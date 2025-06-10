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Опубликованы новые спутниковые снимки поврежденного эсминца КНДР

Эсминец, перевернувшийся во время неудачной церемонии спуска на воду, на которой присутствовал Ким Чен Ын 21 мая 2025 года, теперь находится в сухом доке. Новые спутниковые снимки дали представление о масштабах повреждений надводной части.

Эсминец КНДР в сухом доке в Раджине / © Maxar Technologies

Снимки, полученные аппаратами американской компании Maxar Technologies, показали, что эсминец сейчас располагается в сухом доке в Раджине, который находится недалеко от границы с Россией, на северо-востоке КНДР.

Корабль проделал примерно 80-километровое плавание на буксире из Чхонджина, где он перевернулся и частично затонул во время церемонии спуска на воду.

Эсминец КНДР в сухом доке в Раджине / © Maxar Technologies

На корабле явно имеются структурные повреждения надстройки, на спутниковых снимках заметен искореженный металл. Некоторые области эсминца были затоплены морской водой, что могло оказать серьезное воздействие на механизмы и электронику. Все это потребует времени на восстановление корабля.