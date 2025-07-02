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Участники мероприятия узнают про животных, обитающих в японском зоопарке «Тэннодзи».
О мероприятии
Зоопарк «Тэннодзи» был открыт в 1915 году. Сейчас он занимает около 11 гектаров – это примерно одна территория Московского зоопарка. Невзирая на скромные размеры, в зоопарке много крупных видов животных – слоны, жирафы, бегемоты, носороги, белые медведи. Большинство видов представлены на экспозициях, отвечающих современным мировым стандартам. Но, как и во многих зоопарках мира, перешагнувших столетний рубеж своей истории, имеются и старые, откровенно устаревшие вольеры.
Во время виртуальной прогулки по зоопарку, слушатели познакомятся с богатым миром околоводных птиц, представленных в большом авиарии, увидят ближайшего родственника мандрила, коал, которым надоело сидеть в уютном и теплом павильоне. Заглянут к киви, которых,
как правило, никогда не видно в других зоопарках несмотря на то, что они там есть и посетят многих других обитателей этого удивительного зоопарка.
Лекцию проведет сотрудник научно-методического отдела, биолог и путешественник Николай Карпов.
ул. Большая Грузинская, д.1, стр. 1
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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