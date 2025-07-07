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7 июля, 14:30
ФизТех
3

Подъемную силу крыла экраноплана увеличили на 19%

❋ 4.5

Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.

ФизТех
# аэродинамика
# крыло
# модель
# полет
# экраноплан
«Иволга» ЭК-12П на «Интерполитех-2008» / © Vitaly Kuzmin, ru.wikipedia.org

Результаты работы опубликованы в журнале «Вестник Московского авиационного института». Экраноплан — это летательный аппарат, который движется в воздухе благодаря экранному эффекту. Под указанным эффектом понимают резкое увеличение подъемной силы крыла вблизи так называемого экрана, то есть земной поверхности. Происходит это из-за роста давления воздуха под крылом. Давление создают отраженные воздушные массы. Во время полета они распространяются от крыла, достигают земли, отражаются и опять возвращаются к крылу.

Чтобы успеть попасть в крыло, поток воздуха должен переместиться на две высоты полета — от воздушного судна до земли и обратно — за время, в течение которого судно преодолеет отрезок пути, равный ширине крыла. Чем меньше скорость и высота полета и шире крыло, тем большее число раз воздушная волна пройдет обозначенное расстояние и надавит на крыло снизу вверх. Следовательно, сильнее будет проявляться экранный эффект.

Изменение наземного покрова не ограничивает передвижение экраноплана. Аэродинамическим экраном, а также местом базирования может выступать не только почва, но и вода, снег или лед. Судно развивает скорость до 250 км/ч на малой высоте: как правило, от четырех до 14 метров. Такие технические характеристики экранопланов позволяют осуществлять грузопассажирские перевозки с низкими эксплуатационными затратами.

Рисунок 1. Расчетные профили крыла: а) NACA 5312, Clark Y+ с закрылком б) неотклоненным, в) отклоненным на угол 20°. Хорда показана штрихпунктирной линией / © Натур М. З. и др, «Вестник Московского авиационного института»

Оптимизация конструкции крыла открывает перспективы для выхода на новый уровень экономичности и безопасности полета. Эффективность оптимизации зависит от точности математической модели движения летательного аппарата. Группа ученых в составе Ольги Павленко, Андрея Февральских и Мухаммеда Заки Натура провела численные исследования влияния земной поверхности на обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Для расчетов были выбраны следующие условия окружающей среды: температура — 6 °C, давление — 641,36 мм рт. ст., плотность воздуха — 1,068 кг/м3.

Ученые работали в программном пакете ANSYS Fluent, написанном на основе решений системы уравнений Навье-Стокса. Это дифференциальные уравнения, характеризующие течение жидкости или газа с учетом вязкости.

Моделирование выполнено для двух профилей крыла: NACA 5312 и Clark Y+ с неотклоненным закрылком и отклоненным во взлетное положение — на угол 20° (Рисунок 1). Оба профиля имеют одинаковую хорду, равную 0,4826 м. Хордой называют отрезок, соединяющий наиболее удаленные друг от друга точки, лежащие на носовой и хвостовой части крыла.

Взаимосвязь между режимом полета и подъемной силой крыла NACA 5312 ученые исследовали в ходе расчетов и экспериментов, используя метод зеркальных отображений. Прежде всего, учитывалось влияние высоты полета и угла атаки, то есть угла между вектором скорости набегающего потока и хордой профиля.


Рисунок 2. Исследование движения профиля крыла NACA 5312 вблизи земли: а) экспериментальная модель, б) расчетная модель. H — высота полета, b — хорда профиля, α — угол атаки / © Натур М. З. и др, «Вестник Московского авиационного института»

Опыты проводились в аэродинамической трубе. Для этого в ее рабочую часть зеркально установили две физические модели: крыло NACA 5312 сверху и вспомогательное — снизу. Реализация указанного метода при математическом моделировании осуществлялась путем применения плоскости симметрии. Воображаемое крыло было начерчено согласно правилам построения изображений в системе зеркал (Рисунок 2).

Результаты расчетов и опытов хорошо согласуются (Рисунок 3), что свидетельствует о точности моделирования.

«Наша научная группа по результатам компьютерного моделирования установила зависимости аэродинамических характеристик крыла с выбранными профилями от параметров его положения относительно экрана», — сказал Андрей Февральских, доцент НГТУ имени Р. Е. Алексеева.

Рисунок 3. Зависимость коэффициента подъемной силы Cy профиля крыла NACA 5312 от а) высоты полета H, отнесенной к хорде профиля b; б) угла атаки α / © Натур М. З. и др, «Вестник Московского авиационного института»

«Мы определили количественно, как на подъемную силу крыла в совокупности влияет изменение высоты над землей, угла атаки и угла отклонения закрылка», — сообщила Ольга Павленко, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра аэрогидродинамики ЦАГИ и сотрудник МФТИ.

«При определенном режиме полета можно увеличить подъемную силу крыла на 16–19%», — добавил Мухаммед Заки Натур, аспирант МФТИ.

Следовательно, для модернизации конструкции экранопланов надо учитывать не только особенности устройства комплектующих, но и режим полета. Полученные учеными данные будут использованы в дальнейшем проектировании перспективных летательных аппаратов.

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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
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# аэродинамика
# крыло
# модель
# полет
# экраноплан
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