О мероприятии

В нашей Вселенной бескрайнее количество звезд, больших и маленьких, ярких и тусклых, одиночных или кратных, молодых и старых и т.д. Все эти звезды движутся по своему эволюционному пути, частично общему для всех звезд и частично уникальному для конкретного типа звезд. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института астрономии РАН Мария Мурга осветит вопрос о рождении звезд, основных этапах их жизненного цикла и конечных стадиях эволюции. Будет продемонстрировано то, как астрономы могут узнать о том, что представляет из себя любая светящаяся точка на небе, что это за звезда и на какой стадии эволюции она находится. И многое другое.

Расписание Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва 21:00 Купить