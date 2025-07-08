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8 июля, 09:23
Полина Меньшова
17
32 012

Люди с высоким уровнем интеллекта оказались менее нравственными

❋ 5.3

Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.

Психология
# интеллект
# мораль
# нравственность
# показатель IQ
Кадр из фильма «Пирамммида»
Кадр из фильма «Пирамммида» / © Universal Pictures

Благодаря современным исследованиям в области когнитивных наук становится все больше и больше известно о человеческом интеллекте. В частности, ученые обнаружили, что когнитивные способности связаны с умением предсказывать будущее, а также нашли зону мозга, отвечающую за логику.

Специалисты из Эдинбургского университета в Великобритании изучили связь между уровнем интеллекта и приверженностью моральным принципам. Результаты исследования появились в научном журнале Intelligence.

Авторы статьи рассматривали моральные принципы, сформулированные в так называемой теории моральных оснований (Moral Foundations Theory). Согласно этой теории, моральные суждения каждого человека базируются на шести интуитивных «основаниях», два из которых направлены на защиту отдельных людей от вреда и несправедливости (забота и равенство), а четыре — поддерживают социальную сплоченность и иерархию (пропорциональность, лояльность, авторитет и чистота, подразумевающая телесную неприкосновенность и наличие личных границ).

Считается, что люди разных взглядов неодинаково «ранжируют» перечисленные основания в собственной системе ценностей. Например, либералам свойственно отдавать предпочтение первым двум принципам, в то время как консерваторы более важными считают другие четыре.

Чтобы проверить, как со «склонностью» к тем или иным моральным основаниям связан уровень интеллекта, авторы статьи провели два исследования. Во время первого 802 взрослых из Великобритании заполнили специальную анкету, позволяющую оценить степень приверженности тому или иному основанию, а 463 человека из них спустя две недели прошли тесты на вербальное мышление, распознавание числовых закономерностей и абстрактное мышление. Во втором исследовании 857 британцев заполнили опросник о моральных основаниях и прошли оценку когнитивных способностей за один сеанс.

Оба исследования показали, что более высокий уровень интеллекта связан с более слабой поддержкой каждого из шести моральных оснований. Кроме того, люди с хорошо развитым вербальным мышлением были склонны меньше поддерживать принцип чистоты, объединяющий в себе представления о телесной неприкосновенности и психологических границах человека.

По словам авторов работы, полученные результаты могут объясняться тем, то люди с более развитым интеллектом чаще подвергают моральные ценности сомнению и критической оценке, а также могут переосмысливать их. Если моральная интуиция часто зависит от быстрой эмоциональной реакции, выделения «правильного» и «неправильного», то аналитическое мышление характеризуется обдуманным, эмоционально нейтральным рассуждением.

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Полина Меньшова
374 статей
Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.
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Психология
# интеллект
# мораль
# нравственность
# показатель IQ
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Комментарии

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17 Комментариев
Bahrom Mamajonov
Bahrom Mamajonov
6 часов назад
-
1
+
Статья интересная, но она легко может быть понята неправильно — как будто «умные люди менее нравственны». На мой взгляд, это слишком упрощённый вывод. Люди с высоким интеллектом — это не те, кто отвергает мораль, а те, кто перестаёт воспринимать её как нечто священное и недотрогаемое. Они чаще задают вопросы: “почему?”, “кому это выгодно?”, “откуда пошло это правило?” Такая критичность — это не зло. Это, наоборот, необходимый фильтр, чтобы отличить настоящую мораль от культурного давления, традиционного страха или просто устаревших норм. Часто сама культура поощряет социальные роли и поведения, которые выглядят «моральными», но на деле превращаются в театр. Умный человек не слепо участвует в этом театре — он хочет знать, зачем. Так что, возможно, проблема не в интеллекте, а в культуре, которая давно привыкла к маскам и шаблонам.
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-
1
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Владимир Комаровский
Владимир Комаровский
10 часов назад
-
0
+
Очередной сферический конь в вакууме. Это не научная статья, это уровень проектной работы школьника.
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0
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Matvey Ermolov
Matvey Ermolov
11 часов назад
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2
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Слушайте, если я буду оценивать какие-то вещи исключительно с рациональной точки зрения, то и я буду безнравственным)
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2
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Алексей Алексей
Алексей Алексей
23 часа назад
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1
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Такая нудная стать🤦 Её раза в 3 можно было сократить и всё по делу написать. Я не стал до конца читать эту душноту🤢
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1
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Егор Гойнов
Егор Гойнов
23 часа назад
-
1
+
Обычно эмоциональность - это в принципе проявление слабости
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-
1
+
Абдулла Оджалан
Абдулла Оджалан
1 день назад
-
0
+
"Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами" - видимо, среди людей с развитыми когнитивными способностями так считать не принято! ))
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-
0
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Виталий Лялин
Виталий Лялин
1 день назад
-
-3
+
Вот, вот. Выходит правда то, что в новостях постоянно всплывает. "Интеллектуалы" создают целые общества, системы педофилов. Ватикан и двор королевы Великобритании. Майкл Джексон и целое сообщество педофилов Эпштейна в США. Подобные же "интеллектуалы" Мировые и локальные войны развязывает. Горе от ума !
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3
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    Bahrom Mamajonov
    Bahrom Mamajonov
    6 часов назад
    -
    0
    +
    Виталий, сознание — это не система, у него нет одного направления. Почему Альберт Эйнштейн не был манипулятором? Почему Ньютон не был манипулятором? Потому что они использовали свой ум не по чьей-то команде, а по своей воле. Те «руководители», о которых ты говоришь, не всегда умны. У них рядом советники и министры, которые помогают им формулировать мысли. Ты знаешь, от скольких миллионов долларов отказался Григорий Перельман? Он тоже сознательный человек — интеллектуал. Но он не стал использовать ум ради славы или выгоды. Так что не стоит слепо повторять глупую статью и писать такие же глупые обвинения. Сознание — это не враг. Всё зависит от того, кто и зачем его использует.
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      ещё комментарии
      Виталий Лялин
      Виталий Лялин
      4 часа назад
      -
      0
      +
      Bahrom. Вы не поняли. Все люди делятся на интеллектуалов и нет. В свою очередь интеллектуалы делятся на на тех, о которых Вы пишите. И тех, о которых я написал. И те и другие создают системы. Во благо или зло. Ну а про тех, кто не относится к этим двум группам интеллектуалов нет смысла говорить. Они систем не создают. И я писал именно о той группе, что зло творят. И их однозначно больше, чем "Перельманов". Ничего глупого в моём прошлом комменте нет.
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      -
      0
      +
      Иван Колупаев
      Иван Колупаев
      13 минут назад
      -
      0
      +
      Bahrom, ну положим знаю. Перельман отказался от "Премии тысячелетия" в 1 млн долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре и "Филдсовской премии" в 11 тыс. зеленых. А сколько "миллионов Перельмана" насчитали вы? Впрочем суть не в этом а в том что ваш оппонент зачислил в интеллектуалы даже Майкла Джексона 😁 лишь бы рассказать нам про свою обиду на педофилов.
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      0
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HoD No
HoD No
1 день назад
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2
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Просто большая часть моральных принципов до сих пор основана на детских сказках, а-ля религиях. И пока человечество не откажется от них, оно продолжит деградировать.
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2
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Дождиков Антон
Дождиков Антон
1 день назад
-
1
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Логично предположить, что идеализируемый и воспеваемый в наше время тип "сигма" тоже не является образцом нравственности, добродетели и порядочности
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