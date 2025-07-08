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Медики опровергли, что женщины легче мужчин просыпаются от детского плача ночью
В серии экспериментов датские ученые выявили минимальные различия в том, насколько чутки к детскому плачу во время сна мужчины и женщины. По словам исследователей, это опровергает распространенное мнение о том, что женщины от природы «запрограммированы» легче просыпаться от хныканья младенцев. Вместе с тем в научной литературе немало примеров, говорящих об ином.
Статья, ставящая под сомнение идею о большей биологической восприимчивости женщин к детскому плачу, вышла в журнале Emotion Американской психологической ассоциации. Исследование из нескольких этапов провели специалисты в области медицины и нейронаук из Орхусского университета (Дания).
Сначала ученые проверили бездетных мужчин и женщин на чувствительность во время сна к плачу ребенка и сигналу будильника. К эксперименту привлекли взрослых обоего пола — всего 142 человека. Выяснилось, что женщины более чутко реагировали только на звуки, сопоставимые с шепотом (от 33 до 44 децибел). Как на детский плач, так и на сигнал будильника такой громкости женщины просыпались на 14% чаще, чем мужчины. Однако при более громких раздражителях значимых различий в чуткости между разнополыми людьми не выявили.
«Вопреки распространенным в СМИ нарративам, участники-мужчины не продолжали спать под детский плач. Во время эксперимента мы наблюдали большую вариативность в том, как люди просыпались от звуков, и между участниками мужского и женского пола было много совпадений», — прокомментировала результат профессор клинической медицины и ведущий автор исследования Кристин Парсонс (Christine Parsons).
На втором этапе 117 пар, недавно ставших родителями первенцев, попросили в течение недели документировать, как часто они вставали ночью к ребенку. Оказалось, что матери поднимались в среднем втрое чаще отцов. Последующее математическое моделирование с использованием данных о чувствительности к звукам во время сна у мужчин и женщин показало: минимальные межполовые различия в слуховой чуткости не объясняют большее участие матерей в ночном уходе за ребенком.
По мнению ученых, обнаруженный диспаритет скорее связан не с биологическими, а социальными факторами, такими как декретный отпуск матерей и то, что они скорее набираются опыта в успокоении младенцев. Кроме того, мамы могут вставать по ночам, чтобы покормить малыша грудным молоком. Поскольку отцы в этом не участвуют, продолжать спать для них в такие моменты вполне логично.
Впрочем, другие ученые могут поспорить с такими выводами, ведь свидетельств того, что женщины от природы чувствительнее к детскому плачу, тоже достаточно. Например, итальянские исследователи установили: в ответ на плач младенца женский организм, но не мужской, рефлекторно готовится к действию. Британские нейробиологи из лаборатории MindLab с помощью данных ЭЭГ выяснили, что представители сильного пола скорее просыпались от автомобильной сигнализации и завываний ветра. Детский же плач не вошел в десятку самых пробуждающих для мужчин звуков, тогда как у женщин он возглавил список.
Кроме того, эксперимент американских медиков продемонстрировал, что младенческий плач по-разному действует на женский и мужской мозг независимо от наличия детей. Испытуемым обоих полов давали прослушивать 15-минутную запись белого шума, которая прерывалась звуками плача голодного малыша. Данные функциональной томографии показали, что у женщин в этот момент происходило резкое переключение мозговой активности из состояния покоя в состояние внимания, тогда как у мужчин такой реакции не наблюдалось.
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