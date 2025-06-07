Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Илон Маск накинулся на Трампа за отказ от сокращения госрасходов, считая, что это ведет Америку к банкротству. А еще он заявил, что без него тот и к власти бы не пришел. В ответ Трамп предложил сократить госрасходы, лишив Маска всех контрактов. Между тем, именно контракты с ним — основа возвращения американцев на Луну в 2027-2028 годах. Что будет, если американский президент действительно решится на расторжение контрактов? И как это отразится на множественных полетах Starship к Марсу в 2020-х? Как ни странно, оба эти вопроса плотно затрагивают происходящее в нашей стране.

На первый взгляд может показаться, что крупнейшее событие в американском космосе — а разлад между Трампом и Маском именно такой — имеет слабое отношение к России. Так зачем же мы его разбираем? Напомним: именно прогресс SpaceX в настоящий момент определяет темпы развития мировой космонавтики. В том числе и российской: скажем, новый глава «Роскосмоса» недавно заявил, что корпорация рассчитывает довести новую ракету «Амур-СПГ» до «несырого» состояния к 2028 году. Это, скорее всего, утопия: регулярно летающий с полезной нагрузкой «Амур-СПГ» к этой дате предельно маловероятен, самое ранее — 2029 год.

Но нам важно то, что по схеме эта новая российская ракета — клон Falcon 9, уже довольно старой (последние восемь лет в ней почти ничего не меняли) ракеты SpaceX. Она тоже должна будет сажать на хвост первую ступень ракеты, способной выводить грузы в космос. До SpaceX ни у кого не было ничего подобного. Представители «Роскосмоса» всего 10 лет назад энергично рассказывали прессе о том, что чисто экономически подобное спасение первой ступени якобы неоправданно. Вывод: то, что сегодня делает SpaceX, через 10 лет будет пытаться копировать «Роскосмос».

Так что американское космическое сегодня — это наше космическое завтра. К 2030 году у нас регулярно залетает схема Falcon 9. А потом наша космическая отрасль будет крайне героически делать то, что по уму стоило бы делать сейчас, то есть копировать Starship от SpaceX. Это очень неприятная и даже унизительная для страны, когда-то первой выведшей людей в космос, мысль.

Однако это реальность, из которой придется исходить. Без учета факта таких копирований мы не поймем, что происходит в нашей космонавтике сегодня и что случится в ней завтра. Итак, что происходит с космосом в Америке?

Девчонки подрались

Трамп пришел к власти, обещая покончить с дефицитом бюджета США. Это нормальная история: в Штатах принято обещать на выборах заведомо нереальные вещи. Но Илон Маск недостаточно следил за американской политикой, чтобы осознать это. Поэтому он принял обещания Трампа за чистую монету и сам начал работать над уменьшением расходов государства в так называемом Министерстве правительственной эффективности (МПЭ).

И тут же он натолкнулся на сопротивление: многие республиканцы, бывшие на стороне Трампа, имели те или иные бизнес-интересы, которые затрагивало сокращение госрасходов. Сопротивление МПЭ росло, в итоге Маск его покинул. И в этот же момент республиканцы провели через Конгресс «Большой красивый законопроект». Причем в последний момент внесли в него правки, нацеленные на крупный рост госрасходов, и Маск даже не был в курсе этого. Естественно, он принял случившееся близко к сердцу: сперва вы говорите о снижении расходов, затем их наращиваете. Бизнесмен знает (из жизни) микроэкономику, но не представляет себе макроэкономику. Поэтому он не в курсе, что крупный госдолг не угроза для Штатов. Глава SpaceX серьезно обеспокоен тем, что Вашингтон в итоге может оказаться банкротом (хотя это и невозможно, если ваш долг номинирован в нацвалюте и вы не хотите стать банкротом чрезмерно сильно).

Конфликт между двумя публичными людьми такого калибра крайне редко разгорается так быстро и в основном на страницах их же соцсетей / © X, Elon Musk

От этого он публично — в своей соцсети X — призвал бороться с законопроектом о госрасходах. Трамп тут же, тоже в соцсети, начал выражать недовольство позицией Маска. Он написал, что самым простым способом сэкономить госденьги будет отзыв у Маска правительственных контрактов.

Бизнесмен ответил, что раз все так, то он свернет программу кораблей Dragon. Это утверждение было равносильно прекращению пилотируемых полетов в космос для США. Как мы уже писали, попытка Boeing разработать свой пилотируемый космический корабль пока привела скорее к комическим результатам.

Пользователи X сперва реагировали на это как бы юмористическим хештегом #Девчонкиподрались. Но потом поняли, что ситуация не смешная, и один из них призвал Маска успокоиться. В ответ тот сказал, что не будет сворачивать Dragon. Чем все закончится, пока сказать сложно. Но представить себе это заранее было бы полезно — по описанным выше причинам.

Худший сценарий: никто никуда не летит

Если Трамп реально выполнит свою угрозу закрыть все контракты cо SpaceX, американский сектор МКС скоро окажется в своего рода блокаде. И дело не только в том, что на Starliner сейчас без опасений можно запускать разве что робота Optimus. Не будет даже грузового снабжения: корабль Cygnus, который дополняет в роли «грузовика» корабли SpaceX, в этом году повредили, и еще много месяцев он никуда не полетит.

В то же время американская профильная пресса не права, когда называет такую возможность «концом МКС». После провала программы шаттлов и ее закрытия в 2011 году уже были ситуации, когда к станции летали в основном русские. Они могут сделать это и сейчас, чаще запуская как пилотируемые «Союзы», так и «Прогрессы». Правда, с политической точки зрения для Штатов это будет выглядеть не очень ярко. С другой стороны, лучше, чем просто отказ от полетов.

Трамп после конфликта с Маском захотел продать или подарить кому-то Tesla, которую купил в марте 2025 года. Шаг чисто символический, поскольку Трамп уже много лет как не садился за руль сам / © NBC

Но есть и проблемы, которые при разрыве контрактов со SpaceX действительно не решить. Речь о Луне: программа «Артемида», начатая Трампом в первый срок, требует посадочного модуля. Пока на его роль намечен Starship. Без контракта это невозможно. А без Starship США никакими силами, ни при каком напряжении, ни при каких допущениях не сядут на Селену в 2020-х. Сесть позже нельзя: Китай заявил, что сделает это «к 2030 году» . Американская ментальность не приемлет второго места, отчего этот вариант недопустим.

Конечно, теоретически лунный посадочный модуль заказали и Blue Origin. Однако у этой частной космической компании главным инженером работает не Маск. Отчего ее успехи несопоставимо меньше, чем у SpaceX. Ее модуль не будет готов в 2020-х. Еще меньше, чем у Blue Origin, шансов на подобное достижения у любых других космических игроков США или мира (кроме китайцев).

Наконец, есть и третья, более отдаленная проблема. Как мы уже отмечали, в пусковое окно 2028-2029 годов Илон Маск почти наверняка запустит к Марсу сразу пять беспилотных Starship, которые попытаются там сесть. На графике выше хорошо видно, что к этому моменту его доходы от космоса превысят бюджет NASA, поэтому средств на эту акцию у него явно хватит.

Видимо, чтобы уж точно раздуть пламя конфликта до небес, Маск устроил у себя в X опрос, в котором участвовало 5,6 миллиона подтвержденных пользователей. Подавляющее большинство из них ожидаемо проголосовало за создание новой политической партии в Америке, которую глава SpaceX обозначил как центристскую. Нетрудно догадаться, кого Илон видит ее организатором и вдохновителем / © X, И.Маск

Если хоть один из них в этом преуспеет — а это вполне возможно, событие станет огромной вехой в истории земной космонавтики и получит сногосшибательный пиар-эффект. Напомним, что пока на поверхности Марса удалось что-то мягко и без проблем посадить только одной стране — США. И даже у них самый тяжелый «десантник» весил меньше тонны. Посадка космического корабля в сотни тонн, с серьезной полезной нагрузкой станет качественным рывком. А еще эта посадка — часть испытаний перед отправкой на четвертую планету людей.

Трамп в этот момент еще будет президентом. Разорви он сейчас контракты со SpaceX — и ее успех станет его поражением. Сохранит — и он станет его крупной пиар-победой. Которая ему очень нужна: современная Америка, с его точки зрения, серьезно больна на голову. Чтобы вылечить ее, нужен не один срок республиканцев-президентов. В таких условиях лишать себя огромного успеха просто глупо. А отдавать его тому, кого ты публично лишил контрактов, еще глупее.

Лучший сценарий — то есть искреннее примирение Маска и Трампа и нормальное развитие космических программ — мы не будем даже обсуждать. С учетом личностей этих людей он, прямо скажем, не очень простой. Перейдем сразу к сценарию №3.

Наиболее вероятное развитие событий

Внимательное чтение постов Трампа показывает: он напрямую все же не заявил об отзыве контрактов со SpaceX. Сегодня, посидев и прикинув еще раз описанное выше, он наверняка найдет способ сделать вид, что ничего сверхплохого не случилось. Да, Илон неправ, скажет он, ну что ж теперь. проведем полную переоценку действующих государственных контрактов с Маском и субсидий для его компаний.

Как ни переоценивай, а летать в космос из США больше некому. Так что контракты не разорвут. А значит, Штаты продолжат летать к МКС сами, высадятся на Луне не позднее 2028 года, и в 2029 году под их же эгидой — а не своей личной — Маск попробует посадить пять кораблей на Марсе.

Проблема заключается в том, что Трамп и Маск — не единственные обитатели американской политической песочницы. Кроме них там водится еще одна категория живых существ: профессиональные политики-конгрессмены.

И они уже, еще до вчерашнего конфликта президента и бизнесмена, попытались забить между ними клинья в космической политике. Печально известный сенатор-лоббист Тед Круз предложил дать еще 10 миллиардов долларов заведомо тупиковым проектам ракеты SLS и корабля Orion, а также окололунной станции Lunar Gateway. Один пуск SLS + Orion стоит 4,1 миллиарда долларов, то есть этой поддержки хватит всего на пару пусков. Но Крузу много и не надо: его интересуют не они, а деньги. Деньги за эти ракеты идут в «его» штат и тем бизнесам, которые спонсируют его избирательную кампанию. Все остальное — неважно. Собственно, именно поэтому ракету SLS (Space Launch System) население США уже много лет шутливо расшифровывает как Senate Launch System.

Сенатор Тед Круз от Техаса возглавляет комитет Сената по торговле, науке и транспорту, курирующий всю космическую деятельность / © Tom Williams, CQ Roll Call

Да, окололунная станция не сможет быть постоянно обитаемой, как МКС, поскольку там космическая радиация вдвое выше, чем на поверхности Луны (благо Луна под ногами людей перехватывает половину радиации, идущую из нижней полусферы). Да, она вообще не нужна, потому что ее обитаемый объем меньше, чем у Starship, к тому же разбит на маленькие каморки. А Starship и так будет лунным посадочным модулем, отчего нужда в отдельной окололунной станции, мягко говоря, неочевидна. Но Крузу все равно: ему на станцию не лететь. А вот деньги, которые на нее потратит государство, затрагивают его интересы напрямую.

Еще одна интересная деталь: курирующий космос сенатский комитет, где Круз главный, уже придумал наложить на американские космические компании «сборы для FAA». Под предлогом того, что Федеральное управление гражданской авиации США тратит время на оформление разрешений для космических полетов, Конгресс предлагает обложить сбором выводимые в космос с территории США грузы. Цифры на вид невелики: 1,5 доллара за фунт, выводимый в космос, и по 200 тысяч долларов за один груз, возвращаемый из космоса.

Проблема в том, что эти пошлины почти все будут уплачиваться ровно одной компанией — SpaceX. Напомним, что она запускает более 80 процентов грузов всего мира. Но выводимый тоннаж быстро растет. Уже обозначенные планы пусков Starship в 2030-х — тысяча кораблей к Марсу в год. При нагрузке 200 тонн это «скромные» полмиллиона доллара за каждый пуск или полмиллиарда долларов в год за тысячу пусков. А если как полезную нагрузку облагать и топливо для дозаправки кораблей на орбите (что вполне возможно юридически), то платить Маск будет уже не менее четырех миллиардов долларов в год (каждый корабль-Starship требует более полутора тысяч тонн топлива).

Каждый возврат после полета на орбиту танкера для дозаправки Starship можно трактовать как «возврат груза из космоса». Просто потому, что для безопасной посадки танкеру требуется небольшое количество топлива, которое, пока он его вез на орбиту, было его грузом. Рейсов танкеров для запуска тысячи Starship к Марсу требуется не менее десятка тысяч. То есть Конгресс хочет поднять здесь еще два миллиарда. Всего — не менее шести.

Республиканцы на стороне Трампа в Конгрессе вообще успели показать себя неординарными деятелями, не всегда в полной мере учитывающими особенности окружающей их реальности. Идея выращивать бананы в Америке — даже не самое яркое из их достижений. Справедливости ради, конгрессмены-демократы ничуть не лучше / © X, Aaron Ruper

Остальные американские компании платить почти ничего не будут, потому что их доля в запусках полезной нагрузки США, уже сегодня мизерная, в силу существования Маска, в 2030-х годах упадет ниже одного процента.

Круз и подобные ему профессионалы в поедании бюджетных денег не могут упустить столь удобный момент как конфликт «девчонок». Они обязательно придут к Трампу с тезисами: видите, какой этот Маск ненадежный. Надо подстраховаться. Профинансировать наших уважаемых и очень опытных друзей из Boeing и Lockheed Martin. Да, им надо по четыре миллиарда долларов на пуск, а Маску десятки миллионов сегодня и считаные миллионы завтра. Но разве это важно? Он же, сами видите, отклоняется от линии партии.

Если Трамп пойдет у них на поводу, американская пилотируемая космическая программа превратится в клоунаду. Потому что к началу 2030-х NASA будет летать к дорогой окололунной станции на дорогих SLS + Orion, тратить десятки миллиардов долларов в год, и на этом, собственно, все. А SpaceX тем временем начнет летать к Марсу на свои, потому что отдать ей госконтракты на доставку астронавтов на Марс Круз и его подельники не смогут из-за слишком сильной бескорыстной любви к бюджетным деньгам. Трамп же к тому времени будет уже не у власти и мало на что сможет повлиять.

Вместо отличного пиара высадка на четвертую планету станет неприятного цвета пятном на репутации американского государства. Оно выступит не в роли вершителем истории человечества, но в роли мелкого коррумпированного чиновника, пытающегося помешать тем, кто впервые высадит людей в другом мире.

Пока там дерутся, у нас чубы трещат: что вся эта история будет означать для России

Как мы уже отмечали, развитие российской гражданской космонавтики на сегодня на 90 процентов определяется развитием американской. Вспомним историю «Амур-СПГ»: в самом ее начале, 12 лет назад, у нас мыслили ее как полностью одноразовую ракету с двумя боковыми блоками. В этом тексте мы отдельно описывали, почему боковые блоки — технически плохое, дорогое решение. А после успеха Falcon 9 во второй половине 2010-х у проекта появились упоминания об использовании первой ступени повторно — точно как у ракеты SpaceX.

На то, чтобы отреагировать на успех и скорректировать по нему свои планы, у нашей космической отрасли ушло пять лет (2020-й). На то, чтобы довести это до серийно летающего железа, уйдет еще 9-10 лет (отсчитывая от 2020-го). Из этого можно сделать вывод: где-то через пять лет после начала полетов Starship у нас появится проект сходного носителя с двумя многоразовыми ступенями. И еще лет через 10-12 — летающая ракета такого рода.

График выручки Starlink и доходов NASA показывает, что Маск имеет такие источники финансирования своих космических полетов, которые в скором будущем серьезно превысят бюджеты госструктуры, от которой его хочет отлучить Трамп / © Wikimedia Commons

Поэтому разрыв контрактов или замедление работ по Starship для нас крайне нежелательны. Если Маск начнет их запускать серийно в 2027-м — наиболее вероятный сценарий до его конфликта с Трампом, то мы увидим отечественную ракету такого типа в первой половине 2040-х годов. Если же администрация Трампа пойдет на поводу у Круза и решит повставлять SpaceX палки в колеса, чтобы она не слишком обгоняла уважаемых бизнес-партнеров уважаемых сенаторов и конгрессменов, то ситуация может стать намного хуже. Прежняя, демократическая администрация США уже затягивала административные вопросы при испытаниях Starship. Аналогичные затягивания от новой администрации трудно исключать.

А с ними регулярные полеты Starship могут даже если и не начаться позже (ведь в таком случае Трамп может проиграть лунную гонку Китаю), но идти куда более низким темпом. Маску просто не утвердят его запросы на сотни и тысячи полетов Starship в год, например, сославшись на шум для рядовых техасцев или экологический ущерб китам от падающих ракет, который уже всплывал в запросах FAA к SpaceX при Байдене.

В посте Медведев шутит, что мы (видимо, Россия) готова выступить посредником в мирной сделке между Дональдом и Илоном, за разумную оплату в виде акций Starlink. Разумеется, у Starlink нет никаких акций, потому что SpaceX, которая его контролирует, частная компания, а не акционерное общество. Реакцию Маска (смех до слез) на этот пост тоже понять несложно. Но факт заключается в том, что серьезные конфликты между этими двумя парнями действительно остро не в интересах России. В особенности ее космической отрасли / © X, Д.А. Медведев, И. Маск

Очень хочется надеяться, что Трамп не пойдет настолько далеко в своем столкновении с бизнесменом-мигрантом. Действительно, если разрешить Маску только 10-12 пусков в год, он сможет доставить людей на Луну в рамках программы «Артемида», но не отправит пять кораблей к Марсу в 2028-2029 годах. Ведь каждый такой корабль потребует 10-15 дозаправок танкерами-Starship.

Вот только пиар-эффект от втыкания палок в колеса будет катастрофическим. Личная месть в таком деле может похоронить не только рейтинг Трампа, но и шансы его вице-президента Вэнса стать следующим главой США. Если в Белом доме это вовремя осознают, за будущее российского космоса можно не беспокоиться.

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Александр Березин 684 статей Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».