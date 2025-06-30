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В США заявили, что российский спутник выпустил новый объект в космос

Журналист Барт Хендрикс, который пишет о российской космической программе и отслеживает объекты на околоземной орбите, сообщил, что от аппарата «Космос-2558» 28 июня отделился новый объект. Потенциально он может осуществлять наблюдение за американским спутником USA 326.

Изображение демонстрирующее положение аппаратов «Космос-2558» и USA 326 / © sattrackcam

Напомним, российский спутник «Космос-2558» отправился в космос в августе 2022 года с космодрома Плесецк, а американский USA 326 вывели на орбиту в феврале 2022-го. Американский аппарат, предположительно, оснащен средствами электронно-оптической разведки следующего поколения, что может объяснять интерес к нему со стороны России.

Как сообщил Хендрикс, новый объект может представлять собой субспутник, аналогичный тем, что ранее выпустили аппараты «Космос-2519» и «Космос-2542». Оба субспутника продемонстрировали значительные возможности маневрирования, и каждый из них выпустил высокоскоростной снаряд, который был интерпретирован Пентагоном как противоспутниковое оружие.