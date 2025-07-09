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У американского самолета KC-46 Pegasus отвалилась стрела при дозаправке F-22 Raptor

У побережья Вирджинии у самолета-заправщика ВВС США KC-46 Pegasus отвалилась стрела. В тот момент он выполнял дозаправку истребителей F-22 Raptor.

Самолет-заправщик KC-46 Pegasus выполняет дозаправку истребителя F-22 Raptor / © Boeing Defense

По данным издания The War Zone, KC-46A Pegasus, выполнявший дозаправку истребителей F-22 над восточной частью США, сообщил о чрезвычайной ситуации в полете.

Экипаж самолета принял решение о посадке на авиабазе Сеймур-Джонсон в Северной Каролине и благополучно там приземлился. Информации о каких-либо повреждениях истребителя F-22 Raptor пока не поступало.

В целом KC-46 не чужды проблемы с дозаправкой. В 2020 году при дозаправке самолета ВВС США F-15E Strike Eagle стрела заправщика KC-46 Pegasus ударила по истребителю. Тогда никто не пострадал.

Стрела заправщика и система ее управления уже много лет считаются источником серьезных и постоянных технических проблем для флота Pegasus. Ремонт особенно проблемной системы дистанционного видения KC-46, которую используют операторы штанги, вряд ли будет завершен до лета 2027-го, что примерно на три года позже запланированного срока.