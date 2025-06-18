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Пользователи соцсетей заподозрили, что тайконавты проводят опыты на Земле, а не в космосе

Открытый стакан с водой, который можно заметить на видео, сделанном на борту китайской космической станции «Тяньгун», стал вирусным в социальных сетях и вызвал бурю эмоций. Многие пользователи Сети заявили, что съемка на самом деле велась в павильоне на Земле, а не в космосе, так как вода не покинула сосуд, несмотря на невесомость.

Открытый стакан, наполненный водой, на борту «Тяньгун» / © CNSA

Однако, как объяснил историк космонавтики Джордан Бимм из Чикагского университета, ничего удивительного в том, что вода осталась в стакане в условиях микрогравитации, нет.

Дело в том, что вода состоит из слабоположительных атомов водорода и слабоотрицательных атомов кислорода, которые притягиваются друг к другу, как противоположные концы магнита. Это придает воде очень сильное поверхностное натяжение (свойство поверхности жидкости, помогающее определять ее форму и позволяющее сопротивляться внешним силам), благодаря которому она «прилипает» к поверхности стакана.

Кроме того, при внимательном просмотре видеоролика, который сняли еще в 2021 году в рамках образовательной программы для детей, проведенной экипажем миссии «Шэньчжоу-13», видно, как один из космонавтов аккуратно наполняет стакан водой с помощью соломинки и прикрепляет его к столу полосками липкой ленты.