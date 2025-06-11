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К проекту самого большого грузового самолета подключились новые партнеры

Компания Radia, которая в 2024 году объявила о проекте создания самого большого транспортного самолета WindRunner, обзавелась новыми партнерами.

Рендер самолета WindRunner / © Radia

Новыми участниками амбициозного проекта стали компания Akaer (будет отвечать за кабину и интеграцию систем), Aciturri Aeronáutica (композитное хвостовое оперение), Astronautics Corporation of America (интеграция авионики), Element Digital Engineering (топливная система) и Ingenium Technologies (система механизации крыла). Ранее к проекту присоединились Leonardo, MAGROUP Magnaghi Aerospace, Aernnova и AFuzion.

Самолет создают для перевозки лопастей ветряных турбин и различной тяжелой техники. Длина WindRunner составит 108,5 метра, высота — 24 метра, размах крыла — почти 80 метров, грузоподъемность — 80 тонн. Лайнер сможет развивать скорость до 735 километров в час.