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Ключевой конкурент SpaceX привлек внимание клиентов компании Маска
Пока Илон Маск и президент США Дональд Трамп продолжают конфликтовать, генеральный директор Rocket Lab Питер Бек заявил, что клиенты из государственного и частного секторов в равной степени заинтересованы в стабильности его компании.
«Справедливо будет сказать, что клиенты, как государственные, так и коммерческие, приходят к нам и знают, что у нас очень уравновешенная публичная компания, которая просто строит ракеты и спутники и не занимается ни чем другим», — сказал Питер Бек в интервью Business Insider.
Штаб-квартира Rocket Lab находится в Калифорнии, хотя деятельность компании в основном осуществляется в Новой Зеландии. Rocket Lab — космическая компания полного цикла, то есть она предлагает услуги по запуску ракет, разработку и создание спутников, а также управление аппаратами на орбите. Несмотря на то, что Rocket Lab намного меньше SpaceX, по словам Бека, в Rocket Lab работает около 2600 человек, по сравнению с примерно 13 000 в SpaceX, новозеландская компания стала ключевым конкурентом фирмы Маска.
На данный момент двухступенчатая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab совершила 67 запусков и вывела на орбиту более 230 спутников. Сегодня все силы компании Питера Бека брошены на создание многоразовой ракеты Neutron, которая должна отправиться в первый полет в конце текущего года. Она составит конкуренцию Falcon 9 SpaceX.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Часы с картой звёздного неба IX века и 3D-планетарием: Hvilina представила коллекцию Universum Cosmographia
Белорусский бренд Hvilina представил коллекцию наручных часов Universum Cosmographia с трёхмерным планетарием и GMT-диском в виде стилизованной звёздной карты IX века. Вдохновением стали старинные астрономические атласы и изобретательность человека в поисках истины. 3D-модель Солнечной системы, декор механизма в планетарном стиле и отсылки к средневековым источникам раскрывают переход от представлений древних астрономов и философов к современным достижениям науки и космонавтики. Новинка создана при участии почётного профессора Университета Сорбонны.
Для принятия верных решений необходимо точно оценивать вероятность того или иного исхода в условиях неопределенности. В новом исследовании профессор экономики и поведенческих наук из Университета Бата (Великобритания) Крис Доусон установил, что обладатели развитого интеллекта гораздо меньше, чем индивидуумы с более низким IQ, ошибаются в предвидении будущего. По мнению ученого, именно это позволяет умным людям выбирать правильные решения и добиваться больших успехов в жизни.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Для принятия верных решений необходимо точно оценивать вероятность того или иного исхода в условиях неопределенности. В новом исследовании профессор экономики и поведенческих наук из Университета Бата (Великобритания) Крис Доусон установил, что обладатели развитого интеллекта гораздо меньше, чем индивидуумы с более низким IQ, ошибаются в предвидении будущего. По мнению ученого, именно это позволяет умным людям выбирать правильные решения и добиваться больших успехов в жизни.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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