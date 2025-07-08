Ключевой конкурент SpaceX привлек внимание клиентов компании Маска

Пока Илон Маск и президент США Дональд Трамп продолжают конфликтовать, генеральный директор Rocket Lab Питер Бек заявил, что клиенты из государственного и частного секторов в равной степени заинтересованы в стабильности его компании.

Питер Бек на фоне ракеты Electron / © Rocket Lab

«Справедливо будет сказать, что клиенты, как государственные, так и коммерческие, приходят к нам и знают, что у нас очень уравновешенная публичная компания, которая просто строит ракеты и спутники и не занимается ни чем другим», — сказал Питер Бек в интервью Business Insider.

Штаб-квартира Rocket Lab находится в Калифорнии, хотя деятельность компании в основном осуществляется в Новой Зеландии. Rocket Lab — космическая компания полного цикла, то есть она предлагает услуги по запуску ракет, разработку и создание спутников, а также управление аппаратами на орбите. Несмотря на то, что Rocket Lab намного меньше SpaceX, по словам Бека, в Rocket Lab работает около 2600 человек, по сравнению с примерно 13 000 в SpaceX, новозеландская компания стала ключевым конкурентом фирмы Маска.

На данный момент двухступенчатая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab совершила 67 запусков и вывела на орбиту более 230 спутников. Сегодня все силы компании Питера Бека брошены на создание многоразовой ракеты Neutron, которая должна отправиться в первый полет в конце текущего года. Она составит конкуренцию Falcon 9 SpaceX.