О мероприятии

Зоопарк «Тэннодзи» был открыт в 1915 году. Сейчас он занимает около 11 гектаров – это примерно одна территория Московского зоопарка. Невзирая на скромные размеры, в зоопарке много крупных видов животных – слоны, жирафы, бегемоты, носороги, белые медведи. Большинство видов представлены на экспозициях, отвечающих современным мировым стандартам. Но, как и во многих зоопарках мира, перешагнувших столетний рубеж своей истории, имеются и старые, откровенно устаревшие вольеры.

Во время виртуальной прогулки по зоопарку, слушатели познакомятся с богатым миром околоводных птиц, представленных в большом авиарии, увидят ближайшего родственника мандрила, коал, которым надоело сидеть в уютном и теплом павильоне. Заглянут к киви, которых,

как правило, никогда не видно в других зоопарках несмотря на то, что они там есть и посетят многих других обитателей этого удивительного зоопарка.

Лекцию проведет сотрудник научно-методического отдела, биолог и путешественник Николай Карпов.

Расписание ул. Большая Грузинская, д.1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация