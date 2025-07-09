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Лекция
16+
Поиски жизни: от SETI до экзопланет

Слушатели узнают, как астрономы ищут свидетельства жизни на далеких экзопланетах.

Яблоко
11 июля, 19:00 Идет 2 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2

О мероприятии

Астрономия изучает звезды и галактики, черные дыры и темное вещество, белых карликов и красных гигантов — то есть объекты неживой природы. Парадокс в том, что для многих людей самые интересные вопросы ко вселенной связаны с живыми существами. Была ли жизнь на Марсе, как найти обитаемые планеты у других звезд, можно ли услышать «братьев по разуму»? Могут ли современные наблюдения что-то рассказать о жизни во вселенной или надо ждать еще очень долго, пока у людей появятся какие-то надежные данные? Сегодня человечество живет в эпоху бурного развития астрономии и космических исследований. Поэтому есть надежды, что уже в ближайшие годы ученые смогут найти первые свидетельства существования жизни вне Земли. Это может произойти благодаря изучению тел Солнечной системы космическими аппаратами. А может — в результате наблюдений экзопланет с помощью телескопов нового поколения. Астрофизик и популяризатор науки Сергей Попов расскажет, на каких планетах и спутниках Солнечной системы ученые надеются найти жизнь или ее следы, и как астрономы ищут свидетельства жизни на далеких экзопланетах.

Расписание
11
Пятница
Июль 2025
ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2

9 июля, 11:52
Александр Речкин
2
# астрономия
# космос
# экзопланеты
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