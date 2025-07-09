Появились два новых кандидата в «неуловимые» метеориты с Меркурия

Два найденных в пустыне Сахара метеорита не подходят ни к одной известной группе внеземного вещества, при этом похожи по составу на поверхность первой планеты Солнечной системы. Если они действительно с Меркурия, это первые доступные для исследования образцы его грунта.

Падающие на планеты крупные астероиды, по сути, связывают миры между собой: не только приносят свое вещество, но и поднимают в космос осколки «местного». Эти осколки какое-то время блуждают по межпланетному пространству, пока, наконец, некоторые из них не захватит притяжение другой планеты. Именно так на Землю попали сотни известных лунных и марсианских метеоритов.

Меж тем с Меркурия и Венеры до сих пор камней достоверно не обнаруживали. В случае Венеры это, вероятно, объясняется экстремально плотной атмосферой: даже крупному небесному телу довольно трудно прорваться сквозь нее и как следует ударить по поверхности. Насчет отсутствия достоверно подтвержденных меркурианских метеоритов предполагают другую проблему — близость к Солнцу, притяжение которого по большей части не позволяет выбитому с первой планеты веществу добраться до третьей.

Впрочем, кандидатов в обломки Меркурия на Земле все же находили. Это, например, метеориты из группы аубритов. Они получили такое название в честь французской деревни Обр (фр. Aubres), где в 1836 году упал первый такой внеземной камень.

Это ахондриты, то есть в них нет характерных для большинства метеоритов мелких вкраплений застывшего расплава, «хондр». Камни с такими «зернами» образовались еще 4,5 миллиарда лет назад в протопланетном диске, а метеориты без хондр — результат дальнейшей переплавки вещества, например, в недрах планеты.

В аубритах очень мало железа, а данные зондов показывают, что и породы Меркурия им небогаты. В то же время во много другом по минералогическому составу эти метеориты от коры планеты отличаются.

Еще одна группа камней, в которых подозревали меркурианское происхождение, — ангриты, это в честь бухты Ангра-дус-Рейс недалеко от Рио-де-Жанейро. Там первый такой метеорит нашли в 1869 году. Он и другие подобные образцы представляют собой фрагменты магмы, которая застыла в самом начале истории Солнечной системы. Тем не менее в них тоже не прослеживаются некоторые «особые приметы» первой планеты — например, редкий сульфид кальция под названием олдхэмит.

Наконец, в 2023 году в пустыне Сахара нашли фрагменты двух метеоритов, которые можно считать как минимум ближайшими аналогами меркурианского вещества. Речь идет о Northwest Africa 15915 (NWA 15915) и Ksar Ghilane 022 (KG 022). Это тоже ахондриты, но настолько экзотичные, что их не удается причислить ни к одной известной группе. О них международная группа ученых недавно рассказала в статье для издания Icarus.

Сообщается, что эти образцы по составу практически идентичны. Похоже, это обломки одного и того же родительского тела. При этом в них выявили, можно сказать, полный набор установленных сходств с Меркурием: и изобилие силикатных минералов практически без железа, и наблюдаемые на планете необычные сульфиды — вышеупомянутый олдхэмит и алабандит, то есть сульфид магния.

Фрагменты метеоритов Ksar Ghilane 022 и Northwest Africa 15915 / © B.G. Rider-Stokes et al, 2025

Интересно, что по этим признакам находки похожи на еще один метеорит, обнаруженный в 2012 году в Марокко, — Northwest Africa 7325. Он тоже числится в списке претендентов на меркурианские, но и к нему в этом смысле есть вопросы: по спектру отражаемого света его вещество от планетного заметно отличается.

Признать Меркурий «родиной» NWA 15915 и KG 022 тоже не позволяют некоторые несоответствия: например, по данным анализа, вещество этих метеоритов примерно на полмиллиарда лет старше меркурианской поверхности. Кстати, такая же проблема у других кандидатов. Ученые даже ранее предлагали этому возможное объяснение: писали, что аубриты могут быть обломками «прото-Меркурия» — «кусками» мантии, которые выбило с планеты еще на этапе формирования при столкновении с крупным небесным телом.

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Адель Романова 185 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.