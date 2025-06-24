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В «Яндекс Go» теперь можно заказать полет на вертолете

В приложение компании «Яндекс» появилась новая услуга заказа полета на вертолете. Можно взять обзорный тур в формате экскурсии или перелет по индивидуальному маршруту из точки А в точку Б.

Полет индивидуальному маршруту из точки А в точку Б / © «Яндекс»

Однако услуга работает только в Армении. Авиаперевозки выполняет партнер сервиса — компания Armenian Helicopters. Полет можно заказать, как минимум за два часа до вылета и максимум за месяц.

Услуга предоставляется только в светлое время суток при подходящих погодных условиях. Она без сомнения заинтересует не только местных жителей, но и туристов, так как вертолетные туры доступны в различных направлениях, включая такие маршруты, как ущелье Гарни, Ереванское водохранилище, Симфония камней, Дилижан, Севан, Мегри, Горис и другие.

Все рейсы застрахованы. Перед полетом пассажиры проходят обязательный инструктаж, проверку документов и взвешивание. В полете могут участвовать до пяти пассажиров, общий вес которых (включая багаж) не должен превышать 410 килограммов. К полету допускаются дети любого возраста, для маленьких пассажиров предоставляется специальное кресло.