Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Убийства ученых и генералов на первый взгляд выглядят впечатляюще. Однако Израиль нередко бьет по ложным целям. А персидские баллистические ракеты регулярно пробивают его ПВО. Не исключено, что новый конфликт, достигший масштаба настоящей войны, сможет разозлить иранцев достаточно, чтобы в следующем году те наконец испытали собственную ядерную бомбу. Возможно, это самый реальный путь к миру.

Баллистические ракеты над Иерусалимом / Фото: EPA, ABIR SULTAN

Корни израильского удара 13 июня 2025 года

В ноябре 2024 года Иран нанес серьезный ракетный удар по Израилю. Тогда мы писали:

«Если Израиль после сегодняшнего налета предпримет ответные активные действия по иранской территории, то можно предположить, что иранский ответный удар 14 апреля 2024 года был неэффективным. Если Израиль после сегодняшнего дня нанесет еще один удар по иранским высшим офицерам — также можно предположить, что иранский удар был неэффективным. Если же Тель-Авив воздержится и от того, и от другого, то это может указывать на то, что „Неватим” [база ВВС, атакованная иранскими ракетами] нанесли действительно значимые повреждения».

Ответ Израиля в ноябре 2024 года был чисто символическим, настолько, что сами израильские официальные лица объясняли его слабость тем, что якобы хотят положить конец эскалации. То есть иранский удар впечатлил Тель-Авив.

Впечатлил даже сильнее, чем можно было подумать. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что именно тогда, после ноябрьской атаки 2024 года, Израиль решил, что непременно должен ответить. Но не просто ракетным ударом, а полномасштабным нападением:

«На самом деле это не было запланировано „сейчас”. Эта директива была направлена высшему руководству службы безопасности более шести месяцев назад — в ноябре 2024 года. Я приказал уничтожить ядерную программу Ирана».

Возникает вопрос: почему до ноября 2024 года такой приказ Нетаньяху не отдавал? Почему не трогал иранскую ядерную программу? Мотивы его становятся яснее, если послушать обращение израильского премьера в день атаки:

«Цель военной операции Израиля — устранить как ядерную, так и ракетную угрозу [Ирана]».

Если ядерная угроза до ноября 2024-го его не интересовала, да и ракетная не слишком, никаких директив на масштабные атаки Ирана он из-за этого не подписывал, то что же изменилось в ноябре?

Изменились его знания об эффективности иранских ракет. Как мы отмечали еще в том ноябре, половина новых иранских ракет, способных к аэродинамическому маневрированию на траектории, прорвались к цели. ПВО / ПРО Израиля не смогли их сбить.

Последствия воздушного удара Израиля в Керманшахе. Погибло около 50 лошадей: похоже, израильская разведка слегка ошиблась с целекуказанием / © Pars Today

Вырисовывается такая цепочка событий: Моссад, как до октября 2023 года, спал в отношении возможностей новых баллистических ракет Ирана. Служба обращала много внимания на убийства чужих ученых, военных и политиков и мало — на собственно разведывательную работу. Но удар ноября 2024 года («Правдивое обещание — 2») открыл глаза Нетаньяху на то, что эти ракеты через израильские и западные системы ПВО проходят. И проходят часто.

В этот момент премьер Израиля по-настоящему обеспокоился и решил лишить Иран возможностей делать такие ракеты. Видимо, из-за ограниченного знания военной истории он не понимал, что никакие неядерные воздушные удары никогда не лишат другую сторону возможности производить сложное оружие. Поэтому глава государства отдал приказ на удар по Ирану 13 июня 2025 года.

Итоги его известны: убиты десятки генералов и физиков-ядерщиков. Иранское ПВО оказалось неспособно остановить воздушные удары израильских ВВС. С другой стороны, израильские ПРО (в основном Хец-2 и Хец-3) регулярно пропускают к целям иранские баллистические ракеты. Тегеран оказался не готов к войне в воздухе, Тель-Авив — к войне ракет.

В чем стратегический замысел Нетаньяху?

Нападение Израиля на Иран выглядит странным. Напомним: Россия использовала на Украине порядка десятка тысяч крылатых и баллистических ракет, намного более мощных и точных, чем те, что есть у Израиля. Она же применила там уже десятки тысяч БЛА типа «Герань-2». Ее БЧ мощнее, чем у любого современного серийного израильского дрона сходных параметров.

Несмотря на это военное производство на Украине не просто не остановилось, но и стало существенно больше, чем до начала боев. Она освоила производство крылатых ракет «Нептун», широкой номенклатуры дронов и так далее. Конечно, все они технически не первый сорт, но до войны там не делали и этого.

У Израиля нет ни 10 тысяч ракет, ни даже нескольких тысяч аналогов «Гераней». Зато у Ирана еще до конфликта была ракетная индустрия намного производительнее украинской и израильской вместе взятых. Плюс многие военные заводы этой страны находятся под землей. Ядерные мощности по урану и прочему там вообще на глубине 0,8 километра под скальными породами.

Как можно лишить его ракетной промышленности, непонятно. Поразить «бомбовые» мощности иранцев — вообще за гранью возможного даже для страны с арсеналом России. Не то что для Израиля или США. Так зачем Нетаньяху отдал приказ о нападении?

«Мы также расчищаем вам путь к достижению свободы»

Здесь нужно учесть особенности его мышления. Израильский лидер располагает ограниченными знаниями о реальном Иране. Этому способствует и то, что израильские разведки общаются там в основном со своими агентами, то есть с теми персами, что готовы убивать других персов, чтобы сменить власть.

Естественно, что такие люди не информируют своих израильских нанимателей о том, что таких, как они, в обществе довольно мало. Напротив, они сообщают, что таких очень много и только страх перед «средневековой теократией» мешает им восстать и сбросить «кровавый режим». Аналогичная ситуация была у немцев перед Второй мировой: они слишком доверяли рассказам белоэмигрантов о неустойчивости советского режима. От этого Германия напала на него, чем развалила свой.

Израильский беспилотник в Иране. Судя по облику, он упал, не долетев до цели, не из-за противодействия ПВО, а по технической неисправности или сбою ПО / © ImpNavigator, Юрий Лямин

Из-за недостаточных знаний о реальном Иране Нетаньяху действительно не исключает, что режим аятолл среди персов непопулярен, и местное население ждет не дождется как бы их скинуть. 13 июня 2025 года он так и сказал:

«Я хочу обратиться к гордому народу Ирана… Режим, который угнетал вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Израиль …мы также расчищаем вам путь к достижению свободы. За последние 24 часа мы уничтожили высших военных командиров, главных ученых-атомщиков, крупнейший объект ядерной инфраструктуры исламского режима и большую часть его арсенала баллистических ракет. Режим никогда не был слабее, чем сейчас. Это ваш шанс встать и позволить вашим голосам быть услышанными …Наша борьба направлена против убийственного исламского режима, который угнетает и разоряет вас. Пришло время иранскому народу объединиться вокруг своего флага и своего исторического наследия, отстаивая свою свободу от злого и угнетающего режима».

Собственно, ничего нового тут нет. Процитируем известную немецкую листовку 1941 года «Бей жида-политрука, морда просит кирпича!»:

Известная немецкая листовка начала советско-германской войны / © Wikimedia Commons

«Многих из вас ком[мунистическая]власть до сих пор угнетала… Переходите к немцам… Торопитесь! Немцы в занятых областях уже приступают к разрешению земельного вопроса».

У премьера Израиля режим угнетал иранский народ, а у Геббельса — русский. Но суть идей, стоящих за призывами того и другого, сходна.

Привлечь США можно, но что это даст?

Основывать стратегию Израиля только на ожиданиях, что народ Ирана сбросит своих «угнетателей» — несколько рискованно. Кто знает: а вдруг в этом плане что-то пойдет не так? Может быть, поэтому израильтяне решили подтолкнуть персов к правильному выбору, убив одним из ударов сразу десятки иранских детей (см. видео ниже)?

Поэтому Тель-Авив не стал складывать все яйца в одну корзину и решил вовлечь в конфликт на своей стороне еще и США. Причем этот пункт их стратегии выглядит сравнительно реалистично.

Иранский правящим режимом в стране действительно недовольны очень многие. На видео, снятом после начала израильских ударов, женщина либеральных взглядов (ее непокрытые волосы, теоретически, в Иране запрещены) выражает возмущение тем, что Тегеран не создал ядерную бомбу, чтобы с его помощью нормализовать поведение Тель-Авива. Призыв Нетаньяху к свержению режима попал в точку. Правда, не факт, что именно в ту, куда он целился / © ImpNavigator, Юрий Лямин

Да, Израиль не сможет ликвидировать ракетную промышленность в Иране своими налетами, для этого у него банально не хватит ракет и тяжелых беспилотников. Однако если иранцы после ударов, убивающих их детей, слегка выйдут из себя и начнут создание ядерного оружия, то это неизбежно будет означать вовлечение в бои с Ираном еще и Штатов.

Известный американский колумнист Марк Левин наглядно иллюстрирует насколько жителе Израиля и западного мира оторваны от реального положения дел в Иране. Он считает, что в Иране якобы отрезан весь интернет, чтобы люди не могли организовать переворот. Поэтому считает, что достаточно Илону Маску включить там Starlink, чтобы так называемый иранский режим пал. Илон Маск разделяет его непонимания, ответит на этот хвит уведомлением, что Starlink для иранцев уже включили / © X

И даже не потому, что зять Трампа верующий иудей, а его дочь обратилась в иудаизм, как это упрощенно излагают некоторые СМИ. Причины, по которым Америка против наличия ядерного оружия у Ирана, другие: Трамп действительно настроен к Ирану негативно. Мы уже писали об этом несколько лет назад: действующий президент Штатов был взрослым, когда Иран подверг его страну унижению в 1979 году. Поэтому он настроен категорически против иранского ядерного оружия, ибо с ним Вашингтон может столкнуться с унижениями еще большего масштаба.

«Тем людям, которые говорят, что хотят мира, я скажу: не может быть мира, если у Ирана есть ядерное оружие. Поэтому все эти замечательные люди, которые считают, что ничего не нужно делать с Ираном, обладающим ядерной бомбой, — это не про мир»

Дональд Трамп

Хотя вовлечь США в бои с Ираном вполне реально, непонятно другое. Как мы уже писали, американцы еще на собственных учениях 2002 года выяснили, что не смогут высадиться в Иране — не говоря уже о войне в глубине его территории — без очень больших и неприемлемых для Вашингтона потерь. Поэтому не совсем ясно, что тут даст привлечение Штатов. Еще пара тысяч ракет для ударов по Ирану? Момент не очень подходящий: у американцев из-за Украины запасы ракет всех типов подупали. На Иран много не выделишь.

Наконец, как сказано выше, никакие воздушные удары не могут остановить военное производство в крупной стране. Даже если их наносят десятком тысяч ракет и десятками тысяч тяжелых БЛА, как Россия на Украине. Штаты и Израиль вместе не могут выделить такого же количества ударных средств на Иран. Во-первых, столько тяжелых БЛА-камикадзе у них нет. Во-вторых, это оставит Вашингтон на голодном ракетном пайке, то есть неготовым к любому другому конфликту на ближайшие несколько лет.

Может ли иранский ответ отрезвить Израиль?

По Сети расходится немало видео с падением иранских ракет на цели в Израиле. Из них ясно, что ПВО Израиля не может помешать Тегерану накидывать по полдесятка ракет в любую точку еврейского государства. Может, это как-то остановит Тель-Авив и он откажется от дальнейшего обмена ударами с Ираном?

К сожалению, вряд ли. Во-первых, пока Иран действовал скорее в режиме «предупредительного выстрела». Его ракеты атаковали здания, а не уязвимые объекты вроде десятка израильских ТЭС, газовых платформ или ядерного реактора в Димоне. Во-вторых, даже если бы он обратился к этим объектам, действительно напугать Израиль сложно.

Иранские ракеты умеют ограниченно маневрировать в воздухе, что позволяет им проходить ПВО. Но, судя по прецедентам их применения, они не имеют эффективного самонаведения на финальном участке траектории, как российский «Орешник» или «Искандер». Реализовать такое технически очень непросто: плазма мешает, отчего пока это удалось только России. Иран, если и решил эту задачу, то, в лучшем случае, лишь недавно и до серии эти решения еще не дошли. Тысяч баллистических ракет средней дальности (БРСД) с высокой точностью у него еще нет.

Реактивный вариант иранского шахеда, не долетел до цели. Вообще. использование шахедов в этом конфликте пока самая слабая сторона Ирана. Похоже. там не смогли проанализировать опыт СВО, показывающий, как надо грамотно применять этот БЛА, чтобы добиться с его помощью больших успехов / © ImpNavigator, Юрий Лямин

А без самонаведения БРСД неизбежно накапливают ошибки с ростом расстояния. Поэтому типичное отклонение иранских баллистических ракет средней дальности у цели не ниже десятков метров. При подобном отклонении поражение цели типа реактора, ТЭС или газовой платформы требует выделения на каждую цель множества неядерных БРСД. Речь может идти буквально о десятках, а иногда и сотнях на один сложный объект.

Если бы у Ирана БРСД было как у России крылатых ракет и «Искандеров»: пятизначное число, это еще могло бы сработать. Но столько у него нет, поэтому устойчиво выбить энергоснабжение Израиля ему будет довольно сложно.



Остается стрелять по городам, мимо которых с отклонением в десятки метров не промазать. Одна беда: такие ракетные удары Тель-Авив смущают мало. Ракеты с типичным отклонением в десятки метров не нанесут серьезных потерь населению страны с развитой системой убежищ. Да, сотни зданий будут разрушены, но Израиль более чем может себе позволить их восстановление.

Что будет дальше

Пока Иран не проявляет никаких признаков того, что готов действовать адекватно новым угрозам. Да, вечером он отправил к Израилю сотни ракет. Десятки процентов из них прорвались через ПВО. Есть видео, где даже в ограниченные участки столицы прилетает по нескольку ракет за раз. А в СМИ достаточно фото разрушенных зданий в Израиле.

Но число жертв очень низко — убиты считаные десятки человек. Причины понятны: израильтяне давно привыкли по сирене спускаться в бомбоубежища. А те, кто игнорировал это требование властей, после начала конфликта с Ираном скоро научатся его выполнять. У иранцев же нет привычки бежать в убежище среди ночи. Да и с самими убежищами дефицит: они же не Израиль, чтобы их регулярно обстреливали соседи. Такая привычка может появиться, но вряд ли быстро.

Среди видео и фото с поражением иранских пусковых для баллистических ракет Израиль выложил, например, такое. Легко видеть, что на снимке пусковая для Р-17, ракетного комплекса, чья ракета впервые взлетела в 1950-х. Она стояла на кладбище старых пусковых установок у ракетной базы около Хорремабада на западе Ирана. На них даже резины живой давно уже нет, они часто буквально без шина на колесах стоят. Но израильская стороны не вникала и так все и дала. Удары по таким целям говорят о том, что способность организовать диверсионные налеты БЛА у израильских спецслужб значительно превосходит способность получать точные знания о противнике или вменяемо выбирать цели / © ImpNavigator, Юрий Лямин

А вот израильский удар, начавший конфликт, унес жизни сотен иранцев. Это много. Так что «ракетный ответ», убивший десятки против сотен — это не ответ, а просто попытка сохранить лицо и отрезвить нападающую сторону.

То есть Тегеран продолжает действовать в рамках все той же парадигмы, что появилась десятки лет назад: он поддерживает «Хезболлу» в Ливане, но прямых боев с Израилем не ведет. Тель-Авив в результате не может прямо атаковать Иран.

Эта стратегия провалилась. Пока Израиль считал, что Иран — что-то вроде очередной арабской страны, то есть в военном отношении для серьезной армии не опасен, он действительно не нападал на иранцев напрямую.

Но после ноября 2024 года персы показали израильтянам, что обладают ракетами, пробивающими их ПРО. Соответственно, теперь Израиль попытается сделать все, чтобы Иран как политически самостоятельное государство существовать прекратил. Оставить его он еще согласен, но только без ракет и без ядерных технологий. И настрой у Тель-Авива крайне решительный. Как прокомментировал свое решение о нападении на Иран Биньямин Нетаньяху:

«Мы или сражаемся, или гибнем».

Его логику понять просто: он не может допустить наличия у Ирана оружия, способного навредить его стране. Причем ракеты его беспокоят ничуть не меньше, чем перспектива ядерных бомб у иранцев. Бомба то ли будет, то ли нет, а тысячи ракет у Ирана есть уже сегодня.

Того, что он ни он, ни США не могут это оружие из рук Ирана выбить, Биньямин Нетаньяху не понимает. Это может показаться странным: у него же должна быть какая-то разведка, разве она не сообщила ему, что, судя по опыту войн, сделать это обстрелами Ирана не выйдет? Или что сухопутная операция, по мнению американских генералов, грозит полным провалом и оборонительной победой иранцев?

Еще один израильский удар по объектам, с воздуха выглядящим как пусковые фуры иранских БРСД, но на деле относящимся к фурам обычным / © ImpNavigator, Юрий Лямин

Но вспомним начало этого текста. Премьер-министр Израиля получает информацию из рук тех же людей, что полностью проспали нападение октября 2023 года. Тех же самых, что были не в курсе возможностей новых иранских ракет. Из-за чего сам Нетаньяху узнал об этих возможностях только тогда, когда они упали на Израиль в ноябре 2024 года. Это значит, что его разведка очень мало знает о реальном техническом и военном уровне Ирана. Нетаньяху напал на страну, которую слабо представляет.

Иными словами, Израиль повторяет известную ошибку 1941 года. Тогда Гитлер вступил в войну с СССР, будучи полностью уверен, что тот слабее Франции и вермахт полностью разгромит его через несколько месяцев. Такая уверенность родилась потому, что немецкая разведка полностью провалила изучение СССР как страны в целом и ее армии в частности. Современный историк суммировал эти представления так: «Славяне — варвары, и совершенно очевидно, что противопоставить немцам они вряд ли что-то смогут».

Регулярные прилеты иранских БРСД не заставят Израиль прекратить агрессию. Это может сделать только что-то, что испугает его по-настоящему / © ImpNavigator, Юрий Лямин

Почему Америка не остановила Нетаньяху? Тут снова вспоминается 1941 год: все западные разведки разделяли оценки немецкой. Они тоже ждали падения СССР в считаные месяцы. На следующий день после нападения Германии, 23 июня 1941 года, британские штабисты стали рисовать планы бомбежек Баку. Они боялись не успеть до того, как немцы его займут и поставят там зенитки. Мысль о том, что вермахт туда вообще никогда не попадет, просто не пришла им в голову.

Аналогичным образом израильским политикам сейчас просто в голову не приходит, что Иран может не развалиться под их ударами. И причины такого образа мысли ровно те же: незападные народы традиционно воспринимаются западными как отсталые — культурно, научно, организационно и так далее. Сегодня персы в роли СССР в 1941 году: их боеспособность и внутреннее единство радикально выше, чем кажется Израилю и странам Запада. Но узнать об этом им неоткуда: нормальной разведки внутри Ирана у них нет, только диверсионные группы.

Атаки по пустым полуприцепам, как на этих видео, еще раз подтверждают, что диверсионная часть работы Моссада намного сильнее его способности разведать что-то по-настоящему важное / © ImpNavigator, Юрий Лямин

А раз так, то у дальнейших событий всего два основных сценария (исключая, разумеется, серьезное вмешательство России или Китая). Первый: удары Израиля серьезно затронут нефтегазовую отрасль иранцев. Потом электростанции, потом десткие сады и все, что потребуется, чтобы довести Иран до объявления о начале разработки ядерного оружия. После этого Штаты, желающие любой ценой помешать такой разработке, начнут налеты на Иран еще и со своих кораблей и баз. Правда, изменить позицию Тегерана не смогут и они.

От МАГАТЭ известно, что на май 2025 года у иранцев было 408 килограмм урана, обогащенного до 60 процентов по урану-235. Это 260 килограмм урана оружейного уровня, что достаточно для полутора десятков боеголовок. Примерно через 6-12 месяцев обстрелов Иран способен создать ядерное оружие. Благо основные мощности в Фордо, по словам главы МАГАТЭ, находятся на глубине в 800 метров, под скальными породами. То есть они практически неуязвимы для любых атак с воздуха. А затем и испытать его. Тут Тель-Авив и Вашингтон по необходимости прекратят воздушные удары. В этом смысле атомная бомба может сыграть ключевую роль в этой войне. Разумеется, не как оружие (на это не готов ни Израиль, ни США), а как средство сдерживания.

Второй сценарий: иранский аятолла Хаменеи все же будет настаивать на своей антиатомной фетве. Она гласит, что ядерное оружие делать нельзя, потому что оно аморально. В этом случае Израиль и США (возможно, без последних) будут обстреливать и бомбить Иран месяцы или годы — пока у них не кончатся ракеты или им не станет лень. Множество иранских детей погибнут, но антиатомные предрассудки окажутся важнее их жизней.

Какой из этих двух вариантов выберут в Тегеране? Скоро узнаем.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи продолжает попытки замириться, 15 июня заявив, что Иран готов остановить удары по Израилю сразу после того, как тот остановит свои удары. Он также повторил мантру о том, что Тегеран готов гарантировать, что у него не появится ядерное оружие. Однако слова его пали в глухие уши: Израиль хочет войны, и никакие трепыхания Ирана не остановят Нетаньяху. Теперь у иранцев два пути: или лишиться суверенитета, к чему они на вид не готовы, или создать бомбу. Пока они не готовы и к этому, но похоже, что Тель-Авив вбомбит персов в атомный век даже против их желания / © Pars Today

Пока же Иран все еще хочет избежать войны с Израилем. Но, откровенно говоря, шансов на это у него очень немного. По сути, их вообще почти нет, если только завтра Москва не заявит, что в случае серьезной агрессии против Ирана окажет ему любую необходимую помощь. Что, в свою очередь, крайне маловероятно. Сама по себе эта война не кончится: Израиль настроен решительно. А у иранцев, в связи с немногочисленностью их ПВО и недостаточной точностью БРСД, нет никаких путей остановить израильтян, кроме обретения бомбы.