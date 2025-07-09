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Индия модернизирует российские многоцелевые истребители Су-57

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, который сегодня рассматривают для лицензионного производства Министерством обороны Индии, может получить разработанный в этой стране радар Virupaksha вместо российского оборудования.

Российский многоцелевой истребитель Су-57 / © «Ростех»

По данным издания Military Watch Magazine (MWM), после того, как Су-57 дебютировал в феврале на аэрокосмической выставке Air India 2025, военные сообщили, что рассматривается возможность местного производства истребителя. Кроме того, Объединенная авиастроительная корпорация России в мае сделала беспрецедентное предложение предоставить Министерству обороны Индии полный доступ к исходному коду Су-57: это позволит проводить обширную настройку и интеграцию местного вооружения и подсистем потенциально без какой-либо российской поддержки.

Журналисты издания предположили, что если индийские бортовые радары в достаточной степени сократят разрыв в производительности с российскими аналогами, возможно, индийская промышленность в итоге попытается заменить не только основной радар Су-57, но и другое оборудование. Поддержка разработки Virupaksha может стать ключом к дальнейшему повышению интереса Индии к лицензионному производству Су-57, помогая оборонному сектору этой страны преодолеть существенное технологическое препятствие, необходимое для приближения к разработке собственного истребителя пятого поколения.