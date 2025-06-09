Отец Илона Маска рассказал, какая страна будет править миром

Инженер, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск сегодня, 9 июня, выступил на Форуме будущего — 2050, который проходит на территории учебно-образовательного кластера «Ломоносов» в Москве.

Эррол Маск / © Getty Images

Как передает корреспондент Naked Science, рассуждая о будущем, отец Маска заявил, что то государство, которое первым добьется понимания сущности гравитации и освоит технологию путешествий в пространстве-времени, будет ведущим, то есть «совершит мировой прорыв».

Не совсем понятно, что он имеет в виду под путешествием в пространстве-времени. Дело в том, что в нашей Вселенной оно и так — единый континуум. Вероятно, Эррол Маск имеет в виду гипотетическую возможность перемещения, при которой кроме путешествия в пространстве происходит еще и перемещение из одного момента времени в другой. Чисто теоретически такое возможно при перемещении со скоростями выше скорости света. Такие перемещения важно отличать от сверхсветового движения, которое физически невозможно.

Некоторые ученые действительно считают пузыри Алькубьерре возможными, однако полной ясности на этот счет нет. Если они все-таки реальны, то одновременно будут и космолетом, и машиной времени. Последнее нарушает принцип причинности, от чего потенциально может угрожать людям и объектам поблизости от себя.