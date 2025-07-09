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9 июля, 12:05
Александр Березин
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За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

❋ 4.2

В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.

Медиа
# «ВКонтакте»
# медиа
# соцсети
Число активных авторов ВК впервые за долго время ушло ниже 20 миллионов. Что еще важнее, темпы сокращения их числа серьезно возросли / © Brand Analytics

На протяжении длительного времени «ВКонтакте» пытался привлечь множество блогеров, нацеленных на более «визуальный» контент, в том числе видео, клипы и сторис. Под это сначала изменяли дизайн и алгоритмы, потом начали пытаться переманивать блогеров из соцсетей типа того же Instagram*. Представители ВК давали понять, что видят будущее больше за видеоконтентом, чем текстовым.

Однако цифры от Brand Analytics за июнь 2025 года показали, что успехи в переходе на новые рельсы пока ограничены. Авторов на платформе осталось 19,35 миллиона, в среднем за месяц они оставили 17,3 сообщения. Еще в мае прошлого года их было 20,54 миллиона, на 1,2 миллиона больше (на каждого приходилось 17,7 сообщения в месяц). Конечно, ВК теряет их не один месяц, но за апрель-май сокращение было всего на 0,27 миллиона, а теперь темпы покидания платформы существенно выросли.

Данные от Brand Analytics за май 2025 года

Часто спад в числе авторов в летние месяцы объясняют сезонным эффектом: люди чаще ездят в отпуска, проводят больше времени на природе и так далее. Но в данном случае это объяснение выглядит проблематичным: в Instagram* за июнь число авторов выросло с 20,46 миллиона до 21,27 миллиона. То есть если еще в апреле 2025 года ВК опережал запрещенную соцсеть на миллион, то теперь она опередила его на пару миллионов всего за пару месяцев. Если ВК действительно добилась бы успеха по визуальному контенту, летняя просадка не должна была затронуть его сильнее Instagram*, но получилось именно так.

Еще более резкой картина получится, если сравнить данные не за пару месяцев, а за годы. В начале 2023 года у «ВКонтакте» было 28 миллионов авторов и примерно 490 миллионов сообщений от них в месяц. Через два с половиной года их уже на девять миллионов меньше, а сообщений — только 335 миллионов. Для сравнения, Telegram за те же два с половиной года c 13 миллионов пользователей дорос почти до 25 миллионов. Причем основная часть этого прироста произошла за прошлый год.

Данные из марта 2023 года показывают, что исход начался не вчера. Но если за два года ушло семь миллионов авторов, то за один последние месяц сразу больше миллиона / ©Brand Analytics

Naked Science уже неоднократно описывал причины исхода пользователей из российской соцсети. Сначала «умная лента», затем другие алгоритмические нововведения все меньше показывали пользователю контент из пабликов и авторов, на которые он подписан, взамен подбрасывая то, что алгоритмы ВК считали подходящим ему по интересам.

Потом компания резко снизила выплаты авторам контента, исходя из того, что сможет привлечь больше молодых авторов, менее требовательных в этом смысле. Эксперименты, проведенные издателем Naked Science Русланом Зорабом, показали, что алгоритмы платформы позволяли эффективно продвигаться пабликам, ворующим чужой контент, но при этом пессимизировали в выдаче паблики, которые были автором этого самого контента. В итоге пользователи начали терять интерес к ленте, которая на деле не отражала их интересов, а потом и качество контента существенно упало.

Как и можно было ожидать, это вызывало недовольство пользователей, и тогда в 2023 году менеджмент компании заменили (о чем мы писали). Но вместо того, чтобы осознать ошибочность принятого курса на «облегчение» контента и снижение выплат авторам, соцсеть решила, что нужно делать то же, что и раньше, но еще энергичнее. Последний шаг такого рода — отключение почти 99 процентов всех пабликов от монетизации. Теоретически эта мера должна снизить издержки ВК, но на практике она ведет к дальнейшему ускорению бегства авторов.

Вероятной причиной, по которой даже после смены руководства ошибочный курс не изменился, стало то, что те или иные конкретные шаги всегда принимаются после докладов от среднего звена работников корпорации.

Они подают «наверх» необъективные данные о результатах ранее предложенных ими мероприятий, выбирая наиболее успешные параметры и настаивая, что нужно продолжать двигаться в том же направлении и все станет «еще лучше». В итоге фактически в ВК каждый раз новые решения принимали люди из среднего звена, не знающие, как работает соцсеть. Ни одна запущенная таким образом крупная инициатива последних лет не привела к существенным результатам.

Ситуацию можно сравнить с платформой, где решения принимают люди, знающие, как работают социальные сети. Telegram, управляемый основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым, действовал строго обратным образом: пользователям продолжали показывать только те каналы, на которые они подписались. Кроме того, последовательно запускали меры по облегчению получения авторами контента выплат на платформе. На этом фоне закономерно выглядят лидерство Telegram в 2025 году и проигрыш «ВКонтакте» не только ему, но и Instagram*, к которому пользователю без VPN даже доступ получить сложно.

Владельцам ВК трудно осознать корни своих проблем с управлением соцсети не в последнюю очередь из-за того, что менеджемент компании стремится минимизировать критику своих решений в медиа в целом. Для этого используется регулярный черри-пикинг: в общении со СМИ представители платформы выбирают отдельные показатели, по которым все выглядит хорошо, опуская параметры, по которым динамика негативная. Да и сами СМИ боятся критиковать ВК, видя в нем то потенциального рекламодателя, то слишком опасный объект для критики. Другие просто не хотят критиковать отечественную платформу на фоне иностранных конкурентов.

Рыночная стоимость компании уже кратно сократилась, но, похоже, это только начало / © VK, скриншот

Редакция Naked Science не считает такой подход оправданным. Конечный итог коллективного замалчивания проблем «ВКонтакте» не выглядит впечатляющим. Молчание СМИ может способствовать тому, что доминирование полностью локализованных российских соцсетей закончится навсегда. «Одноклассники» и другие платформы вне ВК явно не могут заместить его как главная местная платформа. Что еще хуже, сама соцсеть не может сохранить свои позиции и без смены управленческой команды и курса обречена терять авторов и аудиторию. Причем от проигрыша платформы не выиграет никто — ни ее пользователи, ни общество, ни государство в целом.

Наверняка управленцы среднего звена в ВК это тоже понимают. Существует риск, что они попробуют уцепиться за соломинку и пойти на любые меры, чтобы как-то замаскировать свои ошибки. Единственным доступным вариантом спасения платформы, основанной Павлом Дуровым, от платформы, управляемой Павлом Дуровым, может стать блокировка Telegram, чтобы выдавить оттуда часть пользователей снова в ВК. Но, судя по опыту проигрыша «ВКонтакте» уже заблокированному Instagram*, это решение тоже вряд ли сработает. Произойдет просто еще один виток популяризации платных VPN.

Куда более реалистичным способом решения проблемы, причем не требующим такого сомнительного шага, как блокировка Telegram, может стать замена среднего звена управленческой команды ВК. Причем не просто с заменой одного человека на другого — как показал опыт с увольнением Красновой, это не поможет. Требуется принципиально иное: заменить их на людей, понимающих, как работают соцсети. Это то, чего после ухода Дурова у «ВКонтакте» не получалось еще ни разу.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Александр Березин
713 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Медиа
# «ВКонтакте»
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