15 по Всемирному координированному времени (UTC), чтобы понять, действительно ли Рана зафиксировал столкновение Сатурна с космическим телом или вспышка на записи — просто сбой аппаратуры.