О мероприятии

Астрономия изучает звезды и галактики, черные дыры и темное вещество, белых карликов и красных гигантов — то есть объекты неживой природы. Парадокс в том, что для многих людей самые интересные вопросы ко вселенной связаны с живыми существами. Была ли жизнь на Марсе, как найти обитаемые планеты у других звезд, можно ли услышать «братьев по разуму»? Могут ли современные наблюдения что-то рассказать о жизни во вселенной или надо ждать еще очень долго, пока у людей появятся какие-то надежные данные? Сегодня человечество живет в эпоху бурного развития астрономии и космических исследований. Поэтому есть надежды, что уже в ближайшие годы ученые смогут найти первые свидетельства существования жизни вне Земли. Это может произойти благодаря изучению тел Солнечной системы космическими аппаратами. А может — в результате наблюдений экзопланет с помощью телескопов нового поколения. Астрофизик и популяризатор науки Сергей Попов расскажет, на каких планетах и спутниках Солнечной системы ученые надеются найти жизнь или ее следы, и как астрономы ищут свидетельства жизни на далеких экзопланетах.

Расписание ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация