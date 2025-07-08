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Люди с высоким уровнем интеллекта оказались менее нравственными
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Благодаря современным исследованиям в области когнитивных наук становится все больше и больше известно о человеческом интеллекте. В частности, ученые обнаружили, что когнитивные способности связаны с умением предсказывать будущее, а также нашли зону мозга, отвечающую за логику.
Специалисты из Эдинбургского университета в Великобритании изучили связь между уровнем интеллекта и приверженностью моральным принципам. Результаты исследования появились в научном журнале Intelligence.
Авторы статьи рассматривали моральные принципы, сформулированные в так называемой теории моральных оснований (Moral Foundations Theory). Согласно этой теории, моральные суждения каждого человека базируются на шести интуитивных «основаниях», два из которых направлены на защиту отдельных людей от вреда и несправедливости (забота и равенство), а четыре — поддерживают социальную сплоченность и иерархию (пропорциональность, лояльность, авторитет и чистота, подразумевающая телесную неприкосновенность и наличие личных границ).
Считается, что люди разных взглядов неодинаково «ранжируют» перечисленные основания в собственной системе ценностей. Например, либералам свойственно отдавать предпочтение первым двум принципам, в то время как консерваторы более важными считают другие четыре.
Чтобы проверить, как со «склонностью» к тем или иным моральным основаниям связан уровень интеллекта, авторы статьи провели два исследования. Во время первого 802 взрослых из Великобритании заполнили специальную анкету, позволяющую оценить степень приверженности тому или иному основанию, а 463 человека из них спустя две недели прошли тесты на вербальное мышление, распознавание числовых закономерностей и абстрактное мышление. Во втором исследовании 857 британцев заполнили опросник о моральных основаниях и прошли оценку когнитивных способностей за один сеанс.
Оба исследования показали, что более высокий уровень интеллекта связан с более слабой поддержкой каждого из шести моральных оснований. Кроме того, люди с хорошо развитым вербальным мышлением были склонны меньше поддерживать принцип чистоты, объединяющий в себе представления о телесной неприкосновенности и психологических границах человека.
По словам авторов работы, полученные результаты могут объясняться тем, то люди с более развитым интеллектом чаще подвергают моральные ценности сомнению и критической оценке, а также могут переосмысливать их. Если моральная интуиция часто зависит от быстрой эмоциональной реакции, выделения «правильного» и «неправильного», то аналитическое мышление характеризуется обдуманным, эмоционально нейтральным рассуждением.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
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Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
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