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Зоопсихологи обнаружили у черепах настроения
Специалисты в области поведения и интеллекта животных представили свидетельства того, что сухопутные черепахи вида Chelonoidis carbonarius обладают более сложно устроенной психикой, чем принято считать для рептилий.
Исследователи из Линкольнского университета (Великобритания) поделились своими открытиями в научной работе, вышедшей в журнале Animal Cognition. В статье сообщается, что угольные, или красноногие, черепахи не просто испытывают кратковременные эмоции в ответ на положительные или отрицательные стимулы. Подобно млекопитающим и птицам, они способны пребывать в более длительных, «беспричинных» эмоциональных состояниях, которые не привязаны к конкретному объекту или событию и отражают фоновый субъективный опыт животных.
В подтверждение зоопсихологи привели результаты экспериментов с 15 красноногими черепахами, в которых те проходили тест на когнитивные искажения. Эта методика, изначально разработанная для людей, позволяет определить, оптимистично или пессимистично индивидуум реагирует на неоднозначную ситуацию в зависимости от фонового настроения. Ученые воспользовались адаптированной для животных версией, которую обычно применяют с млекопитающими и птицами. Эксперименты записывали на видео.
По словам исследователей, тест стал своеобразным «окном» во внутренний мир черепах и их переживания. Особи, которых содержали в более комфортных условиях с обогащенной, то есть насыщенной разными стимулами средой, были склонны интерпретировать неоднозначные ситуации оптимистично и демонстрировали настрой на благоприятный исход. Это указывало на позитивное эмоциональное состояние рептилий.
Дополнительно ученые провели тесты на оценку уровня тревоги, которые предусматривали контакты с новыми объектами и пребывание в незнакомой обстановке. Оказалось, что черепахи, в предыдущих испытаниях проявлявшие оптимизм, вели себя менее тревожно в условиях новизны. Это подтвердило связь между их поведением и эмоциональным состоянием.
Комментируя исследование, авторы подчеркнули, что впервые показали возможность использования теста на когнитивные искажения для оценки благополучия рептилий. Сделанные открытия меняют представления о способности этих животных к эмоциональным переживаниям.
То, что рептилиям свойственны не только кратковременные эмоции, но и длительные настроения, говорит об их более развитом интеллекте. Значит, они могут страдать и пребывать в хорошем настроении, что необходимо учитывать в подходе к содержанию таких животных.
Зоопсихологи надеются, что полученные данные помогут улучшить условия жизни рептилий в неволе и в качестве домашних питомцев: им необходима насыщенная стимулами среда, которая позволяет задействовать разные органы чувств и дает когнитивную нагрузку.
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