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Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Компания Lucasfilm официально выпустила интерактивную карту далекой-далекой галактики «Звездных войн». Она дополнена 59-страничным приложением, которое поможет пользователю найти почти все основные планеты и локации, представленные в фильмах, сериалах, комиксах, книгах, видеоиграх и мультфильмах, составляющих масштабный сеттинг.

Официальная карта далекой-далекой галактики «Звездных войн»/ © Lucasfilm

Изучить карту можно на официальном сайте вселенной «Звездных войн» (Star Wars). Она основана на карте, впервые созданной для Star Wars: The Essential Atlas 2009 года..

Карта будет регулярно обновляться с выходом новых фильмов и сериалов.