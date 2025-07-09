Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
У американского самолета KC-46 Pegasus отвалилась стрела при дозаправке F-22 Raptor
У побережья Вирджинии у самолета-заправщика ВВС США KC-46 Pegasus отвалилась стрела. В тот момент он выполнял дозаправку истребителей F-22 Raptor.
По данным издания The War Zone, KC-46A Pegasus, выполнявший дозаправку истребителей F-22 над восточной частью США, сообщил о чрезвычайной ситуации в полете.
Экипаж самолета принял решение о посадке на авиабазе Сеймур-Джонсон в Северной Каролине и благополучно там приземлился. Информации о каких-либо повреждениях истребителя F-22 Raptor пока не поступало.
В целом KC-46 не чужды проблемы с дозаправкой. В 2020 году при дозаправке самолета ВВС США F-15E Strike Eagle стрела заправщика KC-46 Pegasus ударила по истребителю. Тогда никто не пострадал.
Стрела заправщика и система ее управления уже много лет считаются источником серьезных и постоянных технических проблем для флота Pegasus. Ремонт особенно проблемной системы дистанционного видения KC-46, которую используют операторы штанги, вряд ли будет завершен до лета 2027-го, что примерно на три года позже запланированного срока.
Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Ученые предложили математический инструмент, позволяющий точно рассчитать условия стабильной работы систем фазовой автоподстройки частоты, используемых в устройствах связи и навигации. Такие системы синхронизируют параметры собственных сигналов устройства, например телефона, с поступающими на него сигналами, например, от Wi-Fi-роутера. Предложенный метод расчетов позволяет избежать неточностей, которые допускали ранее используемые подходы, и предлагает инженерам простые формулы, удобные для применения в реальных проектах. Это позволит предотвратить ошибки в работе приборов спутниковой навигации и беспроводной связи.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Машины счастья: «И никаких тебе больше опознавательных знаков!»
Научное исследование как искусство. Или наоборот!
Самые запретные места на планете
Бомба для Гитлера: кто отнял у нацистов ядерное оружие?
Секреты Windows
Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?
Введение в парфюмерию
Живем ли мы в голограмме
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии